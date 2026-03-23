Μουσικά Νέα 23.03.2026

Νότης Σφακιανάκης: Το «5ο Βήμα» επιστρέφει σε συλλεκτική επανέκδοση

Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
Ο εμβληματικός δίσκος του Νότη Σφακιανάκη επανακυκλοφορεί σε συλλεκτική έκδοση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τραγούδια που άφησαν εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και επιδραστικές δισκογραφικές δουλειές του Νότη Σφακιανάκη, το θρυλικό «5ο Βήμα», ετοιμάζεται να επιστρέψει στα χέρια του κοινού, σε μια πολυαναμενόμενη επανέκδοση. Η είδηση της κυκλοφορίας αυτής της συλλεκτικής έκδοσης, η οποία θα διατεθεί σε διπλό βινύλιο, έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους λάτρεις του καλλιτέχνη και της ελληνικής λαϊκής μουσικής, σηματοδοτώντας την επάνοδο ενός έργου που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην εποχή του. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να καλύψει μια γενικότερη ανάγκη για ποιοτικό τραγούδι, όπως επισημαίνουν στενοί συνεργάτες του τραγουδιστή.

Η επανέκδοση του «5ου Βήματος» δεν είναι απλώς μια ακόμα κυκλοφορία, αλλά ένα γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική μουσική σκηνή. Ο δίσκος αυτός, που κυκλοφόρησε αρχικά σε μια περίοδο που ο Νότης Σφακιανάκης βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς, επηρεάζοντας γενιές ακροατών και καθιερώνοντας τον καλλιτέχνη ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού. Η φράση «Ο δίσκος που σημάδεψε μία εποχή επιστρέφει», όπως ανακοίνωσε η εταιρία του, συνοψίζει απόλυτα τη σημασία αυτής της κίνησης.

Η προσμονή για την επανακυκλοφορία είναι μεγάλη, καθώς οι φίλοι του τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της μουσικής σε μια αναβαθμισμένη μορφή. Η συγκεκριμένη δουλειά περιέχει τραγούδια που έχουν αγαπηθεί βαθιά από το κοινό και έχουν αντέξει στον χρόνο, παραμένοντας επίκαιρα και συγκινητικά. Η απόφαση για μια συλλεκτική επανέκδοση δείχνει τον σεβασμό στην καλλιτεχνική κληρονομιά του Νότη Σφακιανάκη και την αναγνώριση της διαχρονικής αξίας του έργου του.

Η επετειακή επανέκδοση του «5ου Βήματος» θα κυκλοφορήσει σε διπλό βινύλιο, μια επιλογή που τιμά την παράδοση της μουσικής βιομηχανίας και απευθύνεται στους συλλέκτες και τους λάτρεις του αναλογικού ήχου. Το βινύλιο, ως μέσο, προσφέρει μια μοναδική ακουστική εμπειρία, με ζεστό και πλούσιο ήχο, που αναδεικνύει την παραγωγή και την ερμηνεία των τραγουδιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επιλογή του διπλού βινυλίου υπογραμμίζει την πληρότητα και τον όγκο του αρχικού έργου, επιτρέποντας την πλήρη απόδοση όλων των κομματιών με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Πέρα από την επιλογή του μέσου, η επανέκδοση θα περιλαμβάνει και «σύγχρονες μίξεις και με σύγχρονη ταυτότητα των τραγουδιών», όπως σημειώνει ο Νίκος Γρίτσης. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η ουσία και το πνεύμα των πρωτότυπων εκτελέσεων θα παραμείνουν ανέπαφα, η ηχητική ποιότητα θα αναβαθμιστεί με τις σημερινές τεχνικές παραγωγής. Οι σύγχρονες μίξεις μπορούν να προσδώσουν νέα πνοή στα αγαπημένα κομμάτια, αναδεικνύοντας λεπτομέρειες και αποχρώσεις που ενδεχομένως να μην ήταν τόσο ευδιάκριτες στις αρχικές εκδόσεις. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στον δίσκο να «μιλήσει» και σε ένα νεότερο κοινό, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητά του για τους πιστούς θαυμαστές. Ο Νίκος Γρίτσης εκφράζει την πεποίθηση ότι η επανέκδοση «θα έχει να πει πολλά πράγματα», τονίζοντας την καλλιτεχνική και συναισθηματική αξία που θα προσφέρει αυτή η ανανεωμένη προσέγγιση.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι δηλώσεις του Άκη Ψαρρή, υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης του notissfakianakis.eu, ο οποίος επισημαίνει τη συγκυρία της κυκλοφορίας. «Την στιγμή που δεν υπάρχει και ο Νότης στην ενεργό δράση, οτιδήποτε καινούργιο έχει να κάνει με τον ίδιο, για εμάς ωραίο είναι», αναφέρει ο Άκης Ψαρρής. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το κενό που έχει δημιουργηθεί από την απουσία του καλλιτέχνη από τα μουσικά δρώμενα και το πόσο πολύτιμη είναι κάθε νέα πληροφορία ή κυκλοφορία που σχετίζεται με το έργο του. 

