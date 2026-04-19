Πανελλήνιες 2026: Τα 3 tips που θα σε «σώσουν» αν νιώθεις ότι δεν προλαβαίνεις

Αν αυτή τη στιγμή κοιτάζεις τα βουνά από σημειώσεις πάνω στο γραφείο σου και το μόνο που θέλεις είναι να εξαφανιστείς από τον χάρτη, πίστεψέ με, δεν είσαι μόνη. Οι Πανελλήνιες 2026 είναι εδώ και η αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει εναντίον σου μπορεί να σε κάνει να νιώθεις εντελώς πελαγωμένο/η. Είναι εκείνο το σημείο όπου το μυαλό σου κάνει «shutdown» από την κούραση και η ύλη μοιάζει με έναν ατέλειωτο λαβύρινθο χωρίς διέξοδο. Όμως, πριν αποφασίσεις ότι όλα χάθηκαν, σταμάτα για μια ανάσα. Η επιτυχία δεν κρίνεται απαραίτητα από το πόσες ώρες θα μείνεις άυπνη πάνω από ένα βιβλίο, αλλά από το πόσο έξυπνα θα διαχειριστείς τις τελευταίες ώρες που σου απομένουν. Το burnout παραμονεύει στη γωνία και ο στόχος μας είναι να τον προσπεράσουμε με στυλ, καλύπτοντας τα βασικά κενά και ανακτώντας την αυτοπεποίθηση που κάπου έχασες ανάμεσα στα φροντιστήρια και τα διαγωνίσματα.

1.Η ιεράρχηση των SOS και η μέθοδος του 80/20

Όταν ο χρόνος πιέζει, η προσπάθεια να διαβάσεις τα πάντα από την αρχή είναι ο σίγουρος δρόμος προς την αποτυχία. Εδώ εφαρμόζεις τον κανόνα που λέει ότι το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% της προσπάθειας. Εστίασε στις θεματικές ενότητες που «πέφτουν» συχνότερα και στα κεφάλαια που αποτελούν τη βάση για τις πιο δύσκολες ασκήσεις. Μην αναλώνεσαι σε λεπτομέρειες που πιθανότατα δεν θα ζητηθούν, αλλά βεβαιώσου ότι κατέχεις άριστα τα θεμελιώδη σημεία της ύλης. Αυτή η στοχευμένη προσέγγιση θα σου αφαιρέσει ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους.

2.Ενεργητική ανάκληση αντί για παθητική ανάγνωση

Σταμάτα να διαβάζεις ξανά και ξανά τις ίδιες σελίδες ελπίζοντας ότι θα αποτυπωθούν στον εγκέφαλό σου μέσω… όσμωσης. Ο πιο γρήγορος τρόπος να καλύψεις κενά είναι να τεστάρεις τον εαυτό σου. Κλείσε το βιβλίο και προσπάθησε να εξηγήσεις μια έννοια δυνατά, σαν να τη διδάσκεις σε κάποια φίλη σου. Αν μπορείς να την περιγράψεις με δικά σου λόγια, σημαίνει ότι την έχεις κατανοήσει. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί τη μνήμη σου πολύ πιο αποτελεσματικά από οποιαδήποτε υπογράμμιση με μαρκαδόρο, εξοικονομώντας σου πολύτιμο χρόνο.

3.Το πρόγραμμα των «μικρών νικών» και η αποφυγή της εξάντλησης

Για να αποφύγεις το burnout, πρέπει να σπάσεις τις ημέρες σε μικρά, διαχειρίσιμα κομμάτια. Μην λες «σήμερα θα διαβάσω όλη την Ιστορία», αλλά «τις επόμενες δύο ώρες θα μάθω άψογα αυτές τις τρεις παραγράφους». Κάθε φορά που ολοκληρώνεις έναν μικρό στόχο, το μυαλό σου παίρνει μια δόση ικανοποίησης που σε κρατάει σε εγρήγορση. Παράλληλα, βάλε στο πρόγραμμα υποχρεωτικά διαλείμματα μακριά από οθόνες και τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου. Ένας ξεκούραστος εγκέφαλος μπορεί να αποδώσει σε 4 ώρες όσα ένας εξαντλημένος δεν θα καταφέρει σε 12.

Να θυμάσαι πως οι Πανελλήνιες είναι απλώς μια δοκιμασία και όχι η τελική κρίση για την αξία σου. Με αυτό το στρατηγικό πλάνο, θα μπεις στην αίθουσα με αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Η ψυχραιμία είναι το μυστικό σου όπλο, χρησιμοποίησέ το και θα δεις ότι το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει.

