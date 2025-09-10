Social Trends 10.09.2025

Μαντώ Κουντούρη: Από το TikTok στο stage -Το πρώτο success story του NYXDrop

Η πρώτη νικήτρια του NYXDrop κερδίζει το κοινό με τη φωνή της και ετοιμάζεται να ανοίξει τις συναυλίες της LILA, ξεκινώντας αύριο, Πέμπτη 11/9
Η Μαντώ Κουντούρη δεν είναι απλώς μια πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια, είναι η πρώτη νικήτρια του TikTok show #NYXDrop του MAD TV και η απόδειξη ότι όταν το ταλέντο συναντά την αυθεντικότητα, γράφεται ιστορία.

Το #NYXDrop, έφερε ένα ολοκαίνουριο concept στην ελληνική σκηνή: ένα μουσικό TikTok show που ανακάλυψε και ανέδειξε νέα πρόσωπα με ξεχωριστό στυλ και φωνή. Η Μαντώ κατάφερε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, συνδυάζοντας δυναμική παρουσία, μουσικότητα και self-expression.

Με την αφοσίωσή της, το μοναδικό της performance και την ικανότητά της να επικοινωνεί με το κοινό, η Μαντώ Κουντούρη εξελίχθηκε σε το πρώτο success story του NYXDrop και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Η νίκη της συνοδεύτηκε από ένα πολυπόθητο συμβόλαιο με τη MINOS EMI, την κυκλοφορία επίσημου music video clip, αλλά και την ευκαιρία να ανοίξει τρεις συναυλίες της LILA σε μεγάλες σκηνές!

Και μάλιστα, η πρώτη της εμφάνιση ως opening act είναι αύριο, Πέμπτη 11/9 στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σηματοδοτώντας ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην πορεία της.

