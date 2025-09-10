Μαντώ Κουντούρη: Από τα «ΝΑΙ» των κριτών του NYXDROP, στη σκηνή της LILA

Τα σταθερά «ΝΑΙ» των κριτών έγιναν συμβόλαιο, επίσημο clip και τρεις εμφανίσεις δίπλα στη LILA και μάλιστα η αρχή γίνεται αύριο, 11/9

Από την πρώτη της εμφάνιση στο #NYXDrop, η Μαντώ Κουντούρη έδειξε ότι ήρθε για να μείνει. Με τη φωνή της, τη σκηνική της παρουσία και την αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζει, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές και μάλιστα, να αποσπά σε κάθε επεισόδιο μόνο «ΝΑΙ».

Ο STAVENTO ενθουσιάστηκε με τη χροιά και τη δύναμη της φωνής της, ενώ η LILA μίλησε για μια νέα pop παρουσία με ξεκάθαρη ταυτότητα και καλλιτεχνική ωριμότητα. Οι κριτικές τους ήταν σταθερά θετικές, με λόγια ενθαρρυντικά και γεμάτα πίστη στο ταλέντο της. Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως σχολίασαν οι ίδιοι, η Μαντώ ήταν «μια από τις πιο ολοκληρωμένες παρουσίες του show».

Διάβασε επίσης: MAD SUNKISSED: Η νικήτρια του NYXDrop, Μαντώ Κουντούρη, κάνει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο

Η πορεία της στο TikTok show του MAD TV και της NYX Professional Makeup ήταν σταθερά ανοδική, και η κορυφή ήρθε φυσικά: νίκη στο πρώτο NYXDrop, και μαζί της, μια σειρά από έπαθλα που δίνουν αληθινή ώθηση στην καριέρα της.

Τα βραβεία που κέρδισε είναι:

Συμβόλαιο με τη MINOS EMI

Επίσημο video clip για το πρώτο της single

Και, φυσικά, η μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί δίπλα στη LILA, ανοίγοντας 3 από τις συναυλίες της σε μεγάλες μουσικές σκηνές.

Η πρώτη συναυλία είναι αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, και το κοινό ανυπομονεί να τη δει live για πρώτη φορά, μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο NYXDrop.

Η Μαντώ Κουντούρη απέδειξε πως το «ΝΑΙ» δεν είναι απλώς απάντηση, είναι αρχή. Και τώρα ξεκινάει το πιο συναρπαστικό κεφάλαιο της μέχρι τώρα πορείας της.

Διάβασε επίσης: NYXDrop: Η νικήτρια Μαντώ Κουντούρη μιλά αποκλειστικά στο MAD.gr