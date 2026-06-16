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Beauty 16.06.2026

More is more: Ο απόλυτος beauty οδηγός για τα MAD VMA 2026

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Ετοιμάζεσαι για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ; Ανακάλυψε τα 6 πιο hot maximalist beauty trends για εντυπωσιακά looks
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα MAD VMA 2026 υιοθετούν το maximalism, με έμφαση σε ένταση, χρώμα και glam.
  • Το Colour Drenching εφαρμόζει μια έντονη απόχρωση σε όλο το πρόσωπο για καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
  • Τα Graphic Eyes χρησιμοποιούν τολμηρές, γεωμετρικές γραμμές και 3D διακοσμητικά για εντυπωσιακό βλέμμα.
  • Το Wet Look 2.0 κυριαρχεί στα μαλλιά, προσφέροντας πολυτελή και αψεγάδιαστη καλοκαιρινή αισθητική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει και η ατμόσφαιρα στο Κλειστό του Tae Kwon Do προμηνύεται πιο ηλεκτρισμένη από ποτέ. Αύριο, 17 Ιουνίου στις 19:30, το ελληνικό καλοκαιρινό beauty σκηνικό αποχαιρετά τους μινιμαλιστικούς κανόνες και υποκλίνεται στο Maximalism, την απόλυτη τάση που επιβάλλει ένταση, χρώμα και αστείρευτο glam. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μακιγιάζ, αλλά για μια δήλωση ταυτότητας που ενσωματώνει τη δυναμική των social media με την high-fashion αισθητική των μεγάλων stages, καθιστώντας κάθε λεπτομέρεια, από το πιο μικρό κρύσταλλο στα μάτια μέχρι το wet look στα μαλλιά, ένα απαραίτητο αξεσουάρ για να ξεχωρίσεις ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους trendsetters της βραδιάς.

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Σε ένα event που η μουσική συναντά τη μόδα, το μακιγιάζ οφείλει να είναι τόσο τολμηρό όσο και οι εμφανίσεις στο red carpet. Το maximalist beauty για το καλοκαίρι του 2026 ποντάρει στην αυτοπεποίθηση και στο «περισσότερο είναι καλύτερο», προτρέποντάς μας να πειραματιστούμε με έντονα pigments, δραματικές αντιθέσεις και υφές που αιχμαλωτίζουν τα φώτα της σκηνής. Είτε επιλέξεις να «ντύσεις» το βλέμμα σου με εκρηκτικά χρώματα είτε να ποντάρεις στη δύναμη των sculptural χτενισμάτων, το ζητούμενο είναι ένα αποτέλεσμα που διαρκεί από το πρώτο event στο Village μέχρι το κλείσιμο της απονομής, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαιρινό στυλ φέτος δεν χωράει συμβιβασμούς.

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Colour Drenching

Το Colour Drenching είναι ο ορισμός της maximalist διάθεσης, καθώς καταργεί τα όρια μεταξύ των προϊόντων μακιγιάζ. Αντί να περιοριστείς σε μια παλέτα, επιλέγεις μια έντονη απόχρωση, όπως το ηλεκτρίκ μπλε ή το έντονο φούξια, και την εφαρμόζεις ομοιόμορφα σε ολόκληρο το βλέμμα, τα ζυγωματικά, ακόμη και στα χείλη. Το κλειδί για να το πετύχεις είναι η χρήση προϊόντων σε κρεμώδη μορφή που αναμειγνύονται τέλεια, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα «λουσμένο» στο χρώμα που δείχνει ταυτόχρονα καλλιτεχνικό και high-fashion, ιδανικό για να μαγνητίσεις τα βλέμματα κάτω από τα φώτα της σκηνής των MAD VMA.

