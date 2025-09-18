Μαντώ Κουντούρη: Από το NyxDrop στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025

Η νικήτρια του πρώτου TikTok talent show του MAD TV ετοιμάζεται να ανέβει αύριο στη σκηνή της ΗΘΕ, έχοντας ήδη γράψει το δικό της μουσικό ξεκίνημα με τα πιο φωτεινά χρώματα

Μπορεί να τη γνώρισες πρώτη φορά μέσα από το NYXDrop, το πρώτο TikTok talent show του MAD TV που έδωσε βήμα σε νέα μουσικά ταλέντα. Όμως η Μαντώ Κουντούρη αποδεικνύει ήδη ότι δεν είναι απλώς μια viral παρουσία, είναι ένα όνομα που έχει έρθει για να μείνει.

Μια μόλις μέρα πριν εμφανιστεί στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025, η Μαντώ μετρά ήδη εμφανίσεις που θα ζήλευαν πολλοί: βρέθηκε στη σκηνή της συναυλίας της LILA στην Τεχνόπολη, δίπλα σε μία από τις πιο φρέσκες pop παρουσίες της χρονιάς, ενώ την είδαμε να ανεβαίνει και στη σκηνή για τις πρόβες της ΗΘΕ, κάνοντας ήδη το κοινό να μιλά για το νέο πρόσωπο που ξεχωρίζει -δείτε εδώ αποκλειστικά πλάνα!

Με φωνή γεμάτη συναίσθημα, νεανική ενέργεια και στιλιστική ταυτότητα που ξεχωρίζει, η Μαντώ δείχνει να απολαμβάνει κάθε βήμα της πορείας της κι αυτή η άμεση σύνδεση με το κοινό είναι ίσως το μεγαλύτερό της όπλο.

Η αυριανή της εμφάνιση στην Πλατεία Νερού, μπροστά σε χιλιάδες θεατές, έρχεται να επισφραγίσει μια διαδρομή που ξεκίνησε από την οθόνη του κινητού, πέρασε από ένα talent show γεμάτο δημιουργικότητα και σήμερα καταλήγει σε μία από τις πιο feel-good συναυλίες της χρονιάς.

Η ίδια δηλώνει έτοιμη για όλα όσα έρχονται και με αυτό το momentum, δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο.

