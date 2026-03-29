Μουσικά Νέα 29.03.2026

Η Megan Thee Stallion υιοθετεί σκύλο που κινδύνευε με ευθανασία

Η Megan Thee Stallion σώζει τον Tyger από καταφύγιο ευθανασίας και δηλώνει σοκαρισμένη από την ύπαρξη των kill shelters
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Megan Thee Stallion προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, υιοθετώντας έναν σκύλο κινδύνευε με ευθανασία, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που, όπως η ίδια παραδέχθηκε, αγνοούσε πλήρως. Η ράπερ αποκάλυψε την ιστορία μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας το νέο μέλος της οικογένειάς της και εξηγώντας πώς πληροφορήθηκε την ύπαρξη των λεγόμενων καταφυγίων ευθανασίας. «Έμαθα μόλις χθες ότι υπάρχουν καταφύγια όπου θανατώνουν σκύλους όταν δεν βρίσκουν σπίτι. Αυτό είναι τρελό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Megan Thee Stallion εξήγησε ότι ο σκύλος επρόκειτο να θανατωθεί την επόμενη ημέρα, όμως αποφάσισε να παρέμβει άμεσα. «Θα τον θανάτωναν και είπα όχι, περιμένετε, δώστε τον σε εμένα, θα τον πάρω εγώ», δήλωσε, περιγράφοντας τη στιγμή της απόφασής της.

Διάβασε επίσης: Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

Ο σκύλος, τον οποίο ονόμασε Tyger, αποτελεί πλέον το νέο μέλος της οικογένειάς της. Η ίδια τον αποκάλεσε «νέο μου υιοθετημένο γιο», εκφράζοντας τη χαρά της για τη διάσωση του ζώου και την επέκταση της οικογένειάς της. Η Megan Thee Stallion είναι ήδη γνωστή για την αγάπη της προς τα ζώα, καθώς έχει στην κατοχή της τον French bulldog Foe, ενώ η οικογένειά της περιλαμβάνει επίσης τη γάτα 9 και τον σκύλο Dos. Με χιούμορ σημείωσε ότι δεν είναι βέβαιη πώς θα αντιδράσει ο Foe στο νέο μέλος.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της, καθώς η Megan Thee Stallion πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο Broadway με το «Moulin Rouge!», όπου έγινε η πρώτη γυναίκα που υποδύθηκε τον ρόλο του Zidler.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ανάρτησή της μετά την πρεμιέρα, η Megan Thee Stallion εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, γράφοντας «Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτό το απίστευτο καστ και την ομάδα και για όλους όσοι δούλεψαν σκληρά για να γίνει η πρεμιέρα επιτυχημένη».

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το 2024 και έφτασε έως το No 3 του Billboard 200, ενώ μέσα στο 2025 παρουσίασε τα singles «Whenever» και «Lover Girl», με το δεύτερο να καταγράφει παρουσία στο top 40 του Billboard Hot 100.

Με την απόφασή της να υιοθετήσει τον Tyger, η Megan Thee Stallion δεν έσωσε απλώς ένα ζώο, αλλά ανέδειξε και μια σκληρή πραγματικότητα, δίνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της υιοθεσίας.

Διάβασε επίσης: Επικό το δώρο που έκανε ο Klay Thompson στη Megan Thee Stallion

Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου

Τα 3 ζώδια που δεν… παλεύονται με την ακαταστασία τους

Δες επίσης

Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της γίνεται ντοκιμαντέρ
Μουσικά Νέα

Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της γίνεται ντοκιμαντέρ

29.03.2026
Ο τραγουδιστής του Lion King μηνύει κωμικό για λάθος μετάφραση και ζητά πάνω από 20 εκατ.
Μουσικά Νέα

Ο τραγουδιστής του Lion King μηνύει κωμικό για λάθος μετάφραση και ζητά πάνω από 20 εκατ.

29.03.2026
Σίγησε η φωνή της Μαρινέλλας- Ένα ολόκληρο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού περνά στην ιστορία
Μουσικά Νέα

Σίγησε η φωνή της Μαρινέλλας- Ένα ολόκληρο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού περνά στην ιστορία

28.03.2026
Ο Paul McCartney κάνει comeback με το Days We Left Behind
Μουσικά Νέα

Ο Paul McCartney κάνει comeback με το Days We Left Behind

28.03.2026
Η Miley Cyrus λαμβάνει μήνυμα από τον νεότερό της εαυτό
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus λαμβάνει μήνυμα από τον νεότερό της εαυτό

28.03.2026
Ο Jamie Oliver πρωταγωνιστεί σε videoclip τραγουδιού… που τον «κράζει»
Μουσικά Νέα

Ο Jamie Oliver πρωταγωνιστεί σε videoclip τραγουδιού… που τον «κράζει»

28.03.2026
Οι BTS εντυπωσίασαν στο The Tonight Show με SWIM και 2.0 από το ARIRANG (Video)
Μουσικά Νέα

Οι BTS εντυπωσίασαν στο The Tonight Show με SWIM και 2.0 από το ARIRANG (Video)

28.03.2026
Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά ενώνουν τις φωνές τους στο «Paréa»
Μουσικά Νέα

Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά ενώνουν τις φωνές τους στο «Paréa»

27.03.2026
Η RAYE επιστρέφει με νέο album που καθηλώνει
Μουσικά Νέα

Η RAYE επιστρέφει με νέο album που καθηλώνει

27.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική