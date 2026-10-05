Fashion 05.10.2026

Miu Miu SS27: Η Miuccia Prada ξαναγράφει τους κανόνες του καθημερινού styling

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Miuccia Prada επανεφευρίσκει τα πιο καθημερινά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, παντρεύοντας sportswear, vintage αναφορές και maximalist λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Miuccia Prada αναδιαμορφώνει καθημερινά ρούχα με retro και sporty στοιχεία για τη συλλογή Miu Miu SS27.
  • Η συλλογή «Here and Now» εστιάζει στο παρόν, προσδίδοντας ένταση και ανατροπή στα κλασικά κομμάτια.
  • Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι τα mini φορέματα, τα sports bras, τα jeans και τα skirt suits, ανανεωμένα με πειραματισμούς σε χρώματα, υφές και αναλογίες.
  • Η συλλογή αγκαλιάζει μια εσκεμμένα ατημέλητη αισθητική, αποδεικνύοντας ότι το συνηθισμένο μπορεί να γίνει εξαιρετικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miuccia Prada έχει έναν μοναδικό τρόπο να παίρνει τα πιο γνώριμα κομμάτια της καθημερινής γκαρνταρόμπας και να τα μετατρέπει σε κάτι απρόσμενα ενδιαφέρον. Για τη συλλογή Miu Miu Spring/Summer 2027, η σχεδιάστρια επέστρεψε σε αγαπημένους κώδικες του οίκου, τους ανακάτεψε με retro αναφορές και sporty στοιχεία και δημιούργησε μια συλλογή που μοιάζει ταυτόχρονα οικεία και εντελώς καινούργια. Με τίτλο «Here and Now», το show στο Παρίσι κινήθηκε γύρω από την ιδέα του παρόντος και τον τρόπο με τον οποίο τα καθημερινά ρούχα μπορούν να αποκτήσουν νέα ένταση όταν αντιμετωπίζονται μέσα από ένα πιο εκλεπτυσμένο και ανατρεπτικό βλέμμα.

https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/

Το σκηνικό στο Palais d’Iéna ακολούθησε αυτή τη διάθεση, με το χαρακτηριστικό venue να μεταμορφώνεται σε έναν χώρο σε έντονο royal purple, ενώ οι καφέ θέσεις έδιναν την αίσθηση μιας αυτοσχέδιας κερκίδας. Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων η Gigi Hadid, η Emma Corrin, η Olivia Colman και ο Igby Rigney, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα show που έπαιξε με την ιδέα της καθημερινότητας, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ το ιδιαίτερο fashion DNA της Miu Miu.

Διάβασε επίσης: Ο οίκος Loewe επαναπροσδιορίζει το «American cool» μέσα από τη νέα SS27 συλλογή

Η βασική ιδέα ήταν απλή αλλά απόλυτα Miu Miu: τι συμβαίνει όταν τα ρούχα που φοράμε κάθε μέρα αποκτούν περισσότερη κομψότητα, περισσότερη ένταση και μια δόση υπερβολής; Τα sports bras, τα gym shorts, τα πλεκτά γιλέκα, τα jeans και τα κλασικά skirt suits βρέθηκαν στο επίκεντρο, όμως τίποτα δεν έμεινε ακριβώς όπως το γνωρίζουμε. Η Prada τα αντιμετώπισε σαν καμβά για πειραματισμό, προσθέτοντας retro prints, έντονα χρώματα, λαμπερές επιφάνειες και απρόσμενες αναλογίες.

https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/

Τα χαρακτηριστικά mini φορέματα με αισθητική των ’60s επέστρεψαν σε μια πιο glamorous εκδοχή, διακοσμημένα με κρύσταλλα και κοσμήματα που έδιναν μια έντονη αίσθηση maximalism. Δίπλα τους, sporty bra tops καλύπτονταν από λαμπερές embellishments, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο casual και το extravagant. Τα έντονα πορτοκαλί και μωβ χρώματα έδιναν ενέργεια στη συλλογή, ενώ τα retro prints έφερναν στο προσκήνιο τη νοσταλγική πλευρά της Miu Miu.

