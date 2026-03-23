Living 23.03.2026

Το ξυπνο trick για να βάψεις τα αυγά σου χωρίς να κάνεις την κουζίνα σου «χρωματιστή»

Μαρία Χατζηγιάννη

Το Πάσχα πλησιάζει και το βάψιμο των αυγών είναι μία από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις που φέρνουν την οικογένεια και τους φίλους γύρω από το ίδιο τραπέζι. Η διαδικασία είναι διασκεδαστική και δημιουργική, ειδικά όταν συμμετέχουν και τα παιδιά, όμως συχνά συνοδεύεται από λεκέδες σε πάγκους, τραπεζομάντηλα και σκεύη. Για πολλούς, η προετοιμασία των πασχαλινών αυγών σημαίνει και αρκετό καθάρισμα μετά.

Υπάρχει όμως ένα απλό και έξυπνο κόλπο που μπορεί να κάνει τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και καθαρή. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα σύρμα κουζίνας, το γνωστό εργαλείο που χρησιμοποιείς για να χτυπάς αυγά ή κρέμες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βυθίζεις και να βγάζεις τα αυγά από τη βαφή χωρίς να χρησιμοποιείς κουτάλια ή ειδικές βάσεις που συχνά γλιστρούν και δημιουργούν χάος στην κουζίνα.

Διάβασε επίσης: Έτσι θα φτιάξεις τα πιο ξεχωριστά πασχαλινά αυγά με prints

Το κόλπο με το σύρμα που κάνει το βάψιμο των αυγών πιο εύκολο

Το σύρμα λειτουργεί σαν ένα μικρό «κλουβί» που κρατά το αυγό σταθερό όσο το βυθίζεις μέσα στη βαφή. Έτσι αποφεύγεις να το πιάνεις με τα χέρια ή να προσπαθείς να το ισορροπήσεις σε κουτάλια, μειώνοντας τις πιθανότητες να σπάσει ή να λερώσεις τον χώρο γύρω σου.

Αρχικά γέμισε ένα γυάλινο μπολ ή ένα ανθεκτικό βάζο με ζεστό νερό και πρόσθεσε μερικές σταγόνες από χρώμα ζαχαροπλαστικής ή ειδική βαφή για αυγά. Ανακάτεψε καλά ώστε το χρώμα να διαλυθεί πλήρως στο νερό.

Στη συνέχεια άνοιξε ελαφρά τα σύρματα του αυγοδάρτη και τοποθέτησε προσεκτικά το αυγό στο εσωτερικό του. Με αυτόν τον τρόπο το αυγό συγκρατείται σταθερά χωρίς να κινδυνεύει να πέσει.

Πώς θα πετύχεις το τέλειο χρώμα στα αυγά

Βύθισε το σύρμα μέσα στο μπολ με τη βαφή και άφησε το αυγό να παραμείνει στο υγρό για λίγα λεπτά, μέχρι να αποκτήσει την ένταση χρώματος που επιθυμείς. Όταν δεις το αποτέλεσμα που θες, σήκωσε απλώς το σύρμα από το μπολ και αφαίρεσε προσεκτικά το αυγό.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικά χρώματα ή να δημιουργήσεις μοναδικούς συνδυασμούς. Το συγκεκριμένο trick κάνει τη διαδικασία πιο οργανωμένη, μειώνει τους λεκέδες και σε βοηθά να απολαύσεις το βάψιμο των πασχαλινών αυγών χωρίς άγχος για το καθάρισμα που ακολουθεί.

Διάβασε επίσης: Εύκολη πάβλοβα με φράουλες που φέρνει την άνοιξη σε κάθε μπουκιά

Δες επίσης

Τα 7 πιο hot nail trends για την άνοιξη 2026

Ανάδρομος Ερμής τέλος – Τι αλλάζει επιτέλους στη ζωή σου

Το capri παντελόνι είναι το item που δεν πρέπει να λείπει από τη βαλίτσα των πασχαλινών σου διακοπών

Το σπίτι σου ποτέ δεν φαίνεται τακτοποιημένο; Δες γιατί

Αυτές είναι η μικρές λεπτομέρειες που θα κάνουν πιο αποτελεσματική τη skincare ρουτίνα σου

Αυτά τα 5 ζώδια βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο

Ο κανόνας 777 στις σχέσεις: Το viral μυστικό για να κρατήσετε ζωντανό τον έρωτα

Δεν σου πάει ο νους: 5 καθημερινά λάθη στο σπίτι που ανεβάζουν τον λογαριασμό ρεύματος

Η επιστήμη το λέει ξεκάθαρα… οι τοξικές σχέσεις θα σε γεράσουν πριν την ώρα σου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»