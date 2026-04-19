Life 19.04.2026

Πανελλήνιες 2026: Τα 3 tips που θα σε «σώσουν» αν νιώθεις ότι δεν προλαβαίνεις

Ακόμα κι αν νιώθεις ότι τίποτα δεν βγαίνει, υπάρχει τρόπος να ιεραρχήσεις τα SOS και να μπεις στην εξεταστική αίθουσα με σιγουριά
Ειρήνη Στόφυλα

Αν αυτή τη στιγμή κοιτάζεις τα βουνά από σημειώσεις πάνω στο γραφείο σου και το μόνο που θέλεις είναι να εξαφανιστείς από τον χάρτη, πίστεψέ με, δεν είσαι μόνη. Οι Πανελλήνιες 2026 είναι εδώ και η αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει εναντίον σου μπορεί να σε κάνει να νιώθεις εντελώς πελαγωμένο/η. Είναι εκείνο το σημείο όπου το μυαλό σου κάνει «shutdown» από την κούραση και η ύλη μοιάζει με έναν ατέλειωτο λαβύρινθο χωρίς διέξοδο. Όμως, πριν αποφασίσεις ότι όλα χάθηκαν, σταμάτα για μια ανάσα. Η επιτυχία δεν κρίνεται απαραίτητα από το πόσες ώρες θα μείνεις άυπνη πάνω από ένα βιβλίο, αλλά από το πόσο έξυπνα θα διαχειριστείς τις τελευταίες ώρες που σου απομένουν. Το burnout παραμονεύει στη γωνία και ο στόχος μας είναι να τον προσπεράσουμε με στυλ, καλύπτοντας τα βασικά κενά και ανακτώντας την αυτοπεποίθηση που κάπου έχασες ανάμεσα στα φροντιστήρια και τα διαγωνίσματα.

1.Η ιεράρχηση των SOS και η μέθοδος του 80/20

Όταν ο χρόνος πιέζει, η προσπάθεια να διαβάσεις τα πάντα από την αρχή είναι ο σίγουρος δρόμος προς την αποτυχία. Εδώ εφαρμόζεις τον κανόνα που λέει ότι το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% της προσπάθειας. Εστίασε στις θεματικές ενότητες που «πέφτουν» συχνότερα και στα κεφάλαια που αποτελούν τη βάση για τις πιο δύσκολες ασκήσεις. Μην αναλώνεσαι σε λεπτομέρειες που πιθανότατα δεν θα ζητηθούν, αλλά βεβαιώσου ότι κατέχεις άριστα τα θεμελιώδη σημεία της ύλης. Αυτή η στοχευμένη προσέγγιση θα σου αφαιρέσει ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους.

2.Ενεργητική ανάκληση αντί για παθητική ανάγνωση

Σταμάτα να διαβάζεις ξανά και ξανά τις ίδιες σελίδες ελπίζοντας ότι θα αποτυπωθούν στον εγκέφαλό σου μέσω… όσμωσης. Ο πιο γρήγορος τρόπος να καλύψεις κενά είναι να τεστάρεις τον εαυτό σου. Κλείσε το βιβλίο και προσπάθησε να εξηγήσεις μια έννοια δυνατά, σαν να τη διδάσκεις σε κάποια φίλη σου. Αν μπορείς να την περιγράψεις με δικά σου λόγια, σημαίνει ότι την έχεις κατανοήσει. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί τη μνήμη σου πολύ πιο αποτελεσματικά από οποιαδήποτε υπογράμμιση με μαρκαδόρο, εξοικονομώντας σου πολύτιμο χρόνο.

Κράτα ημερολόγιο! Αυτές είναι οι επόμενες αργίες του 2026 που δεν πρέπει να χάσεις

3.Το πρόγραμμα των «μικρών νικών» και η αποφυγή της εξάντλησης

Για να αποφύγεις το burnout, πρέπει να σπάσεις τις ημέρες σε μικρά, διαχειρίσιμα κομμάτια. Μην λες «σήμερα θα διαβάσω όλη την Ιστορία», αλλά «τις επόμενες δύο ώρες θα μάθω άψογα αυτές τις τρεις παραγράφους». Κάθε φορά που ολοκληρώνεις έναν μικρό στόχο, το μυαλό σου παίρνει μια δόση ικανοποίησης που σε κρατάει σε εγρήγορση. Παράλληλα, βάλε στο πρόγραμμα υποχρεωτικά διαλείμματα μακριά από οθόνες και τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου. Ένας ξεκούραστος εγκέφαλος μπορεί να αποδώσει σε 4 ώρες όσα ένας εξαντλημένος δεν θα καταφέρει σε 12.

Να θυμάσαι πως οι Πανελλήνιες είναι απλώς μια δοκιμασία και όχι η τελική κρίση για την αξία σου. Με αυτό το στρατηγικό πλάνο, θα μπεις στην αίθουσα με αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Η ψυχραιμία είναι το μυστικό σου όπλο, χρησιμοποίησέ το και θα δεις ότι το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει.

Οργάνωση ντουλάπας: Από τον Χειμώνα στην Άνοιξη με 5 απλά βήματα

 

Bullet Journal για αρχάριους: Ο απόλυτος οδηγός για να βάλεις σε τάξη τη ζωή σου!

Πώς να εντάξεις το ξύλο, την ψάθα και το λινό στη διακόσμηση του σπιτιού σου για «organic» αίσθηση

Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα
Life

Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση
Life

Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο
Life

Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της
Beauty

Από τα 90s με αγάπη: Τα shoes trends που επιστρέφουν δυναμικά
Fashion

Ταξίδι με τον σκύλο σου; 3 προορισμοί που θα σε κάνουν να πακετάρεις αμέσως βαλίτσα και λουρί
Life

5 φυσικά ροφήματα για να έχεις επίπεδη κοιλιά μέχρι το καλοκαίρι
Fitness

Harry Styles: Ο καλλιτέχνης που άλλαξε τους κανόνες της σύγχρονης ανδρικής μόδας
Fashion

Μεταλλικές σκιές: Το Y2K beauty trend επιστρέφει πιο chic από ποτέ
Beauty

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

