Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 13.07.2026

50 χρόνια Ramones: Η συναυλία που κάθε rock fan θα ήθελε να ζήσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι Cretin Family με μέλη των Green Day, Blink-182, Rancid και Ramones ετοιμάζουν μεγάλη ιστορική συναυλία με αφορμή τα 50 χρόνια Ramones
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Supergroup Cretin Family γιορτάζει 50 χρόνια Ramones με συναυλία.
  • Η συναυλία θα γίνει 30 Αυγούστου στο Hollywood Forever Cemetery, Los Angeles.
  • Το συγκρότημα αποτελείται από μέλη των Rancid, Green Day, Blink-182 και CJ Ramone.
  • Η εκδήλωση τιμά το ντεμπούτο album των Ramones του 1976.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans της punk rock έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν, καθώς ένα ολοκαίνουργιο supergroup με μουσικούς από μερικές από τις μεγαλύτερες μπάντες του είδους ετοιμάζεται να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή. