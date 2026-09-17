Living 17.09.2026

Μαλακτικό στο πλυντήριο; 6 πράγματα που πρέπει να αφήσεις έξω

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
6 πράγματα που δεν πρέπει να πλένεις με μαλακτικό, από τις πετσέτες και τα αθλητικά ρούχα μέχρι τα λευκά και τα πανιά μικροϊνών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το μαλακτικό μπορεί να μειώσει την απορροφητικότητα των πετσετών, δημιουργώντας ένα στρώμα στις ίνες.
  • Απέφυγε το μαλακτικό σε ρούχα με προστασία από τη φωτιά και τεχνικό εξοπλισμό με αδιάβροχες ιδιότητες.
  • Τα πανιά μικροϊνών χάνουν την ικανότητα συγκράτησης σκόνης και βρωμιάς αν χρησιμοποιηθεί μαλακτικό.
  • Το μαλακτικό μπορεί να επηρεάσει την απομάκρυνση της υγρασίας στα αθλητικά ρούχα και να κιτρινίσει τα λευκά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μαλακτικό είναι από τα προϊόντα που έχουν σχεδόν μόνιμη θέση στη ρουτίνα του πλυντηρίου, κυρίως επειδή αφήνει τα ρούχα απαλά και με ευχάριστο άρωμα. Το γεγονός, όμως, ότι χρησιμοποιείται συχνά σε κάθε πλύση δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλα τα υφάσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες ενός υφάσματος, να αφήσει κατάλοιπα ή ακόμη και να αλλάξει την εμφάνισή του με την πάροδο του χρόνου.

Γυναίκα με καλάθι γεμάτο ρούχα δίπλα σε πλυντήριο, εξηγώντας γιατί τα ρούχα μυρίζουν μούχλα.
Pexels

Αν, λοιπόν, έχεις συνηθίσει να προσθέτεις μαλακτικό σε κάθε φορτίο, ίσως ήρθε η στιγμή να κάνεις μια μικρή αλλαγή. Υπάρχουν συγκεκριμένα ρούχα και υφάσματα που είναι καλύτερο να πλένονται χωρίς αυτό, ώστε να διατηρούν τις ιδιότητές τους και να παραμένουν σε καλύτερη κατάσταση για περισσότερο. Πριν από κάθε πλύση, φυσικά, αξίζει να ελέγχεις και τις οδηγίες φροντίδας στην ετικέτα του ρούχου.

Διάβασε επίσης: Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

1. Πετσέτες

Μπορεί να πιστεύεις ότι το μαλακτικό είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τις πετσέτες σου πιο αφράτες, όμως η συχνή χρήση του μπορεί να επηρεάσει την απορροφητικότητά τους. Το προϊόν δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα πάνω στις ίνες, με αποτέλεσμα η πετσέτα να μπορεί να παραμένει απαλή στην αφή, αλλά να μην απορροφά το νερό τόσο αποτελεσματικά. Αν θέλεις οι πετσέτες σου να παραμένουν πραγματικά λειτουργικές, το μαλακτικό δεν είναι απαραίτητο σε κάθε πλύση.

petseta_malaktiko
Pexels

2. Ρούχα με προστασία από τη φωτιά

Ορισμένα ρούχα διαθέτουν ειδική επεξεργασία που τους προσφέρει αντοχή στη φλόγα και δεν είναι καλό να επηρεάζεται από προϊόντα πλυντηρίου που δεν προβλέπονται για τη συγκεκριμένη σύνθεση. Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να ανήκουν και ορισμένα παιδικά ρούχα ύπνου. Εδώ χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και η ετικέτα φροντίδας είναι ο πιο ασφαλής οδηγός για το πώς πρέπει να πλένεται κάθε κομμάτι.

Ένα μαύρο πουά σορτσάκι απλωμένο με μανταλάκια σε σχοινί για άπλωμα ρούχων κάτω από τον ήλιο.
Unsplash

3. Πανιά μικροϊνών

Τα πανιά μικροϊνών έχουν σχεδιαστεί ώστε οι πολύ λεπτές ίνες τους να συγκρατούν αποτελεσματικά σκόνη, βρωμιά και υγρασία. Το μαλακτικό μπορεί να αφήσει κατάλοιπα πάνω στις ίνες και να μειώσει αυτή την ικανότητα. Αν χρησιμοποιείς τα πανιά μικροϊνών για καθαρισμό στο σπίτι, είναι προτιμότερο να τα πλένεις χωρίς μαλακτικό, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν όσο καλύτερα γίνεται.

pania_mikroinon
Pexels

4. Αθλητικά ρούχα

Τα κολάν, τα αθλητικά tops και γενικότερα τα ρούχα γυμναστικής έχουν συχνά υφάσματα που βοηθούν στην απομάκρυνση της υγρασίας από το σώμα. Το μαλακτικό μπορεί να καλύψει τις συνθετικές ίνες με ένα λεπτό φιλμ και να επηρεάσει αυτή τη λειτουργία. Έτσι, ένα ρούχο που είναι σχεδιασμένο να απομακρύνει τον ιδρώτα μπορεί σταδιακά να μην αποδίδει με τον ίδιο τρόπο.

Unsplash
Unsplash

5. Tεχνικός εξοπλισμός

Μπουφάν, παντελόνια και άλλα κομμάτια με αδιάβροχες ή υδατοαπωθητικές ιδιότητες χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Το μαλακτικό μπορεί, ανάλογα με το ύφασμα, να επηρεάσει τις ειδικές μεμβράνες ή τις επεξεργασίες που βοηθούν το ρούχο να προστατεύει από το νερό. Γι’ αυτό, πριν τα βάλεις στο πλυντήριο, έλεγξε πάντα την ετικέτα και ακολούθησε τις συγκεκριμένες οδηγίες πλυσίματος.

rouxa_ergasias
Pexels

6. Λευκά ρούχα

Αν θέλεις τα λευκά σου να παραμένουν φωτεινά και καθαρά, το μαλακτικό ίσως δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Τα κατάλοιπα που μπορεί να αφήσει στις ίνες, ειδικά όταν χρησιμοποιείται πολύ συχνά, ενδέχεται με τον χρόνο να συμβάλουν σε κιτρίνισμα, γκριζάρισμα ή γενικότερη αλλοίωση του χρώματος. Μια πιο προσεκτική επιλογή προϊόντων στο πλύσιμο μπορεί να βοηθήσει τα λευκά ρούχα να διατηρήσουν την αρχική τους εμφάνιση για περισσότερο.

leuka_flat_papoutsia
https://www.instagram.com/bellathomas/

Διάβασε επίσης: Pexels 

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Μαλακτικό πλυντήριο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Millie Bobby Brown: Δεύτερο παιδί για την ηθοποιό και τον Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown: Δεύτερο παιδί για την ηθοποιό και τον Jake Bongiovi

17.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα
Beauty

Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα

17.09.2026
Ο Dario Vitale στα ηνία των Emporio Armani και Armani Accessories
Fashion

Ο Dario Vitale στα ηνία των Emporio Armani και Armani Accessories

17.09.2026
Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο
Fashion

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

17.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο
Beauty

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

17.09.2026
Destination dupes: Οι εναλλακτικοί προορισμοί που προσφέρουν την ίδια μαγεία με τα γνωστά hotspots
Life

Destination dupes: Οι εναλλακτικοί προορισμοί που προσφέρουν την ίδια μαγεία με τα γνωστά hotspots

17.09.2026
Micro-cheating: Πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο στα κρυφά DMs
Life

Micro-cheating: Πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο στα κρυφά DMs

17.09.2026
The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο
Life

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

16.09.2026
Η Σαντορίνη ξεχώρισε ξανά – Ένα ελληνικό εστιατόριο στα 25 καλύτερα του κόσμου
Food

Η Σαντορίνη ξεχώρισε ξανά – Ένα ελληνικό εστιατόριο στα 25 καλύτερα του κόσμου

16.09.2026
Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό
Beauty

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

16.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

Το γεύμα των 15 λεπτών για τις μέρες που δεν θες να μπεις στην κουζίνα

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!