https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/

Η αντίθεση ήταν, άλλωστε, ένα από τα βασικά εργαλεία της συλλογής. Tailored μάλλινα σακάκια συνδυάστηκαν με track pants, ογκώδεις τσάντες έδωσαν βάρος σε πιο μικροσκοπικές σιλουέτες, ενώ τα skirt suits απέκτησαν απρόσμενες υφές που θύμιζαν python. Τα T-shirts εμφανίστηκαν με ασύμμετρες επεμβάσεις και διαφορετικούς γιακάδες, ενώ halter tops με πουά μοτίβα έμοιαζαν με μεταξωτά μαντήλια που είχαν δεθεί πάνω στο σώμα. Η αίσθηση ήταν εκείνη ενός wardrobe που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και δεν υπακούει σε έναν μόνο κανόνα styling.

https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/

Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε και η σκόπιμα «φθαρμένη» αισθητική. Suede επιφάνειες με crackled όψη, τσαλακωμένα υφάσματα και φορέματα που έμοιαζαν να έχουν φορεθεί και ξαναφορεθεί έδωσαν στις εμφανίσεις μια αίσθηση πραγματικής ζωής. Η Prada δεν αναζήτησε την τελειότητα με την κλασική έννοια, αντίθετα, έδειξε πως η ομορφιά μπορεί να βρίσκεται και σε ένα ρούχο που μοιάζει ελαφρώς ατημέλητο, σε μια σιλουέτα που έχει χάσει την αυστηρότητά της ή σε ένα κομμάτι που μοιάζει ήδη αγαπημένο.

https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της συλλογής ήταν τα κορδόνια. Εμφανίστηκαν ξανά και ξανά, δεμένα στη μέση, περασμένα πάνω από χαμηλοκάβαλα παντελόνια και shorts, αλλά και ως λεπτομέρεια σε jeans που είχαν δημιουργηθεί από vintage Wrangler κομμάτια. Ακόμη και τα sneakers απέκτησαν αντίστοιχο στοιχείο, ενισχύοντας την ιδέα ότι ένα απόλυτα απλό και καθημερινό αντικείμενο μπορεί να μετατραπεί σε fashion statement. Το κορδόνι λειτουργούσε σχεδόν σαν ένα μικρό νήμα που συνέδεε ολόκληρη τη συλλογή.

https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/

Η Miu Miu Spring 2027 δεν προσπαθεί να δημιουργήσει έναν φανταστικό κόσμο μακριά από την πραγματικότητα. Αντίθετα, κοιτάζει την καθημερινή γκαρνταρόμπα κατάματα και την επανεφευρίσκει. Παίρνει ένα sports bra, ένα ζευγάρι jeans, ένα μάλλινο σακάκι ή ένα απλό T-shirt και τα μετατρέπει σε αντικείμενα επιθυμίας μέσα από styling, υλικά, χρώμα και αναπάντεχες αναλογίες.

https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/
https://www.instagram.com/miumiu/

Και κάπου ανάμεσα στο retro glamour, το sportswear και την εσκεμμένα ατημέλητη αισθητική βρίσκεται η ουσία της νέας συλλογής: το συνηθισμένο μπορεί να γίνει extraordinary. Για ακόμη μία σεζόν, η Miuccia Prada αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται να απομακρυνθείς από την πραγματική ζωή για να κάνεις μόδα. Αρκεί να κοιτάξεις τα ίδια ρούχα με μια εντελώς διαφορετική ματιά.

