Νέες κυκλοφορίες 03.10.2025

Ο Pan Pan και η Καλλιόπη Μητροπούλου παρουσιάζουν το εθιστικό «Μόνο Με Τα Μάτια»

Το νέο σαρωτικό anthem «Μόνο Με Τα Μάτια» έχει το απόλυτο ηλεκτρονικό vibe
Mad.gr

Ο αστείρευτα δημιουργικός Pan Pan κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Μόνο Με Τα Μάτια» αποφασισμένος να συνεχίσει να προσφέρει μουσικούς εθισμούς σε κάθε κύτταρό μας.

Στο «Μόνο Με Τα Μάτια» συναντά ξανά την  Καλλιόπη Μητροπούλου, με την οποία παρουσίασαν από κοινού το all time classic «Ανισόπεδη Ντίσκο». Το νέο τραγούδι του Pan Pan έχει το απόλυτο ηλεκτρονικό vibe που χρειαζόμαστε. Η μουσική και οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο, αποδεικνύοντας ξανά πως αποτελεί έναν από τους πιο χαρισματικούς εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής της χώρας.

Το «Μόνο Με Τα Μάτια», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company εκφράζει το sexiness με τον ιδανικότερο τρόποΕξιστορεί όλα αυτά που έχουμε νιώσει, ζήσει, αισθανθεί. Και το μόνο σίγουρο είναι πως θα νιώσουμε τον παλμό του σε κάθε κύτταρό μας!

O Pan Pan παντρεύει την electro ένταση και τον με τον ωμό ρεαλισμό δημιουργώντας ένα ακόμα σαρωτικό pop anthem.

To Official Lyric Video: 

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες:

https://panpan.lnk.to/MonoMeTaMatia

 

 

 

 

 