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/?hl=el

Graphic eyes

Ξέχασε το κλασικό eyeliner, αφού για το καλοκαίρι του 2026 το «Graphic Eye» trend απαιτεί γεωμετρικά σχήματα και τολμηρές γραμμές που ξεφεύγουν από το περίγραμμα του ματιού. Επένδυσε σε neon eyeliners ή μεταλλικά pigments για να δημιουργήσεις «floating» γραμμές ή έντονα cat-eye σχήματα που επεκτείνονται προς τους κροτάφους. Για να απογειώσεις το maximalist στυλ, μη διστάσεις να προσθέσεις μικρά 3D διακοσμητικά, όπως crystals ή πέρλες, που θα αντανακλούν το φως σε κάθε σου κίνηση, προσφέροντας ένα look που μοιάζει να βγήκε από editorial περιοδικού μόδας.

graphic_liner-mad_vma_2026
https://www.instagram.com/slightlyunblended/?hl=el

90s grunge lips

Τα χείλη για τη φετινή βραδιά αποκτούν χαρακτήρα μέσα από την αναβίωση του 90s grunge στυλ, προσαρμοσμένο όμως στις ανάγκες του καλοκαιριού. Η τάση επιβάλλει ένα σκούρο, έντονο μολύβι χειλιών σε καφέ ή κεραμιδί τόνους, το οποίο συνδυάζεται με ένα διάφανο, ultra-glossy finish στο κέντρο. Αυτό το «contrast» ανάμεσα στο αυστηρό περίγραμμα και το λαμπερό κέντρο προσθέτει βάθος και όγκο, δημιουργώντας ένα αισθησιακό και ταυτόχρονα επιβλητικό αποτέλεσμα που ισορροπεί τέλεια με τα έντονα μάτια που επιβάλλει το maximalist trend.

90s_lips_mad_vma
https://www.instagram.com/makeupwlp/?hl=el

Sculptural hair

Το maximalist look δεν ολοκληρώνεται χωρίς ένα χτένισμα που διεκδικεί τον δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 2026, τα μαλλιά γίνονται γλυπτά, με το «Wet Look 2.0» να αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή για τα red carpet events. Είτε πρόκειται για ένα αυστηρά τραβηγμένο προς τα πίσω wet style με έντονη χωρίστρα, είτε για ένα περίτεχνο, ψηλό updo με ατημέλητες τούφες, η αίσθηση της «υγρής» λάμψης προσθέτει μια πολυτελή, καλοκαιρινή αισθητική. Είναι η ιδανική λύση για να κρατήσεις το πρόσωπό σου καθαρό και το στυλ σου αψεγάδιαστο.

scuptural_hair_mad_vma
https://www.instagram.com/creativeheadmag/?hl=el

Metallic armor

Αν υπάρχει μια τάση που φωνάζει «δυναμισμός», αυτή είναι το Metallic Armor. Εδώ, το maximalism περνάει από το μακιγιάζ στο σώμα. Χρησιμοποίησε liquid highlighters με έντονα μεταλλικά pigments (σε χρυσό, ασημί ή χάλκινο) για να τονίσεις τα κόκαλα της κλείδας, τους ώμους και τα ζυγωματικά. Το αποτέλεσμα θυμίζει «πανοπλία» φωτός που αντανακλάται στα φώτα  και δίνει μια sci-fi αύρα στην εμφάνισή σου. Συνδύασέ το με ένα minimal outfit για να αφήσεις το «μεταλλικό» σου δέρμα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

metallic_makeup_mad_vma
https://www.instagram.com/f.bermann/?hl=el

Cosmic glitter storm

Το maximalism του 2026 λατρεύει την υπερβολή της λάμψης, και το Cosmic Glitter Storm είναι η απόλυτη πρόταση για όσες θέλουν να ακτινοβολούν. Δεν μιλάμε για απλή σκιά, αλλά για layers από διαφορετικά μεγέθη glitter και πούλιες που τοποθετούνται σαν «βροχή» από το κέντρο του βλεφάρου μέχρι το κόκαλο του φρυδιού. Επίλεξε χρώματα που θυμίζουν γαλαξία, βαθύ μωβ, ιριδίζον πράσινο και βαθύ μπλε, και μην φοβηθείς να τα απλώσεις πέρα από τα όρια του ματιού. Είναι ένα look που απαιτεί θάρρος, αλλά στην αυριανή βραδιά θα σε κάνει να μοιάζεις σαν να βγήκες απευθείας από το μέλλον.

makeup
https://www.instagram.com/zaralarsson

 

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