Μαντώ Κουντούρη: Στα backstage των προβών της πριν την ΗΘΕ 2025

Η Μαντώ Κουντούρη ξεχωρίζει στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025, μαγνητίζοντας με τη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία

Το ρολόι μετράει ήδη αντίστροφα για την πιο θετική ημέρα του χρόνου! Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion είναι σχεδόν εδώ και το Mad.gr «τρύπωσε» στα backstages για να σου μεταφέρει όλα τα highlights από τις πρόβες.

Φέτος, κοινό και καλλιτέχνες ετοιμάζονται για μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη εντυπωσιακά acts, θεαματικά shows και vibes που θα μείνουν αξέχαστα. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 17:00, η ΗΘΕ 2025 γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας πιο ανανεωμένη από ποτέ και μεταφέρεται για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, τριπλασιάζοντας την εμπειρία. Το καλύτερο; Η είσοδος είναι ελεύθερη, για να έρθεις με όλη την παρέα και να ζήσεις από κοντά τη μεγαλύτερη γιορτή θετικής ενέργειας!

Τις πρόβες της για την μεγάλη συναυλία της Παρασκευής, ξεκίνησε και η Μαντώ Κουντούρη, το νέο μουσικό ταλέντο που ξεχώρισε μέσα από τον διαγωνισμό του Nyx Drop. Αν και βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα, όλα τα σημάδια δείχνουν πως η φωνή της και οι στίχοι θα συνθέτουν σύντομα τα πιο viral κομμάτια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι κριτές του διαγωνισμού τη χαρακτήρισαν «μια από τις πιο ολοκληρωμένες παρουσίες», με τον STAVENTO να ξεχωρίζει τη δύναμη της φωνής της και τη LILA να μιλά για σαφή ταυτότητα και καλλιτεχνική ωριμότητα.

Έχοντας ήδη στο βιογραφικό της ήδη το εντυπωσιακό opening στη συναυλία της Lila στην Τεχνόπολη, ανέβηκε στην σκηνή της ΗΘΕ 2025 με έναν μοναδικό σκοπό: να μαγέψει τους πάντες με τη φωνή της. Ακόμα και από τις πρόβες κατάφερε να εντυπωσιάσει τους πάντες με τη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία.

Η παρουσία της στις πρόβες ήταν ένα μικρό preview του τι θα δούμε την Παρασκευή. Η ενέργειά της ήταν ασταμάτητη, ενώ κατάφερε να ταξιδέψει στο παρελθόν όσους βρίσκονταν στον χώρο, τραγουδώντας μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που έχουν γίνει viral ανά τα χρόνια. Αν και πρόκειται για τις πρώτες της εμφανίσεις, το μόνο σίγουρο είναι θα καταφέρει να κάνεις τη νύχτα αξέχαστη, κάνοντας τους πάντες να χορεύουν.

Η φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 είναι έτοιμη να μείνει αξέχαστη. Με σπουδαίους καλλιτέχνες, ανερχόμενα ταλέντα όπως η Μαντώ Κουντούρη και χιλιάδες θεατές που ανυπομονούν, αυτή προμηνύεται ως η πιο φωτεινή στιγμή της χρονιάς.

Κεντρική φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

