Fashion 07.05.2026

Τα σανδάλια που θα απογειώσουν κάθε look του φετινού καλοκαιριού

Από ανανεωμένες σαγιονάρες μέχρι wedges και micro heels, αυτά είναι τα σανδάλια που θα φορέσεις παντού φέτος
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καλοκαίρι του 2026 φέρνει μαζί του μια νέα, πιο effortless προσέγγιση στη μόδα και τα παπούτσια παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Οι σαγιονάρες και τα σανδάλια δεν είναι πλέον απλώς μια πρακτική επιλογή για τις ζεστές μέρες, αλλά εξελίσσονται σε βασικό fashion statement που μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο απλό outfit.

Πέδιλα
Φαντάσου ένα χαλαρό πρωινό Σαββάτου, ένα ανάλαφρο φόρεμα και ένα ζευγάρι σανδάλια που δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη. Αυτό ακριβώς εκφράζουν οι τάσεις της σεζόν, άνεση, ευκολία και στυλ που προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση, από την παραλία μέχρι ένα βραδινό ποτό.

Διακοσμημένα σανδάλια

Πέτρες, studs και μεταλλικές λεπτομέρειες μετατρέπουν τα πιο απλά σανδάλια σε κομμάτια που τραβούν τα βλέμματα. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν κάτι minimal αλλά με χαρακτήρα.

Σαγιονάρες σε νέα εκδοχή

Οι ’90s σαγιονάρες επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά πιο αναβαθμισμένες από ποτέ. Δέρμα, ιδιαίτερες υφές και ακόμη και μικρά τακούνια τις κάνουν κατάλληλες όχι μόνο για casual εμφανίσεις, αλλά και για πιο βραδινά looks.

Wrap sandals

Τα σανδάλια που δένουν γύρω από τον αστράγαλο δίνουν μια κομψή, θηλυκή αίσθηση και ταιριάζουν τέλεια με καλοκαιρινά φορέματα και σύνολα σε boho ύφος.

Πλατφόρμες και wedges

Η επιστροφή των ’70s είναι γεγονός. Οι πλατφόρμες και τα wedges επανέρχονται δυναμικά, ιδανικά για όσους θέλουν ύψος χωρίς να θυσιάζουν την άνεση. Συνδυάζονται εύκολα με αέρινα υφάσματα και πιο ρομαντικά looks.

Jelly sandals

Τα «πλαστικά» σανδάλια που αγαπήσαμε παλιά επιστρέφουν με πιο σύγχρονη αισθητική. Από flats μέχρι heels, δίνουν ένα playful twist στις εμφανίσεις και σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητα.

Micro heels

Για όσους αποφεύγουν τα ψηλοτάκουνα, τα micro heels είναι η τέλεια λύση. Διακριτικά, άνετα και κομψά, αποτελούν την ιδανική επιλογή για βραδινές εξόδους χωρίς κόπο.