Κεντρική Εικόνα: @miumiu

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

miu miu Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπήκαν όλοι μέσα στο κόμικ»: Η θεαματική έκθεση της Mafalda στο Buenos Aires που καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό

«Μπήκαν όλοι μέσα στο κόμικ»: Η θεαματική έκθεση της Mafalda στο Buenos Aires που καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό

05.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Kangaroo jumps: Το fitness trend που σε κάνει να χοροπηδάς και να γυμνάζεσαι
Fitness

Kangaroo jumps: Το fitness trend που σε κάνει να χοροπηδάς και να γυμνάζεσαι

05.10.2026
Celine SS27: Ο Michael Rider επαναπροσδιορίζει το effortless chic
Fashion

Celine SS27: Ο Michael Rider επαναπροσδιορίζει το effortless chic

05.10.2026
Όταν η ηρεμία δεν σημαίνει ευτυχία: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια «ήσυχη» σχέση
Life

Όταν η ηρεμία δεν σημαίνει ευτυχία: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια «ήσυχη» σχέση

05.10.2026
Τα 4 ζώδια που λατρεύουν τα ταξίδια και δεν χάνουν ευκαιρία για απόδραση
Life

Τα 4 ζώδια που λατρεύουν τα ταξίδια και δεν χάνουν ευκαιρία για απόδραση

05.10.2026
Valentino SS27: Μια ποιητική αφήγηση γεμάτη χρώμα, ρομαντισμό και ατελείωτη φαντασία
Fashion

Valentino SS27: Μια ποιητική αφήγηση γεμάτη χρώμα, ρομαντισμό και ατελείωτη φαντασία

05.10.2026
Victoria Beckham SS27: Εκεί όπου η αυστηρότητα του tailoring συναντά την ελευθερία και την ευαισθησία της κίνησης
Fashion

Victoria Beckham SS27: Εκεί όπου η αυστηρότητα του tailoring συναντά την ελευθερία και την ευαισθησία της κίνησης

05.10.2026
Το φθινοπωρινό φρούτο που αξίζει να γνωρίσεις καλύτερα – Δεν είναι μόνο για γλυκό του κουταλιού
Food

Το φθινοπωρινό φρούτο που αξίζει να γνωρίσεις καλύτερα – Δεν είναι μόνο για γλυκό του κουταλιού

05.10.2026
Τα 5 ζώδια που γεννήθηκαν για να ζουν μεγάλους έρωτες
Life

Τα 5 ζώδια που γεννήθηκαν για να ζουν μεγάλους έρωτες

05.10.2026
Paris Fashion Week 2027: Τα beauty trends που θα φορεθούν περισσότερο από ποτέ
Beauty

Paris Fashion Week 2027: Τα beauty trends που θα φορεθούν περισσότερο από ποτέ

05.10.2026
4 τρόποι που τα social media αλλάζουν την καθημερινότητά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

4 τρόποι που τα social media αλλάζουν την καθημερινότητά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

5 τρόποι να κάνεις πιο stylish το σπίτι σου χρησιμοποιώντας μόνο ένα πουφ

5 τρόποι να κάνεις πιο stylish το σπίτι σου χρησιμοποιώντας μόνο ένα πουφ

Το φθινοπωρινό φρούτο που αξίζει να γνωρίσεις καλύτερα – Δεν είναι μόνο για γλυκό του κουταλιού

Το φθινοπωρινό φρούτο που αξίζει να γνωρίσεις καλύτερα – Δεν είναι μόνο για γλυκό του κουταλιού

Αν αγαπάς τα cozy απογεύματα, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το κέικ καρότου

Αν αγαπάς τα cozy απογεύματα, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το κέικ καρότου

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

Η απόλυτη διακοσμητική τάση του Pinterest: Τα μυστικά για να εντάξεις το πετρόλ στο σαλόνι σου

Η απόλυτη διακοσμητική τάση του Pinterest: Τα μυστικά για να εντάξεις το πετρόλ στο σαλόνι σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ σε παρακμή με φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ σε παρακμή με φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης

Προϋπολογισμός 2027: Όλες οι αλλαγές σε μισθούς-φόρους – Αυξήσεις, ελαφρύνσεις και ΑΕΠ

Προϋπολογισμός 2027: Όλες οι αλλαγές σε μισθούς-φόρους – Αυξήσεις, ελαφρύνσεις και ΑΕΠ

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου