Social Trends 11.09.2025

Μαντώ Κουντούρη: Τα bloopers της νικήτριας του NYXDrop που δεν είδες ποτέ

Nyxdrop Mαντώ Κουντούρη
Γέλια, σαρδάμ και backstage bloopers από τη νικήτρια του NYXDrop, λίγο πριν ξεκινήσει το πιο συναρπαστικό κεφάλαιο της καριέρας της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί να αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του πρώτου TikTok talent show του MAD TV, αλλά η Μαντώ Κουντούρη δεν τα έκανε όλα… με τη μία μιας και στα backstage του NYXDrop, η ανερχόμενη performer μας χάρισε και το ταλέντο της, αλλά και τις πιο αυθεντικές, αστείες στιγμές – αυτές που δεν έπαιξαν ποτέ on camera.

Αν υπήρχε βραβείο για το πιο γλυκό «πάμε άλλη μία», η Μαντώ το έχει ήδη κερδίσει κι αυτό. Από παραπανίσιες ανάσες μέχρι γέλια που διέκοπταν λήψεις, η πορεία της μέχρι την κορυφή είχε αρκετά cut αλλά και πολύ κέφι.

Μαντώ Κουντούρη nyxdrop
https://www.instagram.com/mantokntr/

Μικρές σαρδάμ, χορευτικά που ξεκινούσαν… από την άλλη πλευρά και οι κλασικές ατάκες του να ξανά γυρίσουν την σκηνή έγιναν μέρος του backstage υλικού που απόλαυσαν όλοι όσοι δούλεψαν μαζί της στην παραγωγή.

NYXDrop Μαντώ Κουντούρη συνέντευξη
https://www.instagram.com/mantokntr/

Το κοινό είδε μια δυναμική παρουσία επί σκηνής, με άνεση και αυτοπεποίθηση. Στα παρασκήνια όμως, η Μαντώ δεν δίστασε να γελάσει με τον εαυτό της, να ζητήσει δεύτερη λήψη και να δείξει πως πίσω από κάθε επιτυχημένη στιγμή, κρύβονται δοκιμές, αυθορμητισμός και πολλή δουλειά.

Μαντώ Κουντούρη: Από το TikTok στο stage -Το πρώτο success story του NYXDrop
https://www.instagram.com/mantokntr/

Η νίκη της στο NYXDrop δεν συνοδεύτηκε απλώς από ένα χειροκρότημα. Τα βραβεία που κέρδισε είναι ουσιαστικά το διαβατήριό της για τη δισκογραφία και τις live σκηνές:

  • Συμβόλαιο με τη MINOS EMI, έναν από τους μεγαλύτερους δισκογραφικούς οίκους
  • Επίσημο video clip για το πρώτο της single, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα
  • Και φυσικά, η μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί δίπλα στη LILA, ανοίγοντας τρεις συναυλίες της σε σημαντικές μουσικές σκηνές
MAD SUNKISSED Μαντώ
https://www.instagram.com/mantokntr

Η πρώτη συναυλία είναι σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, και το κοινό ανυπομονεί να τη δει live για πρώτη φορά, μετά την εκρηκτική της εμφάνιση στο NYXDrop.

Η Μαντώ Κουντούρη μπορεί να έκανε μερικά «πάμε άλλη μία» στα backstage, αλλά από εδώ και πέρα… είναι μόνο «πάμε παρακάτω». Κι εμείς θα την ακολουθούμε.

Lila NyxDrop Μαντώ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
