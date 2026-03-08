Υγεία 08.03.2026

5 μύθοι για το νερό που μπορεί να κάνουν κακό στην υγεία σου

Ας δούμε 5 συνηθισμένους μύθους για το νερό που πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν, αλλά ίσως είναι καιρός να επανεξετάσουμε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το νερό θεωρείται ένα από τα πιο βασικά στοιχεία για την υγεία και την καλή λειτουργία του οργανισμού. Από μικρή ηλικία ακούμε ότι πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό μέσα στη μέρα, ότι βοηθά στην ενυδάτωση, στη σωστή λειτουργία των οργάνων και στη γενικότερη ευεξία. Ωστόσο, γύρω από το νερό κυκλοφορούν και αρκετές παρανοήσεις που συχνά επαναλαμβάνονται χωρίς να αμφισβητούνται. Στην πραγματικότητα, πολλές από τις «συμβουλές» που ακούμε για το νερό δεν βασίζονται πάντα σε επιστημονικά δεδομένα. Αντίθετα, ορισμένες από αυτές μπορεί να μας οδηγήσουν σε συνήθειες που δεν είναι απαραίτητα ωφέλιμες για το σώμα μας. Από την ποσότητα που πρέπει να καταναλώνουμε μέχρι το πότε είναι σωστό να πίνουμε νερό, αρκετοί μύθοι έχουν καθιερωθεί ως κανόνες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό δεν είναι απαραίτητο, κάθε άλλο. Ο οργανισμός μας αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από νερό και η επαρκής ενυδάτωση είναι κρίσιμη για την υγεία. Όμως, όπως συμβαίνει με πολλά θέματα που αφορούν τη διατροφή και την καθημερινή φροντίδα του σώματος, η υπερβολή ή η παραπληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις. Ας δούμε λοιπόν 5 συνηθισμένους μύθους για το νερό που πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν, αλλά ίσως είναι καιρός να επανεξετάσουμε.

nero
unsplash

1. Πρέπει να πίνεις οπωσδήποτε 8 ποτήρια νερό την ημέρα

Πρόκειται ίσως για τον πιο διαδεδομένο «κανόνα» σχετικά με την κατανάλωση νερού. Η ιδέα ότι όλοι πρέπει να πίνουν ακριβώς οκτώ ποτήρια νερό καθημερινά έχει γίνει σχεδόν καθολική συμβουλή. Στην πραγματικότητα, όμως, οι ανάγκες σε υγρά διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παράγοντες όπως η ηλικία, η φυσική δραστηριότητα, το κλίμα, η διατροφή και η γενικότερη κατάσταση υγείας επηρεάζουν σημαντικά το πόσο νερό χρειάζεται ο οργανισμός. Για παράδειγμα, κάποιος που γυμνάζεται έντονα ή ζει σε ζεστό περιβάλλον πιθανότατα χρειάζεται περισσότερα υγρά.

2. Αν δεν διψάς, δεν χρειάζεσαι νερό

Πολλοί πιστεύουν ότι η δίψα είναι το μοναδικό σημάδι που δείχνει ότι πρέπει να πιούμε νερό. Ωστόσο, η αίσθηση της δίψας εμφανίζεται συχνά όταν ο οργανισμός έχει ήδη αρχίσει να αφυδατώνεται ελαφρώς. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, το αίσθημα της δίψας μπορεί να είναι λιγότερο έντονο. Γι’ αυτό είναι καλό να θυμόμαστε να πίνουμε νερό μέσα στη μέρα, ακόμη κι αν δεν νιώθουμε έντονη δίψα.

nero
unsplash

3. Το νερό κατά τη διάρκεια του φαγητού χαλάει την πέψη

Ένας ακόμη δημοφιλής μύθος είναι ότι το νερό που πίνουμε μαζί με το φαγητό «αραιώνει» τα γαστρικά υγρά και δυσκολεύει την πέψη. Στην πραγματικότητα, το σώμα είναι απόλυτα ικανό να ρυθμίζει τα πεπτικά υγρά που χρειάζονται για τη διαδικασία της πέψης. Μάλιστα, η κατανάλωση μικρής ποσότητας νερού κατά τη διάρκεια του γεύματος μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη μάσηση και κατάποση της τροφής.

4. Όσο περισσότερο νερό πίνεις, τόσο το καλύτερο

Η ενυδάτωση είναι σημαντική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπερβολική κατανάλωση νερού είναι πάντα ωφέλιμη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υπερβολική πρόσληψη υγρών μπορεί να διαταράξει την ισορροπία ηλεκτρολυτών στον οργανισμό. Το κλειδί βρίσκεται στην ισορροπία. Το σώμα μας συνήθως δίνει τα σωστά σήματα για το πότε και πόσο νερό χρειαζόμαστε.

Unsplash

5. Μόνο το νερό μετράει για την ενυδάτωση

Αν και το νερό είναι ο καλύτερος και πιο απλός τρόπος ενυδάτωσης, δεν είναι η μοναδική πηγή υγρών. Φρούτα, λαχανικά, σούπες και άλλα ροφήματα συμβάλλουν επίσης στην ημερήσια πρόσληψη υγρών. Για παράδειγμα, τροφές όπως το αγγούρι, το καρπούζι ή το πορτοκάλι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και βοηθούν σημαντικά στην ενυδάτωση του οργανισμού.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Δες κι αυτό…

μύθοι Νερό ΥΓΕΙΑ
