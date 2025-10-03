Το Shakespeare-core παλτό της Julia Roberts είναι το look της xρονιάς

Μπορεί μια πλεκτή ζακέτα να προκαλέσει περισσότερες συζητήσεις από το ίδιο το άτομο που το φοράει; Σίγουρα συνέβη στη Βενετία, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 2025. Η πρωταγωνίστρια ήταν η Julia Roberts και το αντικείμενο του πόθου ένα μοναδικό πουλόβερ με ολόκληρο το πρόσωπο του Luca Guadagnino, του σκηνοθέτη της ταινίας «After the Hunt», απλωμένο σε όλη την επιφάνειά του.

Πριν λίγο καιρό, η ηθοποιός είχε εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φορώντας ένα oversized cardigan με το πρόσωπο του Luca Guadagnino σε όλη του την επιφάνεια. Το συνδύασε με tailored Bermuda σορτς, Superga στα πόδια και μια ευρύχωρη τσάντα Celine, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμα και ένα statement piece μπορεί να φορεθεί με φυσικότητα και χάρη. Όλοι στράφηκαν στο πουλόβερ, συζητώντας για τη μάρκα και τη δημιουργικότητά του σχεδιαστή, ενώ το look της Julia Roberts απέδειξε πως η διακριτική κομψότητα και το χιούμορ μπορούν να συνυπάρξουν σε απόλυτη ισορροπία.

Διάβασε επίσης: Amanda Seyfried: Το σύνολο που δανείστηκε από την ντουλάπα της Julia Roberts για το Φεστιβάλ Βενετίας

Λίγο καιρό αργότερα στη Νέα Υόρκη, η επανέφερε το viral cardigan, αυτή τη φορά ως μίνι φόρεμα, συνδυασμένο με παλτό από τη συλλογή Libertine Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026. Η εμφάνιση αυτή επιβεβαίωσε πως η τάση Shakespeare Core θα κυριαρχήσει στα φθινοπωρινά wardrobes, δίνοντας παράλληλα μια παιχνιδιάρικη διάσταση στο concept των Twinship sweaters.

Η stylist της, Elizabeth Stewart, αποκάλυψε στο Instagram την ιστορία πίσω από το cardigan: «Η Julia ήθελε να τιμήσει τον Guadagnino και το καστ της ταινίας. Μαζί με τον φωτογράφο Jeff Vespa δημιούργησαν τα Twinship sweaters, εμπνευσμένα από την έννοια της «twinning» και τη δική τους προσωπική σχέση. Το αποτέλεσμα είναι ένα brand που συνδυάζει στιλ, χιούμορ και μοναδικότητα, προαναγγέλλοντας περισσότερα ξεχωριστά κομμάτια στο μέλλον».

Το «Luca Guadagnino» cardigan δεν είναι απλώς ένα ρούχο. Είναι ένα statement, μια δήλωση αγάπης για τον κινηματογράφο και την τέχνη του στιλ, ένα κομμάτι που γίνεται viral, προκαλεί συζητήσεις και αφήνει ανεξίτηλο στίγμα στη μόδα.

Διάβασε επίσης: Julia Roberts: H μούσα της νέας εποχής Versace στο Φεστιβάλ Βενετίας