Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

Το τραγούδι κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού από την πρεμιέρα κιόλας της σειράς

Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid με τις υπέροχες φωνές τους τραγουδούν «Το Ποτάμι», που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen και «ντύνει» τους τίτλους αρχής της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» του Alpha.

«Το Ποτάμι», σε μουσική του Alex Sid και στίχους της Ουρανίας Πατέλλη, είναι ένα ταξιδιάρικο, ρομαντικό, κατά βάση ποπ τραγούδι, με επιρροές από τη μουσική των 70s και αποτελεί το πρώτο κομμάτι ενός ολοκληρωμένου album με το οποίο οι δύο εμπνευσμένοι δημιουργοί θα επενδύσουν μουσικά τη σειρά.

Διάβασε επίσης: Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: 10+1 λόγοι για να δεις τη σειρά του ALPHA

Το τραγούδι κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού από την πρεμιέρα κιόλας της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha και κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση καθώς και δεκάδες αποθεωτικά σχόλια στα social media.

Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου και με ένα εξαιρετικό καστ, η σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών (Αναστασία Παντούση, Νάνσυ Μπούκλη, Έβελυν Ασουάντ, Ευγενία Ξυγκόρου, Ασημένια Βουλιώτη) που μεγάλωσαν σ’ έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Βρείτε «Το Ποτάμι» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/to-potami

Διάβασε επίσης: Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ασπασία ανάμεσα στα «πρέπει» και τα «θέλω» της ζωής της