Στην τελική ευθεία – Τι να μην κάνεις ποτέ πριν από τις Πανελλήνιες

Τι πρέπει να αποφύγεις στις Πανελλήνιες για να κρατήσεις το άγχος χαμηλά και τη συγκέντρωσή σου υψηλή, λίγο πριν την έναρξή τους

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις ξεκινούν αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και για χιλιάδες μαθητές η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη γίνει αγχωτική. Αυτές οι μέρες πριν από τις εξετάσεις είναι ίσως οι πιο κρίσιμες, όχι για να μάθεις κάτι καινούργιο, αλλά για να διαχειριστείς σωστά όσα ήδη ξέρεις.

Πολλοί μαθητές κάνουν το λάθος να αλλάζουν ρυθμό και να πιέζονται υπερβολικά. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό το διάστημα δεν είναι για πανικό, αλλά για σταθερότητα και καθαρό μυαλό. Το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσεις την ψυχολογία και την ενέργειά σου.

Πανελλήνιες 2026: Τα 3 tips που θα σε «σώσουν» αν νιώθεις ότι δεν προλαβαίνεις

Σε αυτές τις τελευταίες ημέρες πριν τις Πανελλήνιες, δεν μετράει μόνο το διάβασμα αλλά και το τι πρέπει να αποφύγεις. Πολλοί μαθητές πέφτουν στην παγίδα του υπερβολικού άγχους, της έλλειψης ύπνου και της εξάντλησης από ατελείωτες ώρες επανάληψης. Άλλοι κάνουν το λάθος να συγκρίνουν τον εαυτό τους με συμμαθητές τους, κάτι που συνήθως ρίχνει την αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που κάποιος προσπαθεί να μάθει νέα κεφάλαια την τελευταία στιγμή, κάτι που περισσότερο μπερδεύει παρά βοηθά. Αυτές οι ημέρες χρειάζονται ισορροπία, καθαρό πρόγραμμα και ψυχραιμία, όχι πανικό.

Τι να μην κάνεις ποτέ πριν τις Πανελλήνιες

1. Μην ξεκινάς καινούργια ύλη

Αυτές οι τελευταίες ημέρες δεν είναι για να ανοίγεις νέα κεφάλαια ή να προσπαθείς να μάθεις κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να μπερδευτείς και να ανεβάσεις το άγχος σου. Η σωστή στρατηγική τώρα είναι επανάληψη και σταθεροποίηση όσων ήδη γνωρίζεις.

2. Μην θυσιάζεις τον ύπνο σου

Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι αν μείνουν ξύπνιοι μέχρι αργά θα διαβάσουν περισσότερο, όμως αυτό είναι λάθος. Ο ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώσει και να «κλειδώσει» τις πληροφορίες. Αν δεν κοιμηθείς σωστά, την επόμενη μέρα θα έχεις μειωμένη συγκέντρωση και μνήμη.

3. Μην διαβάζεις υπερβολικά την τελευταία στιγμή

Το τελευταίο 24ωρο πριν τις εξετάσεις δεν είναι για πανικό και εξαντλητικό διάβασμα. Αντί να σε βοηθήσει, θα σε αγχώσει περισσότερο και θα σε κάνει να νιώσεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Καλύτερα μια ήρεμη επανάληψη και χαλάρωση παρά πίεση μέχρι την τελευταία στιγμή.

4. Μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους

Το να κοιτάς τι κάνουν οι συμμαθητές σου ή πόσο διαβάζουν οι άλλοι μόνο κακό σου κάνει. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικό ρυθμό και τρόπο προετοιμασίας. Οι συγκρίσεις αυξάνουν το άγχος και μειώνουν την αυτοπεποίθηση, χωρίς κανένα όφελος.

5. Μην παραλείπεις τα βασικά γεύματα

Το σώμα σου χρειάζεται ενέργεια για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτητικές ημέρες. Αν δεν τρως σωστά, θα νιώθεις κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και εκνευρισμό. Ένα ελαφρύ και ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής βοηθάει πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις.

6. Μην αλλάζεις ρουτίνα τελευταία στιγμή

Οι μέρες πριν τις Πανελλήνιες δεν είναι για πειραματισμούς σε πρόγραμμα ύπνου ή διάβασμα. Το σώμα και το μυαλό σου χρειάζονται σταθερότητα για να λειτουργήσουν σωστά. Μείνε σε ό,τι έχεις συνηθίσει, ώστε να μπεις στις εξετάσεις όσο πιο ήρεμος γίνεται.

Οι Πανελλήνιες δεν είναι μόνο θέμα γνώσεων, αλλά και σωστής διαχείρισης του εαυτού σου. Το τι θα κάνεις τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εξετάσεις μπορεί να επηρεάσει περισσότερο την απόδοσή σου από ένα ακόμη κεφάλαιο που θα προσπαθήσεις να αποστηθίσεις. Το πιο σημαντικό είναι να μείνεις ήρεμος, να εμπιστευτείς τη δουλειά που έχεις ήδη κάνει και να προστατεύσεις την ψυχολογία σου. Οι εξετάσεις είναι μια στιγμή, όχι ο ορισμός της ζωής σου.

Διάβασε επίσης: