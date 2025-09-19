Μαντώ Κουντούρη: H νικήτρια του NΥΧDrop άνοιξε την ΗΘΕ 2025

Η Μαντώ Κουντούρη ανέβηκε στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 και καθήλωσε το κοινό με τη φωνή και την σκηνική της παρουσία

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γιόρτασε τα 20 χρόνια θετικής διάθεσης, μουσικής και μοναδικών στιγμών! Για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, χιλιάδες θεατές έζησαν ένα ατελείωτο μουσικό party που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού.

Το κοινό χειροκρότησε δυνατά την εμφάνιση της Μαντούς Κουντούρη στη σκηνή, η οποία ανέβηκε φέρνοντας disco vibes με την παρουσία και την ενέργειά της. Λαμπερή, φορώντας ένα πράσινο crop top με παγιέτες, ασορτί high-knee μπότες και ένα denim σορτσάκι, κατάφερε να μαγέψει όλο το κοινό που βρισκόταν κάτω από τη σκηνή.

Η νεαρή τραγουδίστρια, που ξεχώρισε μέσα από τον διαγωνισμό του NΥΧDrop, κατάφερε να μαγέψει το κοινό με τη φωνή και την αδιαμφισβήτητη σκηνική της παρουσία. Κάθε νότα, κάθε κίνηση και κάθε βλέμμα μεταδίδει τη χαρά και τη δύναμη της μουσικής, δημιουργώντας μία αξέχαστη εμπειρία για όλους όσους βρέθηκαν εκεί.

Η Μαντώ κυριολεκτικά γέμισε τη σκηνή με την ενέργεια και τον παλμό της, διατηρώντας αμείωτη την αλληλεπίδραση με το κοινό σε κάθε στίχο. Στη σκηνή της ΗΘΕ 2025 ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια του παρελθόντος, όπως το «Η Γη και η Σελήνη», το viral «Πουθενά» και το εκρηκτικό «Hot Staff», καταφέρνοντας να μετατρέψει κάθε νότα σε γέφυρα σύνδεσης με το κοινό.

Η φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων, όχι μόνο λόγω των μεγάλων ονομάτων που ανέβηκαν στη σκηνή, αλλά και για ανερχόμενα ταλέντα όπως η Μαντώ Κουντούρη, που καταφέρνουν να κερδίσουν τις καρδιές του κοινού σε πραγματικό χρόνο. Η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου έγινε μια γιορτή γεμάτη θετική αύρα και παλμό, που θα θυμούνται όλοι για καιρό.

Όσα έγιναν στις πρόβες

Τις πρόβες της για την μεγάλη συναυλία της Παρασκευής, ξεκίνησε και η Μαντώ Κουντούρη, το νέο μουσικό ταλέντο που ξεχώρισε μέσα από τον διαγωνισμό του NYXDrop. Αν και βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα, όλα τα σημάδια δείχνουν πως η φωνή της και οι στίχοι θα συνθέτουν σύντομα τα πιο viral κομμάτια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι κριτές του διαγωνισμού τη χαρακτήρισαν «μια από τις πιο ολοκληρωμένες παρουσίες», με τον STAVENTO να ξεχωρίζει τη δύναμη της φωνής της και τη LILA να μιλά για σαφή ταυτότητα και καλλιτεχνική ωριμότητα.

Έχοντας ήδη στο βιογραφικό της ήδη το εντυπωσιακό opening στη συναυλία της Lila στην Τεχνόπολη, ανέβηκε στην σκηνή της ΗΘΕ 2025 με έναν μοναδικό σκοπό: να μαγέψει τους πάντες με τη φωνή της. Ακόμα και από τις πρόβες κατάφερε να εντυπωσιάσει τους πάντες με τη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία.

Η παρουσία της στις πρόβες ήταν ένα μικρό preview του τι θα δούμε την Παρασκευή. Η ενέργειά της ήταν ασταμάτητη, ενώ κατάφερε να ταξιδέψει στο παρελθόν όσους βρίσκονταν στον χώρο, τραγουδώντας μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που έχουν γίνει viral ανά τα χρόνια. Αν και πρόκειται για τις πρώτες της εμφανίσεις, το μόνο σίγουρο είναι θα καταφέρει να κάνεις τη νύχτα αξέχαστη, κάνοντας τους πάντες να χορεύουν.

Κεντρική εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

