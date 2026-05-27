Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Διατροφή 27.05.2026

Ποια είναι τελικά η σωστή ώρα της ημέρας για να τρως γιαούρτι;

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από το πρωινό μέχρι το βραδινό snack, το γιαούρτι λειτουργεί διαφορετικά στον οργανισμό σου ανάλογα με τη στιγμή που το καταναλώνεις
Πόπη Βασιλείου

Το γιαούρτι είναι ένα τρόφιμο που συνδέεται με την καθημερινότητά μας, αλλά ταυτόχρονα θεωρείται και… φάρμακο. Από τη βελτίωση της πέψης μέχρι την τόνωση της ενέργειας, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, αρκεί να γνωρίζεις πώς και πότε να το καταναλώνεις. Η συζήτηση για το πότε είναι η «καλύτερη στιγμή» για να το φας, όμως, παραμένει ανοιχτή.

giaourti
unsplash

Η αλήθεια είναι ότι η πέψη, η ανοχή στα γαλακτοκομικά και τα οφέλη των προβιοτικών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο ζωής, τη διατροφή και την προσωπική υγεία του εντέρου. Η ώρα της ημέρας, η φάση του κύκλου και ο συνδυασμός με άλλα τρόφιμα επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα.

Θες να φτιάξεις cocktails στο σπίτι σου σαν bartender; 3 συνταγές για ατελείωτα καλοκαιρινά βράδια

Γιατί η ώρα της ημέρας έχει σημασία

Η πέψη είναι πιο ενεργή κατά τη διάρκεια της ημέρας, και η ανεκτικότητα στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι συχνά καλύτερη το πρωί ή κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Η παρουσία άλλων τροφών βοηθά τα καλά βακτήρια του γιαουρτιού να επιβιώσουν και να φτάσουν στο έντερο, ενισχύοντας τα οφέλη του για τη χώνεψη και τη ρύθμιση της εντερικής λειτουργίας.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα
Pinterest.com

Πώς να ενισχύσεις τα οφέλη του γιαουρτιού

Το γιαούρτι μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς και μπαχαρικά, ώστε να αυξήσεις τη θρεπτική του αξία και να βελτιώσεις την αίσθηση κορεσμού. Ο συνδυασμός με άλλα τρόφιμα επιβραδύνει την πέψη, βοηθά την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και ενισχύει τα προβιοτικά.

giaourti
unsplash

Για ποιον είναι ιδανικό το γιαούρτι

Το γιαούρτι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη λειτουργία του εντέρου, να προσλάβουν περισσότερη πρωτεΐνη ή να αναρρώσουν μετά από αντιβιοτικά. Για τις γυναίκες, η κατανάλωση σε σωστή ποσότητα και ώρα μπορεί να υποστηρίξει την ισορροπία των ορμονών μέσω της υγιούς εντερικής χλωρίδας.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα
Pinterest.com

Πότε χρειάζεται προσοχή

Άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή έντονη γαστρεντερική δυσφορία θα πρέπει να προτιμήσουν εναλλακτικά προϊόντα, όπως γιαούρτι χωρίς λακτόζη, φυτικά γιαούρτια με ζωντανές καλλιέργειες ή κεφίρ. Το βράδυ, η κατανάλωση μικρής ποσότητας είναι ανεκτή μόνο για όσους έχουν καλή πέψη.

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

γιαούρτι διατροφή φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok

Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok

27.05.2026
Επόμενο
Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;

Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;

27.05.2026

Δες επίσης

Τι να φας μετά την γυμναστική – 5 τροφές για γρήγορη αποκατάσταση
Fitness

Τι να φας μετά την γυμναστική – 5 τροφές για γρήγορη αποκατάσταση

27.05.2026
Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου
Beauty

Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου

27.05.2026
Έχεις καλέσει φίλους στο σπίτι και σκέφτεσαι καλοκαιρινή διακόσμηση; 5 tips για να τους εντυπωσιάσεις
Life

Έχεις καλέσει φίλους στο σπίτι και σκέφτεσαι καλοκαιρινή διακόσμηση; 5 tips για να τους εντυπωσιάσεις

27.05.2026
Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;
Life

Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;

27.05.2026
Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι
Beauty

Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι

27.05.2026
Τα Pinterest-inspired outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πιο ακριβά
Fashion

Τα Pinterest-inspired outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πιο ακριβά

27.05.2026
Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού
Life

Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού

27.05.2026
Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι
Beauty

Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι

27.05.2026
Η Bella Hadid ορίζει τις flip-flops ως την απόλυτη τάση του καλοκαιριού
Fashion

Η Bella Hadid ορίζει τις flip-flops ως την απόλυτη τάση του καλοκαιριού

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας