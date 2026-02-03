Mad Bubble
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων & Προαγωγών σε 132 Εθελοντές του Τομέα Υγείας

Σε ιδιαίτερα θερμό ερυθροσταυρικό κλίμα, την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στη  κατάμεστη αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων & Προαγωγών σε 132 Εθελοντές του Τομέα Υγείας,
Παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού, του Γενικού Γραμματέα κ. Γεώργιου Σκούμα και πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.

Συγκεκριμένα, έδωσαν υπόσχεση 75 νέοι εθελοντές Υγείας του Τμήματος Αθήνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, απονεμήθηκαν προαγωγές σε 57 εθελοντές Υγείας του Ε.Ε.Σ, ως ελάχιστη ανταμοιβή τους για την καθοριστική συμβολή τους στο έργο του Οργανισμού, έχοντας πάντα σαν πυξίδα την διευρυμένη προσφορά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ολόκληρη η Εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtu.be/U809KWOTCmg?si=SDPmfZO3Y_pHlcCv

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, στην ομιλία του, αφού καλωσόρισε τους νέους εθελοντές στη μεγάλη ερυθροσταυρική οικογένεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μακρά ιστορική πορεία του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που είναι στενά συνυφασμένη με την ιστορία του Έθνους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι εθελοντές είναι η καρδιά, η ψυχή και η κινητήριος δύναμη του Ε.Ε.Σ., προκειμένου να προσφέρει το πολυδιάστατο ανθρωπιστικό του έργο απανταχού της Ελλάδος.

Την μεγάλη εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και Εκπρόσωπος του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, πάτερ Ιωάννης Σαββάκης, η Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, οι Υφυπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κώστας Καραγκούνης και κα Άννα Ευθυμίου και η Εκπρόσωπος του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννη Ανδριανού, κα Σοφία Αρσενικού.

