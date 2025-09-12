Μαντώ Κουντούρη: Η νικήτρια του NyxDrop άνοιξε τη συναυλία της LILA και το κοινό την αποθέωσε (video)

Με φωνή, ενέργεια και προσωπικότητα, η Μαντώ έκανε το πρώτο της μεγάλο live και μας έδωσε μια γεύση από το μέλλον της pop

Το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, στην κατάμεστη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, η LILA ανέβηκε στη σκηνή για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες της σεζόν. Πριν από εκείνη όμως, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο πρόσωπο της ελληνικής pop, τη Μαντώ Κουντούρη, νικήτρια του NyxDrop, του πρώτου TikTok talent show από το MAD TV.

Από το TikTok σε μια μεγάλη σκηνή: η αρχή μιας μουσικής διαδρομής

Η Μαντώ κέρδισε το NyxDrop, το πρωτοποριακό TikTok talent show που εντόπισε φρέσκα μουσικά ταλέντα από όλη την Ελλάδα, αποσπώντας την ψήφο της επιτροπής. Τα έπαθλά της;

Συμβόλαιο με τη MINOS EMI, έναν από τους μεγαλύτερους δισκογραφικούς οίκους της χώρας

Επίσημο video clip για το πρώτο της single, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα

Και το σημαντικότερο: η ευκαιρία να ανοίξει τρεις συναυλίες της LILA, δίπλα σε ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής

Χθες, λοιπόν, στην Τεχνόπολη, έγινε το πρώτο από αυτά τα τρία live και το αποτέλεσμα ήταν αντάξιο των προσδοκιών (και ίσως και παραπάνω).

Η Μαντώ on stage: ενέργεια, φωνή και vibes

Η Μαντώ βγήκε στη σκηνή στις 20:15, με το κοινό να τη δέχεται με ενθουσιασμό και κάπου ανάμεσα στις φωνές και στα χέρια στον αέρα, ακουγόταν καθαρά: «Μαντώ! Μαντώ!».

Με αυτοπεποίθηση, διάθεση για επικοινωνία και φωνητική σταθερότητα, έδωσε ένα opening act που θύμισε… headliner. Η ίδια ήταν διαδραστική, τραγουδούσε μαζί με το κοινό, τους ξεσήκωσε και τους πήρε με το μέρος της από το πρώτο κομμάτι.

Το setlist που ξεσήκωσε την Τεχνόπολη ήταν το εξής:

Uptown Funk

Levitating

Βοριάς

Σε Περίπτωση Που

Από Αγάπη Υπερβολική

Λουλούδι του Δρόμου

Μοναχική Καρδιά

Και φυσικά… Fuego

Η επιλογή των τραγουδιών συνδύασε international pop bangers, αγαπημένα ελληνικά κομμάτια και μελωδίες που ταιριάζουν στη δική της φωνητική ταυτότητα. Ένα δυναμικό και καλοδουλεμένο set που άφησε το αποτύπωμά του στη βραδιά.

Looks, vibes & backstage στιγμή

Η Μαντώ εμφανίστηκε απαλά βαμμένη, με ένα φυσικό glam look που της ταίριαζε απόλυτα, ενώ το outfit της ήταν μοντέρνο, νεανικό και φρέσκο – τίποτα στημένο, τίποτα δήθεν. Ακριβώς όπως και η ίδια.

Λίγα λεπτά πριν βγει στη σκηνή, αγκαλιάστηκε με τον Stavento, σε μια γλυκιά backstage στιγμή που δείχνει το πόσο πολύ έχει ήδη κερδίσει τον σεβασμό και την αγάπη της μουσικής κοινότητας.

Το συμβόλαιο με τη MINOS EMI και τα επόμενα βήματα

Σε λίγες μέρες, η Μαντώ θα υπογράψει επίσημα το δισκογραφικό της συμβόλαιο με τη MINOS EMI, ξεκινώντας και επίσημα το δικό της κεφάλαιο στον χώρο της ελληνικής δισκογραφίας. Το πρώτο της single βρίσκεται ήδη στα σκαριά, όπως και το video clip που θα το συνοδεύσει. Αν κρίνουμε από την ενέργεια και το ταλέντο της στο stage, μπορούμε ήδη να περιμένουμε πολλά.

Το μέλλον είναι τώρα

Το πρώτο της live δίπλα στη LILA ολοκληρώθηκε με χειροκροτήματα, φωνές και χαμόγελα. Ένα κοινό που τη στήριξε, την αγκάλιασε και, κυρίως, την άκουσε.

Η Μαντώ Κουντούρη δεν είναι απλώς η νικήτρια ενός μουσικού διαγωνισμού. Είναι ένα νέο πρόσωπο με αυθεντική παρουσία, φωνή και στόφα performer, που ήρθε για να μείνει. Και χθες, στην Τεχνόπολη, το απέδειξε.

Μείνε συντονισμένος/η για το επίσημο release του single της Μαντώς και τις επόμενες live εμφανίσεις της δίπλα στη LILA!

