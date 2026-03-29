Η Megan Thee Stallion υιοθετεί σκύλο που κινδύνευε με ευθανασία

Η Megan Thee Stallion προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, υιοθετώντας έναν σκύλο κινδύνευε με ευθανασία, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που, όπως η ίδια παραδέχθηκε, αγνοούσε πλήρως. Η ράπερ αποκάλυψε την ιστορία μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας το νέο μέλος της οικογένειάς της και εξηγώντας πώς πληροφορήθηκε την ύπαρξη των λεγόμενων καταφυγίων ευθανασίας. «Έμαθα μόλις χθες ότι υπάρχουν καταφύγια όπου θανατώνουν σκύλους όταν δεν βρίσκουν σπίτι. Αυτό είναι τρελό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Megan Thee Stallion εξήγησε ότι ο σκύλος επρόκειτο να θανατωθεί την επόμενη ημέρα, όμως αποφάσισε να παρέμβει άμεσα. «Θα τον θανάτωναν και είπα όχι, περιμένετε, δώστε τον σε εμένα, θα τον πάρω εγώ», δήλωσε, περιγράφοντας τη στιγμή της απόφασής της.

Διάβασε επίσης: Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

Ο σκύλος, τον οποίο ονόμασε Tyger, αποτελεί πλέον το νέο μέλος της οικογένειάς της. Η ίδια τον αποκάλεσε «νέο μου υιοθετημένο γιο», εκφράζοντας τη χαρά της για τη διάσωση του ζώου και την επέκταση της οικογένειάς της. Η Megan Thee Stallion είναι ήδη γνωστή για την αγάπη της προς τα ζώα, καθώς έχει στην κατοχή της τον French bulldog Foe, ενώ η οικογένειά της περιλαμβάνει επίσης τη γάτα 9 και τον σκύλο Dos. Με χιούμορ σημείωσε ότι δεν είναι βέβαιη πώς θα αντιδράσει ο Foe στο νέο μέλος.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της, καθώς η Megan Thee Stallion πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο Broadway με το «Moulin Rouge!», όπου έγινε η πρώτη γυναίκα που υποδύθηκε τον ρόλο του Zidler.

Σε ανάρτησή της μετά την πρεμιέρα, η Megan Thee Stallion εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, γράφοντας «Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτό το απίστευτο καστ και την ομάδα και για όλους όσοι δούλεψαν σκληρά για να γίνει η πρεμιέρα επιτυχημένη».

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το 2024 και έφτασε έως το No 3 του Billboard 200, ενώ μέσα στο 2025 παρουσίασε τα singles «Whenever» και «Lover Girl», με το δεύτερο να καταγράφει παρουσία στο top 40 του Billboard Hot 100.

Με την απόφασή της να υιοθετήσει τον Tyger, η Megan Thee Stallion δεν έσωσε απλώς ένα ζώο, αλλά ανέδειξε και μια σκληρή πραγματικότητα, δίνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της υιοθεσίας.

Διάβασε επίσης: Επικό το δώρο που έκανε ο Klay Thompson στη Megan Thee Stallion

