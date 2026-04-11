Διακόσμηση 11.04.2026

Πώς να φτιάξεις λαγουδάκια από χαρτοπετσέτες για το πασχαλινό τραπέζι

Πώς να διπλώσεις χαρτοπετσέτες σε σχήμα λαγού και να δημιουργήσεις μια όμορφη πασχαλινή διακόσμηση για το τραπέζι σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πασχαλινό τραπέζι δεν είναι μόνο θέμα φαγητού, είναι και μια ευκαιρία να δημιουργήσεις μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα για την οικογένεια και τους φίλους σου. Τα παραδοσιακά πιάτα, τα κόκκινα αυγά και τα αφράτα τσουρέκια έχουν φυσικά την τιμητική τους, όμως η προσεγμένη διακόσμηση μπορεί να κάνει το τραπέζι ακόμη πιο ξεχωριστό. Μικρές λεπτομέρειες αρκούν για να δώσουν έναν παιχνιδιάρικο πασχαλινό χαρακτήρα χωρίς να γίνει το αποτέλεσμα υπερβολικό.

Μια ιδιαίτερα χαριτωμένη ιδέα είναι να διπλώσεις τις χαρτοπετσέτες έτσι ώστε να θυμίζουν μικρά λαγουδάκια. Πρόκειται για ένα απλό διακοσμητικό στοιχείο που τραβάει το βλέμμα και χαρίζει στο τραπέζι μια πιο δημιουργική και χαρούμενη διάθεση. Επιπλέον, μπορείς να το συνδυάσεις εύκολα με πασχαλινά αυγά ή μικρά διακοσμητικά πάνω στα πιάτα, δημιουργώντας ένα όμορφο και προσεγμένο αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Πώς να κάνεις ένα πασχαλινό τραπέζι που θα μοιάζει με Pinterest board

Τι θα χρειαστείς

Για να δημιουργήσεις αυτά τα χαριτωμένα λαγουδάκια από χαρτοπετσέτα θα χρειαστείς μεγάλες τετράγωνες χαρτοπετσέτες, είτε υφασμάτινες είτε χάρτινες. Οι υφασμάτινες δίνουν πιο κομψό αποτέλεσμα, ενώ οι χάρτινες είναι πιο εύκολες και πρακτικές για ένα μεγάλο τραπέζι. Αν θέλεις να κρατήσουν καλύτερα το σχήμα τους, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια λεπτή κορδέλα ή ένα μικρό λαστιχάκι για να τις στερεώσεις.

Πώς να διπλώσεις τη χαρτοπετσέτα σε σχήμα λαγού

Ξεκίνα ανοίγοντας τη χαρτοπετσέτα και δίπλωσέ την στη μέση ώστε να σχηματιστεί ένα ορθογώνιο. Στη συνέχεια δίπλωσέ την ξανά κατά μήκος για να γίνει πιο στενή. Έπειτα φέρε τις κάτω γωνίες προς το κέντρο, δημιουργώντας ένα μυτερό σχήμα που θα αποτελέσει τη βάση της κατασκευής.

Στη συνέχεια κατέβασε τις επάνω γωνίες προς το κέντρο ώστε να σχηματιστεί ένα πιο σταθερό σχήμα. Μετά δίπλωσε τις πλαϊνές άκρες προς τα μέσα, αφήνοντας στο επάνω μέρος δύο λεπτές προεξοχές. Αυτές θα μοιάζουν με τα αυτιά του λαγού και θα δώσουν το χαρακτηριστικό του σχήμα.

@homewithanita Cute and easy bunny napkin fold #napkinfolding #napkinfold #easter #tipsandtricks #howtofold #easterbunny #easterbasket #easterhosting #easteregg ♬ Spring is Coming – Morunas

Η τελική πινελιά στο πασχαλινό τραπέζι

Γύρισε προσεκτικά τη χαρτοπετσέτα από την άλλη πλευρά και δίπλωσε το επάνω μέρος προς τα κάτω για να σχηματιστεί το κεφάλι. Στη συνέχεια ένωσε τις δύο άκρες στο κάτω μέρος, φέρνοντάς τες η μία πάνω στην άλλη, και στερέωσέ τες με μια μικρή κορδέλα ή ένα λαστιχάκι. Τέλος, άνοιξε ελαφρά τα «αυτιά» ώστε να αποκτήσουν όγκο.

Το αποτέλεσμα είναι μια μικρή αλλά εντυπωσιακή λεπτομέρεια που θα κάνει το πασχαλινό τραπέζι σου να ξεχωρίσει. Οι καλεσμένοι σου σίγουρα θα χαμογελάσουν βλέποντας τα χαριτωμένα λαγουδάκια πάνω στα πιάτα τους, ενώ το τραπέζι θα αποκτήσει μια πιο ζωντανή και γιορτινή εικόνα. Αν θέλεις να το κάνεις ακόμη πιο ιδιαίτερο, μπορείς να τοποθετήσεις μέσα στη χαρτοπετσέτα και ένα μικρό βαμμένο αυγό για μια ακόμη πιο πασχαλινή πινελιά.

Διάβασε επίσης: Πώς να στολίσεις το πασχαλινό σου τραπέζι με λουλούδια και να το ζηλέψουν όλοι

διακόσμηση Πάσχα Πάσχα 2026 ΤΡΑΠΕΖΙ
4 tips για αυγά με έντονo χρώμα που όλοι θα ζηλέψουν φέτος το Πάσχα

Το πασχαλινό αρνί που θα συζητούν όλοι – Τα 3 hacks που κάνουν τη διαφορά στο ψήσιμο

Όταν η ζήλια γίνεται… δεύτερη φύση – Τα 3 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να «πέσει κάτω»
5 πράγματα που χρειάζεσαι για το τέλειο ψήσιμο το Πάσχα
Το πασχαλινό αρνί που θα συζητούν όλοι – Τα 3 hacks που κάνουν τη διαφορά στο ψήσιμο
4 tips για αυγά με έντονo χρώμα που όλοι θα ζηλέψουν φέτος το Πάσχα
Το διαχρονικό μυστήριο του κολιέ της Meryl Streep στα Όσκαρ του 1989
Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό
Αν ψάχνεις μακιγιάζ για την Ανάσταση, δες πρώτα αυτές τις ιδέες
5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα
Dolce & Gabbana: Αποχώρησε ο Stefano Gabbana από την προεδρία
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής

