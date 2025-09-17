Το Mad στις πρόβες του show της Ελενας Παπαριζου που ετοιμάζει για την ΗΘΕ 2025

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion, ο μεγαλύτερος και ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, έρχεται για 20η χρονιά, με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο. Φέτος, στην επετειακή γιορτή των 20 χρόνων, ετοιμάζεται ένα ανεπανάληπτο μουσικό υπερθέαμα!

Ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα που θα ανέβουν στη σκηνή, η Έλενα Παπαρίζου, η οποία βρίσκεται σε εντατικές πρόβες, δίνοντας μια πρόγευση για το πόσο εκρηκτική θα είναι η παρουσία της.

Πρόβες με good vibes

Η Έλενα Παπαρίζου, με την αστείρευτη ενέργεια και την χαρακτηριστική φωνή της, πέρασε ώρες ολόκληρες στη σκηνή μαζί με τους χορευτές της προκειμένου να χαρίσει στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Το αποτέλεσμα έμοιαζε με ολοκληρωμένη συναυλία: προσεγμένες λεπτομέρειες, εντυπωσιακά visuals, μοναδικά εκτελεσμένες χορογραφίες και ένας ήχος που γέμιζε τον χώρο με ζεστασιά, δύναμη και φυσικά θετική ενέργεια. Από τα πρώτα λεπτά, η Έλενα Παπαρίζου φανέρωσε την πρόθεσή της να παρασύρει το κοινό σε μια εμφάνιση γεμάτη θετικά vibes, χαμόγελα και πολύ χορό.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις

Η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζει ένα setlist που θα συνδυάζει τις μεγάλες της επιτυχίες, με τραγούδια που θα παρουσιαστούν με ανανεωμένο ύφος, δίνοντας στο κοινό αφορμή να τραγουδήσει και να χορέψει ασταμάτητα. Με το μοναδικό της πάθος και τη σκηνική της λάμψη, η βραδιά υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι ο πιο positive μουσικός θεσμός της χώρας, εδώ και 20 χρόνια! Έτσι και φέτος κάνει το follow να σημαίνει συντροφιά, το share να γίνεται χορός, το reaction να ξεπερνά τα emoji και να γίνεται αληθινό χαμόγελο, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα views δεν είναι στην οθόνη, αλλά μπροστά στη σκηνή, λίγα μέτρα μακριά από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και με την Έλενα Παπαρίζου να ετοιμάζει μια απαράμιλλη εμφάνιση, η φετινή διοργάνωση αναμένεται εκρηκτική.

Κεντρική φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

