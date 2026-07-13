50 χρόνια Ramones: Η συναυλία που κάθε rock fan θα ήθελε να ζήσει

Οι Cretin Family με μέλη των Green Day, Blink-182, Rancid και Ramones ετοιμάζουν μεγάλη ιστορική συναυλία με αφορμή τα 50 χρόνια Ramones

Με μια ματιά Supergroup Cretin Family γιορτάζει 50 χρόνια Ramones με συναυλία.

Η συναυλία θα γίνει 30 Αυγούστου στο Hollywood Forever Cemetery, Los Angeles.

Το συγκρότημα αποτελείται από μέλη των Rancid, Green Day, Blink-182 και CJ Ramone.

Η εκδήλωση τιμά το ντεμπούτο album των Ramones του 1976. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans της punk rock έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν, καθώς ένα ολοκαίνουργιο supergroup με μουσικούς από μερικές από τις μεγαλύτερες μπάντες του είδους ετοιμάζεται να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή. Αφορμή είναι ο εορτασμός των 50 χρόνων από τη δημιουργία των Ramones, ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα την ιστορία της rock μουσικής.

Η συναυλία-αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου στο ιστορικό Hollywood Forever Cemetery στο Los Angeles και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες punk μουσικές βραδιές της χρονιάς. Το event θα ενώσει θρυλικά ονόματα από διαφορετικές γενιές της σκηνής, αποτίοντας φόρο τιμής σε μία μπάντα που ενέπνευσε αμέτρητους καλλιτέχνες.

Εσύ ήξερες ότι οι Ramones έχουν πουλήσει περισσότερα T-shirts παρά δίσκους με τραγούδια τους;

Με ένα line-up που δύσκολα θα ξαναδούμε, το νέο supergroup υπόσχεται να χαρίσει μια μοναδική εμπειρία στους fans, παρουσιάζοντας ζωντανά μερικά από τα πιο ιστορικά τραγούδια των Ramones.

Οι Cretin Family κάνουν το ντεμπούτο τους

Το νέο supergroup θα εμφανιστεί με το όνομα Cretin Family και αποτελείται από τον Tim Armstrong των Rancid, τον Billie Joe Armstrong των Green Day, τον Travis Barker των Blink-182 και τον πρώην μπασίστα των Ramones, CJ Ramone.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν επίσης και special guests, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, διατηρώντας το στοιχείο της έκπληξης για τη μεγάλη βραδιά. Η εμφάνιση των Cretin Family θα είναι η πρώτη τους ως συγκρότημα και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 50 χρόνια των Ramones.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί μισό αιώνα από την κυκλοφορία του εμβληματικού ντεμπούτου album «Ramones», που κυκλοφόρησε το 1976 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της punk μουσικής.

Μέσα από τραγούδια όπως τα «Blitzkrieg Bop», «Judy Is A Punk» και «Now I Wanna Sniff Some Glue», οι Ramones άνοιξαν τον δρόμο για την punk επανάσταση και επηρέασαν γενιές μουσικών σε ολόκληρο τον κόσμο.