Υγεία 10.03.2026

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο σου όταν τρως γρήγορα γεύματα

Το φαινόμενο του «fast eating» φαίνεται αθώο, αλλά έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την υγεία του σώματος όσο και για τη λειτουργία του εγκεφάλου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη σύγχρονη ζωή, πολλοί από εμάς τρώμε γρήγορα, συχνά μπροστά στην οθόνη ή ανάμεσα σε υποχρεώσεις. Το φαινόμενο του «fast eating» φαίνεται αθώο, αλλά έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την υγεία του σώματος όσο και για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Όταν τρως γρήγορα, ο εγκέφαλος δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο να λάβει τα σήματα κορεσμού και ικανοποίησης, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η όρεξη, η πέψη και η συναισθηματική ισορροπία.Ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να καταλάβει ότι το σώμα έχει λάβει αρκετή τροφή. Αν καταναλώνουμε το γεύμα μας σε λίγα λεπτά, ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να στείλει σήματα κορεσμού, με αποτέλεσμα να τρώμε περισσότερα από ό,τι χρειάζεται. Αυτή η υπερκατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους και προβλήματα μεταβολισμού, ακόμη και αν επιλέγουμε υγιεινές τροφές.

Εκτός από την ποσότητα, η ταχύτητα κατανάλωσης επηρεάζει και την ποιότητα της πέψης. Όταν τρως γρήγορα, μασάς λιγότερο, με αποτέλεσμα η τροφή να μην αλέθεται σωστά. Αυτό δυσκολεύει το έντερο να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά και μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια και δυσφορία. Ο εγκέφαλος, βλέποντας την δυσφορία αυτή, συνδέει το φαγητό με άβολα συναισθήματα, μειώνοντας την ευχαρίστηση και την όρεξη για μελλοντικά γεύματα.Η ταχύτητα στο φαγητό επηρεάζει επίσης τις ορμόνες που ελέγχουν την όρεξη. Το πεπτικό σύστημα παράγει ορμόνες όπως η γκρελίνη και η λεπτίνη, που στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο για πείνα και κορεσμό. Όταν τρως γρήγορα, η  ισορροπία αυτών των ορμονών διαταράσσεται, με αποτέλεσμα να αισθάνεσαι πεινασμένος/η ακόμη και μετά από ένα πλήρες γεύμα. Αυτή η διαταραχή μπορεί να οδηγήσει σε συνεχόμενη ανάγκη για φαγητό και σε προβλήματα βάρους μακροπρόθεσμα.

fagito
www.pexels.com

Διάβασε επίσης: 5 μύθοι για το νερό που μπορεί να κάνουν κακό στην υγεία σου

Ακόμη, το να τρως γρήγορα συνδέεται με αυξημένα επίπεδα στρες. Όταν δεν αφιερώνουμε χρόνο για να απολαύσουμε το γεύμα μας, ο εγκέφαλος δεν έχει την ευκαιρία να ηρεμήσει, και το σώμα παραμένει σε κατάσταση «μάχης ή φυγής». Αυτό επηρεάζει την παραγωγή κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τον ύπνο και την ικανότητα συγκέντρωσης. Ο τρόπος που τρως επηρεάζει και τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία. Μελέτες δείχνουν ότι το αργό, συνειδητό φαγητό ενισχύει τη σύνδεση ανάμεσα σε γεύση, μνήμη και ικανοποίηση, ενώ το γρήγορο φαγητό περιορίζει την εμπειρία αυτή. Αυτό σημαίνει ότι χάνεις την απόλαυση από το γεύμα και μειώνεται η συναισθηματική σύνδεση με την τροφή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και τη συνολική ψυχολογία σου.

fagito (2)
pexeks

Πώς να τρως πιο αργά και να προστατεύεις τον εγκέφαλό σου

  • Μασάς κάθε μπουκιά τουλάχιστον 20 φορές – βοηθά την πέψη και την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών.
  • Άφησε πιρούνι και μαχαίρι ανάμεσα στις μπουκιές – έτσι δίνεις χρόνο στον εγκέφαλο να στείλει σήμα κορεσμού.
  • Απόλαυσε κάθε γεύση και άρωμα – η συνειδητή εμπειρία αυξάνει την ικανοποίηση και μειώνει την ανάγκη για επιπλέον φαγητό.
  • Τρώγε μακριά από οθόνες και κινητά – η προσοχή σου πρέπει να είναι στο φαγητό για να αναγνωρίζεις τον κορεσμό.
  • Κράτα σταθερά γεύματα – έτσι μειώνεις την υπερφαγία και σταθεροποιείς τις ορμόνες πείνας.
fagito
unsplash.com

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Πολλές κακές ειδήσεις; Πώς να προστατεύσεις την ψυχική σου υγεία από την υπερπληροφόρηση

Δες κι αυτό…

εγκέφαλος ΥΓΕΙΑ
