VLOSPA & Dof Twogee στο πρώτο συνεργατικό τους άλμπουμ «Παιδιά του Φεγγαριού»

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται εκρηκτικές συνεργασίες
Ο Ελληνογάλλος ράπερ VLOSPA, ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά ονόματα της ελληνικής rap σκηνής, ενώνει δυνάμεις με τον κορυφαίο παραγωγό Dof Twogee σε ένα από τα πιο μεγάλα και πολυαναμενόμενα άλμπουμ της χρονιάς.

Το άλμπουμ «Παιδιά του Φεγγαριού», κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, κι έρχεται να ανεβάσει τον πήχη και να κάνει το rap game πιο ανήσυχο από ποτέ.

Το άλμπουμ αυτό είναι η ένωση ενός κορυφαίου ράπερ με έναν εξαιρετικά επιτυχημένο παραγωγό. Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα τεράστιο μουσικό γεγονός για τους fans της ραπ, και έρχεται να ταράξει όπως πρέπει τη μουσική βιομηχανία. Όσο για τη χημεία τους, θέτει νέα standards στον ήχο της σύγχρονης ραπ σκηνής!

Στο «Παιδιά του Φεγγαριού» παρουσιάζονται 10 τραγούδια που αναδεικνύουν την  στιχουργική ικανότητα του VLOSPA και τη μοναδική παραγωγή του Dof Twogee.

Στο άλμπουμ, μάλιστα, περιλαμβάνονται εκρηκτικές συνεργασίες.  ΛΕΞ, Μαρίνα Σάττι, Μικρός Κλέφτης, Bloody Hawk και με ο παγκοσμίου φήμης κιθαρίστας της heavy metal, Gus G.

    Tracklist:

  1. Rendez-vous
  2. Parapanw
  3. Paidia Tou Feggariou
  4. Kolopaida
  5. Oxi To 100
  6. LOV€
  7. Xrysi Kardia
  8. Simademenoi
  9. Einai Magika
  10. Mad City

Το «Παιδιά του Φεγγαριού» είναι  διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: 

https://vlospadoftwogee.lnk.to/PaidiaTouFeggariou

 

