Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου

Το να ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου δεν είναι απλώς μια υπόθεση «θέλω περισσότερα χρήματα». Είναι μια στρατηγική κίνηση που απαιτεί προετοιμασία, σωστή στιγμή και αυτοπεποίθηση. Πολλοί εργαζόμενοι κάνουν το λάθος να πηγαίνουν στον προϊστάμενο χωρίς να έχουν σκεφτεί το πώς, το πότε και το γιατί της αίτησής τους. Αυτό συχνά οδηγεί σε αρνητική απάντηση, ακόμα και αν η δουλειά τους αξίζει μια αύξηση.

Για να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας, είναι σημαντικό να ακολουθήσεις μερικά βασικά βήματα που θα σε προετοιμάσουν ψυχολογικά και επαγγελματικά. Ας δούμε λοιπόν τα 3 πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου.

1. Κατέγραψε τα επιτεύγματά σου

Πριν ανοίξεις τη συζήτηση με τον προϊστάμενό σου, κάνε έναν αναλυτικό απολογισμό της δουλειάς σου. Σημείωσε τα projects που ολοκλήρωσες με επιτυχία, τα αποτελέσματα που πέτυχες, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβες και τους στόχους που ξεπέρασες. Η καταγραφή των επιτευγμάτων σου δεν είναι μόνο για να θυμηθείς τι έχεις κάνει. Είναι το κύριο εργαλείο σου για να παρουσιάσεις επιχειρήματα με αριθμούς και συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι προϊστάμενοι αντιλαμβάνονται καλύτερα την αξία σου όταν βλέπουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν αύξησες την παραγωγικότητα της ομάδας σου, μείωσες το κόστος ενός project ή έφερες νέους πελάτες, σημείωσε τα και χρησιμοποίησέ τα στη συζήτηση. Ένα καλά τεκμηριωμένο «αποδεικτικό» πακέτο ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου και σε καθιστά πιο πειστικό απέναντι στον προϊστάμενο.

2. Έρευνα για την αγορά και τη θέση σου

Το δεύτερο βήμα είναι να ξέρεις την αξία της δουλειάς σου στην αγορά. Κάνε μια έρευνα για το μέσο μισθό στη θέση σου, στον κλάδο σου και στην περιοχή σου. Υπάρχουν πολλές πηγές, όπως ιστοσελίδες καριέρας, LinkedIn Salary, Glassdoor ή ακόμη και επαγγελματικά δίκτυα. Η γνώση αυτή σου δίνει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για το τι μπορείς να ζητήσεις. Αν ξέρεις ότι η αγορά προσφέρει για τη θέση σου €3.000-3.500 τον μήνα και εσύ πληρώνεσαι €2.700, έχεις μια αντικειμενική βάση για να ζητήσεις αύξηση. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η αίτησή σου μπορεί να φαίνεται αυθαίρετη ή μη τεκμηριωμένη. Επιπλέον, η έρευνα σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις το ύψος της αύξησης στο επίπεδο που έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό, αποφεύγοντας υπερβολές που μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητική απάντηση.

3. Προετοιμάσου ψυχολογικά και επίλεξε τη σωστή στιγμή

Η ψυχολογία παίζει καθοριστικό ρόλο όταν ζητάς αύξηση. Πρέπει να είσαι ήρεμος, σίγουρος για τον εαυτό σου και έτοιμος να συζητήσεις επιχειρήματα χωρίς να δείχνεις απελπισία ή πίεση. Η αυτοπεποίθηση μεταδίδει επαγγελματισμό και δείχνει ότι πιστεύεις στην αξία σου. Επίσης, η σωστή χρονική στιγμή μετράει. Ιδανικά, επέλεξε μια περίοδο όπου η εταιρεία έχει καλή οικονομική κατάσταση και οι προϊστάμενοι δεν είναι αγχωμένοι με deadlines ή projects. Μελέτες και εμπειρίες δείχνουν ότι αιτήματα για αύξηση έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας όταν γίνονται μετά την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου project ή μιας καλής αξιολόγησης απόδοσης. Αν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, μπορεί να αποφύγεις άσκοπες απορρίψεις. Μερικές φορές, μια καλή προετοιμασία και η επιλογή της σωστής στιγμής κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε «όχι» και σε μια θετική απάντηση.

