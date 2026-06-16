Ετοιμάζεσαι για τα MAD VMA 2026; Δες τι πρέπει να έχεις μαζί σου

Ο απόλυτος οδηγός με όλα όσα πρέπει να έχεις στην τσάντα σου για να ευχαριστηθείς τα MAD VMA 2026 από την αρχή μέχρι το τέλος

Με μια ματιά Για τα MAD VMA 2026, προτίμησε άνετα παπούτσια όπως sneakers ή platform boots αντί για ψηλοτάκουνα.

Ένα power bank είναι απαραίτητο για να μη μείνεις από μπαταρία στο κινητό σου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερό και μια βεντάλια βοηθούν στην ενυδάτωση και τη δροσιά.

Μια crossbody τσάντα είναι ιδανική για να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα και τα αντικείμενά σου ασφαλή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι προ των πυλών και η ανυπομονησία για τη μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Tae Kwon Do είναι τεράστια! Για να μπορέσεις όμως να απολαύσεις κάθε λεπτό, από το πρώτο beat στο MAD VMA Village μέχρι το μεγάλο grand finale, χρειάζεται σωστή προετοιμασία. Το μυστικό για να μην «προδοθείς» από τις συνθήκες της βραδιάς είναι να έχεις μαζί σου τα κατάλληλα εφόδια, εξασφαλίζοντας ότι η μόδα και η άνεση θα πάνε χέρι-χέρι.

Ξέχνα τα ψηλοτάκουνα που θα σε περιορίσουν και θα σε κουράσουν πριν καν αρχίσει το main show. Η φετινή τάση επιβάλλει «comfort glam»: stylish sneakers, platform boots ή flat sandals που θα σου επιτρέψουν να χορέψεις μέχρι τελικής πτώσης χωρίς πόνο. Ετοίμασε την τσάντα σου έξυπνα, δίνοντας προτεραιότητα σε αντικείμενα που θα σε κρατήσουν μακριά από τη ζέστη και πάντα «online», ώστε να μη χάσεις καμία στιγμή από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που θα συζητηθούν σε όλο το διαδίκτυο την επόμενη μέρα.

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1. Comfort is the key

Ξέχνα τα ψηλοτάκουνα που θα σε περιορίσουν και θα σε αναγκάσουν να μείνεις ακίνητη στη γωνία. Η φετινή τάση είναι το «comfort glam», που σημαίνει στιλάτα sneakers, chunky loafers ή platform boots που συνδυάζουν ύψος και σταθερότητα. Θέλεις να χορέψεις, να μετακινηθείς από το Village στην κεντρική σκηνή και να απολαύσεις το show χωρίς να σκέφτεσαι τον πόνο στα πόδια σου, οπότε επίλεξε παπούτσια που σου επιτρέπουν να είσαι on fire για ώρες.

2. Power bank

Σε ένα τόσο μεγάλο event, το κινητό σου θα γίνει το πολυεργαλείο σου: από το να τραβάς high-quality videos των αγαπημένων σου καλλιτεχνών μέχρι να κάνεις live stories και να επικοινωνείς με την παρέα σου μέσα στον χαμό. Μην διακινδυνεύσεις να ξεμείνεις από μπαταρία στο καλύτερο σημείο της απονομής. Ένα μικρό, ελαφρύ και δυνατό power bank στην τσάντα σου είναι η μόνη σου εγγύηση ότι θα απαθανατίσεις κάθε στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.

3. Lip g loss και κοκαλάκια για τα μαλλιά

Όσο η βραδιά προχωράει και η ένταση ανεβαίνει, το μακιγιάζ και τα μαλλιά σου χρειάζονται ένα γρήγορο «touch-up». Ένα ενυδατικό lip gloss είναι το ιδανικό προϊόν για να ανανεώνεις τη λάμψη στα χείλη σου με μια κίνηση, ενώ τα κοκαλάκια για τα μαλλιά είναι «σωτήρια». Αν η ζέστη του Ιουνίου αρχίσει να γίνεται αισθητή, ένα γρήγορο πιάσιμο των μαλλιών σε ένα sleek high-ponytail ή ένα messy bun θα σε κρατήσει δροσερή, προσφέροντας παράλληλα μια πιο cool, ατημέλητη πινελιά στο στυλ σου.

4. Η απόλυτη δροσιά

Η ενυδάτωση είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σου για να μην εξαντληθείς μέσα στο πλήθος. Ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερό θα σε κρατήσει ενυδατωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, αποφεύγοντας τις ουρές στα bar. Παράλληλα, μια κομψή βεντάλια θα γίνει ο καλύτερος φίλος σου όταν ο παλμός του κοινού ανέβει στα ύψη. Είναι ένα αξεσουάρ που συνδυάζει τη χρηστικότητα με το στυλ, χαρίζοντάς σου την απαραίτητη ανάσα δροσιάς όποτε τη χρειαστείς.

5. Crossbody bag

Για να απολαύσεις το show χωρίς να κρατάς πράγματα, η crossbody τσάντα (χιαστί) είναι η μόνη σωστή επιλογή. Σου επιτρέπει να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα για να χειροκροτήσεις, να τραβήξεις βίντεο ή να χορέψεις, ενώ τα προσωπικά σου αντικείμενα παραμένουν ασφαλή και κοντά στο σώμα σου. Προτίμησε μια τσάντα με φερμουάρ και έντονο χρώμα ή μεταλλική λεπτομέρεια, ώστε να λειτουργεί και ως το τέλειο αξεσουάρ που ολοκληρώνει το outfit της βραδιάς σου.

6. Setting spray

Με τόση κίνηση, χορό και τα φώτα της σκηνής να καίνε, το μακιγιάζ σου χρειάζεται «σταθεροποιητή». Ένα καλό setting spray σε travel-size συσκευασία είναι ο απόλυτος σύμμαχός σου. Θα «κλειδώσει» το look σου, αποτρέποντας τις μουτζούρες από τον ιδρώτα ή την υγρασία. Ένα γρήγορο ψέκασμα ανά διαστήματα θα κάνει το μακιγιάζ σου να δείχνει το ίδιο φρέσκο όσο τη στιγμή που ετοιμάστηκες.

7. Το μυστικό για ματ λάμψη

Αντί να προσθέτεις συνεχώς πούδρα, η οποία μπορεί να κάνει το μακιγιάζ σου να φαίνεται «βαρύ» κατά τη διάρκεια της νύχτας, προτίμησε τα blotting papers (απορροφητικά χαρτάκια). Απορροφούν αμέσως τη λιπαρότητα από το Τ-zone (μέτωπο, μύτη, πηγούνι) χωρίς να καταστρέφουν το foundation σου. Είναι μικρά, διακριτικά και χωράνε ακόμα και στην πιο μικρή crossbody τσάντα.

8. Αντισηπτικά μαντηλάκια

Σε χώρους με πολύ κόσμο, η υγιεινή είναι προτεραιότητα. Ένα μικρό πακέτο με απολυμαντικά μαντηλάκια θα σου επιτρέψουν να φρεσκαριστείς πριν φας κάποιο snack ή μετά από μια αγκαλιά με τους φίλους σου, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνεις καθαρή και άνετη όλη τη βραδιά.

9. Μπάρα ενέργειας

Τα MAD VMA είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ! Από τις 19:30 μέχρι το τέλος, η ενέργειά σου μπορεί να πέσει. Μια μπάρα δημητριακών ή πρωτεΐνης θα σου δώσει το απαραίτητο boost για να αντέξεις χωρίς να χρειαστεί να ψάχνεις για φαγητό ανάμεσα στο πλήθος. Είναι ο πιο έξυπνος τρόπος να διατηρήσεις την ενέργειά σου στα ύψη για να χορεύεις μέχρι το πρωί!