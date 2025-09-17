Onemanshow: Οι προβες για το act του στην ΗΘΕ 2025

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion, ο μεγαλύτερος και ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, έρχεται για 20η χρονιά, με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο. Φέτος, σε μία μοναδική, επετειακή γιορτή για τα 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και όλα μαρτυρούν ένα ανεπανάληπτο μουσικό υπερθέαμα! Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αναμένονται με ανυπομονησία, ο Onemanshow. O performer έκλεψε τις εντυπώσεις ήδη από τις πρόβες. Για τα 20 χρόνια του θεσμού ετοίμασε ένα εντυπωσιακό medley, που συνδυάζει αγαπημένες επιτυχίες. Η σκηνική του παρουσία ο χορός, το κέφι και φυσικά η θετική του ενέργεια απογείωσαν τα ήδη αγαπημένα κομάτια.

Οι πρόβες που προδίδουν το show

Κατά τη διάρκεια των προβών, ο Onemanshow έδειξε πως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Με ρυθμό, ενέργεια και δημιουργική διάθεση, έστησε μια performance που θα παρασύρει το κοινό σε ένα non stop μουσικό ταξίδι. Η ατμόσφαιρα on stage θύμιζε party, με τους συνεργάτες του να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και τον ίδιο να παρτάρει χωρίς έλεος.

Ένα act που θα μείνει αξέχαστο

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion μετρά 20 χρόνια γεμάτα χαμόγελα, μουσική και θετικά vibes. Φέτος, με τον Onemanshow να ετοιμάζει ένα act που θα γίνει talk of the town, το stage στην Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να ζήσει άλλη μια μοναδική στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του θεσμού. Γιατί οι στιγμές που ζούμε μαζί, γεμάτες μουσική, παρέα και θετική ενέργεια, μένουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή και στο μοιαλό. Και φέτος, στην επετειακή Ημέρα Θετικής Ενέργειας, θα τις ζήσουμε πιο δυνατά και πιο θετικά από ποτέ!

Κεντρική φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

