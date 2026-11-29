Με μια ματιά Τα «Sunday Scaries» είναι το άγχος που νιώθουμε την Κυριακή το απόγευμα, καθώς πλησιάζει η Δευτέρα.

Το φαινόμενο οφείλεται στο προληπτικό άγχος για τις επερχόμενες υποχρεώσεις και την αίσθηση ότι το Σαββατοκύριακο δεν ήταν αρκετό.

Οι υποχρεώσεις που συσσωρεύονται και η πιθανή δυσαρέσκεια από την εργασία συμβάλλουν σε αυτό το άγχος.

Μικρές αλλαγές, όπως η κατανομή υποχρεώσεων και η αποφυγή επαγγελματικών email, μπορούν να μειώσουν το κυριακάτικο άγχος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κυριακή, 18:30. Είσαι στον καναπέ, φοράς τις πιτζάμες σου, απολαμβάνεις το αγαπημένο σου φαγητό και πιστεύεις ότι η ζωή είναι υπέροχη. Μέχρι που κοιτάζεις την ώρα και συνειδητοποιείς ότι αύριο είναι Δευτέρα. Ξαφνικά θυμάσαι τα email που περιμένουν απάντηση, τα deadlines που πλησιάζουν, τις συναντήσεις που θα προτιμούσες να αποφύγεις και όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που άφησες για την επόμενη εβδομάδα.

Το φαγητό δεν είναι πια τόσο νόστιμο, η σειρά δεν σε συναρπάζει και το μόνο που σκέφτεσαι είναι αν υπάρχει τρόπος να ακυρωθεί η Δευτέρα ως ημέρα. Αν σου ακούγεται γνώριμο, καλώς ήρθες στον κόσμο των Sunday Scaries! Πρόκειται για το άγχος της Κυριακής, ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο που εμφανίζεται λίγο πριν τελειώσει το Σαββατοκύριακο και μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τη χαλάρωση, ακόμη και τον ύπνο σου. Και όχι, δεν είσαι υπερβολικός. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ψυχολογικοί λόγοι που εξηγούν γιατί η Κυριακή το απόγευμα μπορεί να γίνει η πιο αγχωτική στιγμή της εβδομάδας.

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Τι είναι τα Sunday Scaries;

Ο όρος Sunday Scaries περιγράφει το άγχος, την ανησυχία και τη μελαγχολία που αισθάνεσαι όταν πλησιάζει η επιστροφή στη δουλειά και στις καθημερινές υποχρεώσεις. Δεν αποτελεί επίσημη ψυχιατρική διάγνωση, αλλά περιγράφει μια πραγματική συναισθηματική εμπειρία που πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν. Το περίεργο είναι ότι μπορεί να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα δυσάρεστο. Κι όμως, το μυαλό σου έχει ήδη μεταφερθεί στη Δευτέρα, δημιουργώντας σενάρια για όλα όσα μπορεί να πάνε στραβά.

Γιατί η Κυριακή το απόγευμα μάς προκαλεί τόσο άγχος;

Υπάρχουν μερικοί βασικοί λόγοι που εξηγούν γιατί η διάθεσή σου αλλάζει μόλις συνειδητοποιήσεις ότι το Σαββατοκύριακο τελειώνει.

1. Σκέφτεσαι τη Δευτέρα πριν καν έρθει

Αυτό που συμβαίνει συνδέεται με το anticipatory anxiety, δηλαδή το προληπτικό άγχος. Πρόκειται για την ανησυχία που αισθάνεσαι όταν σκέφτεσαι ένα μελλοντικό γεγονός και φαντάζεσαι ότι θα είναι δύσκολο ή δυσάρεστο. Έτσι, ενώ βρίσκεσαι ακόμη στον καναπέ, το μυαλό σου έχει ήδη πάει στη δουλειά. Σκέφτεσαι συναντήσεις, εκκρεμότητες και υποχρεώσεις που δεν έχουν καν ξεκινήσει. Με λίγα λόγια, καταφέρνεις να κουραστείς από μια εβδομάδα που δεν έχει αρχίσει ακόμη!

2. Το Σαββατοκύριακο δεν σου φτάνει ποτέ

Ας είμαστε ειλικρινείς: γιατί οι πέντε εργάσιμες ημέρες μοιάζουν ατελείωτες, ενώ το Σαββατοκύριακο διαρκεί περίπου όσο ένα διάλειμμα για καφέ; Περιμένεις την Παρασκευή για να ξεκουραστείς, να δεις φίλους, να κάνεις όσα αγαπάς και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Και ξαφνικά είναι Κυριακή. Όταν αισθάνεσαι ότι δεν πρόλαβες να χαρείς τον ελεύθερο χρόνο σου, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται ακόμη πιο απογοητευτική.

3. Θυμάσαι όλες τις υποχρεώσεις που άφησες πίσω

Τα ψώνια, οι λογαριασμοί, οι δουλειές του σπιτιού, τα επαγγελματικά email και οι εκκρεμότητες εμφανίζονται ξαφνικά όλα μαζί στο μυαλό σου. Ακόμη κι αν πρόκειται για μικρές υποχρεώσεις, όταν τις σκέφτεσαι ταυτόχρονα μπορεί να αισθανθείς ότι έχεις ήδη ξεκινήσει την εβδομάδα με ένα τεράστιο βάρος.

4. Μήπως τελικά δεν σε αγχώνει η Δευτέρα, αλλά η δουλειά σου;

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο σημαντική εξήγηση. Αν κάθε Κυριακή νιώθεις έντονη δυσφορία στη σκέψη της επιστροφής στη δουλειά, αναρωτήσου τι πραγματικά σε πιέζει. Είναι ο φόρτος εργασίας, οι απαιτήσεις, ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον ή η αίσθηση ότι δεν κάνεις κάτι που σε γεμίζει; Μερικές φορές, τα Sunday Scaries δεν είναι απλώς μια αντίδραση στο τέλος του Σαββατοκύριακου, αλλά ένα σημάδι ότι χρειάζεσαι αλλαγές στην καθημερινότητά σου.

5. Ακόμη και ο ύπνος σου επηρεάζεται

Το βράδυ της Κυριακής μπορεί να γίνει ιδιαίτερα εκνευριστικό, ειδικά όταν σκέφτεσαι ότι πρέπει να ξυπνήσεις νωρίς. Κοιτάζεις το ρολόι, υπολογίζεις πόσες ώρες ύπνου σου απομένουν και προσπαθείς να κοιμηθείς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Φυσικά, όσο περισσότερο πιέζεις τον εαυτό σου, τόσο δυσκολότερα χαλαρώνεις. Έτσι, η ανησυχία για τη Δευτέρα μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την ποιότητα του ύπνου σου.

5 μικρές αλλαγές που θα κάνουν την Κυριακή σου πιο ευχάριστη

Δεν χρειάζεται να μεταμορφωθείς σε άνθρωπο που ξυπνά στις 6 το πρωί για yoga και πράσινους χυμούς. Μερικές απλές κινήσεις αρκούν για να περιορίσεις το κυριακάτικο άγχος.

1. Μην αφήνεις όλες τις δουλειές για την Κυριακή

Μοίρασε τις υποχρεώσεις σου μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μη μετατρέπεις την Κυριακή σε ημέρα γενικής επιστράτευσης. Το σπίτι μπορεί να επιβιώσει και με ένα πιάτο στον νεροχύτη!

2. Οργάνωσε μόνο την επόμενη ημέρα

Σημείωσε τις τρεις σημαντικότερες υποχρεώσεις της Δευτέρας. Δεν χρειάζεται να προγραμματίσεις ολόκληρη την εβδομάδα ούτε να δημιουργήσεις μια λίστα με 27 εκκρεμότητες.

3. Άφησε τα επαγγελματικά email στην ησυχία τους

Εκτός αν υπάρχει πραγματική ανάγκη, μην ελέγχεις τα μηνύματα της δουλειάς την Κυριακή. Η ξεκούραση χρειάζεται και λίγη αποσύνδεση.

4. Βάλε κάτι ωραίο στο πρόγραμμα

Μια βόλτα, ένα δείπνο με φίλους, μια αγαπημένη σειρά ή ένα χαλαρό απόγευμα μπορούν να κάνουν την Κυριακή να αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή αξία.

5. Μην περιμένεις την Παρασκευή για να περάσεις καλά

Βάλε μικρές στιγμές χαράς και στις υπόλοιπες ημέρες. Ένας καφές μετά τη δουλειά ή μια έξοδος την Τετάρτη μπορούν να κάνουν την εβδομάδα πολύ πιο ευχάριστη.

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