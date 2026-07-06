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Fashion 06.07.2026

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

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Από το «butter yellow» μέχρι το fisherman chic, ανακαλύπτουμε τις τάσεις που ορίζουν την «ήσυχη» κομψότητα του φετινού καλοκαιριού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το καλοκαίρι 2026 χαρακτηρίζεται από «ήσυχη» κομψότητα, άνεση και πολυτέλεια.
  • Κυριαρχεί το χρώμα «butter yellow» και η αισθητική «quiet luxury» με λινά σύνολα σε γήινους τόνους.
  • Η τάση «fisherman chic» συνδυάζει ριγέ πλεκτά, κοσμήματα από κοχύλια και boho στοιχεία.
  • Τα sporty shorts αντικαθιστούν τα denim shorts, ενώ τα αξεσουάρ έχουν 70s αισθητική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι του 2026 έχει διαμορφώσει τη δική του, αναγνωρίσιμη αισθητική. Το Instagram έχει μετατραπεί σε ένα ψηφιακό moodboard, όπου οι φωτογραφίες μοιάζουν με σελίδες από editorial. Φέτος, αποχαιρετούμε τις υπερβολές και υποδεχόμαστε μια νέα εποχή «ήσυχης» κομψότητας, όπου η άνεση συναντά την πολυτέλεια και η καλοκαιρινή διάθεση γίνεται το απόλυτο αξεσουάρ.

kalokairi_fashion_cabanna_stripes
https://www.instagram.com/juliesfi/

Από τα beach clubs της Ιταλικής Ριβιέρας μέχρι τα δαιδαλώδη σοκάκια των Κυκλάδων, οι τάσεις που κυριαρχούν υπόσχονται να αναβαθμίσουν το στυλ μας. Είναι η εποχή που η απλότητα γίνεται η πιο ισχυρή μας δήλωση, με σύνολα που αποπνέουν φρεσκάδα και μια αβίαστη αυτοπεποίθηση, κατάλληλα για κάθε καλοκαιρινή περίσταση.

Bag edit: Οι τσάντες που «φωνάζουν» καλοκαίρι και γαλλική φινέτσα

Butter yellow

Αν υπάρχει μία απόχρωση που ορίζει το φετινό καλοκαίρι, αυτή είναι το «butter yellow». Το απαλό, βουτυρένιο κίτρινο έχει κατακτήσει τις καρδιές των fashion girls, «ντύνοντας» τα πιο κομψά φορέματα, ασορτί σετ και μαγιό. Πρόκειται για ένα χρώμα που αποπνέει φως και μια αβίαστη πολυτέλεια, ενώ αναδεικνύει μοναδικά τη μαυρισμένη επιδερμίδα.

butter_yellow
https://www.instagram.com/emmaleger/

Quiet luxury 

Το «quiet luxury» συνεχίζει την κυριαρχία του, προσαρμοσμένο στους ρυθμούς των διακοπών. Τα λινά σύνολα, από oversized πουκάμισα μέχρι αέρινες παντελόνες, κυριαρχούν, επιβεβαιώνοντας ότι η απλότητα παραμένει η ανώτατη μορφή κομψότητας. Παλέτες σε λευκό, μπεζ και γήινους τόνους δημιουργούν ένα «sand aesthetic» που δείχνει ακαταμάχητο χωρίς καμία προσπάθεια.

lino_forema_kalokairi
https://www.instagram.com/abbiekaym/

Fisherman chic

Η πιο αναπάντεχη τάση του καλοκαιριού ακούει στο όνομα «fisherman chic». Ριγέ πλεκτά, κοσμήματα από κοχύλια και φλατ σανδάλια συνθέτουν το απόλυτο coastal look, ιδανικό για ατελείωτα απογεύματα σε κάποιο νησί. Παράλληλα, το boho επιστρέφει πιο εκλεπτυσμένο από ποτέ: το crochet, οι δαντέλες και οι διαφάνειες σε layers προσδίδουν έναν ρομαντισμό που κλέβει τις εντυπώσεις, είτε πάνω από το μαγιό στην παραλία είτε σε ένα βραδινό look με άρωμα Αιγαίου.

psari_kolie_outfit
https://www.instagram.com/hannahlovey/

Η αλλαγή στο casual

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή στο στυλ του 2026 είναι η υποχώρηση του κλασικού denim short. Τη θέση του παίρνουν τα sporty shorts, προσφέροντας άνεση και ένα «cool factor» που συνδυάζεται ιδανικά με ανδρόγυνα πουκάμισα ή minimal tank tops. Είναι η απόλυτη επιλογή για όσες αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στο αθλητικό και το chic.

boxer_shorts
https://www.instagram.com/vanessa.anna/

Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Τις εμφανίσεις συμπληρώνουν αξεσουάρ που αποπνέουν 70s νοσταλγία: oversized γυαλιά ηλίου με retro χαρακτήρα, μεγάλες ψάθινες τσάντες και σανδάλια με διακριτικά κοσμήματα. Το φετινό καλοκαίρι μας υπενθυμίζει ότι το στυλ είναι τρόπος ζωής και η μόδα, όταν είναι ανάλαφρη, είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος.

boho_print_fashion

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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