FY: Είδαμε το performance του στις πρόβες για την ΗθΕ 2025

Ο FY με μια εμφάνιση που ξεχείλιζε από θετική ενέργεια και urban δυναμική ετοιμάζεται να ξεσηκώσει την Πλατεία Νερού

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τον μεγαλύτερο και ο πιο θετικό μουσικό θεσμό της χώρας. Η ΗΘΕ 2025 έρχεται για 20η χρονιά, με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο. Φέτος, σε μία μοναδική, επετειακή γιορτή για τα 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας, γιορτάζουμε με ένα ανεπανάληπτο μουσικό υπερθέαμα!

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα βάλουν «φωτιά» στο stage, ο FY. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έκανε πρόβα το set του, και δουλέψε ακούραστα την κάθε λεπτομέρεια, ώστε όλα να είναι τέλεια τη μεγάλη μεγάλη μέρα. Τα άψογα φωνητικά και ο ρυθμός του FY είναι βέβαιο ότι θα «ταρακουνήσουν» την Πλατεία Νερού. Από τις πρώτες στιγμές της πρόβας, η εμφάνισή του ξεχείλιζε από θετική ενέργεια και urban δυναμική.

Διάβασε επίσης: Solmeister: Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες του στην ΗΘΕ 2025

Ένα απογειωτικό πρόγραμμα

Ο FY έχει ετοιμάσει ένα act γεμάτο από τα μεγάλα του hits, αλλά επιφυλάσσει και εκπλήξεις που αναμένεται να προκαλέσουν ενθουσιασμό. Τα κομμάτια που έχουν ήδη αγαπηθεί από το κοινό ακούστηκαν στην πρόβα πιο δυνατά από ποτέ και η ατμόσφαιρα έμοιαζε με ατελείωτο party. Η δε χορογραφία ήταν εξαιρετική και άκρως ξεσηκωτική.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, εδώ και δύο δεκαετίες! Η πιο positive μουσική εμπειρία που ενώνει χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο! Με τον FY να φέρνει το δικό του urban στοιχείο και να υπόσχεται μια εμφάνιση που θα συζητηθεί, η φετινή επέτειος των 20 χρόνων προβλέπεται να είναι πιο εκρηκτική από ποτέ.

Κεντρική φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Διάβασε επίσης: Kidd: Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες του στην ΗΘΕ 2025

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.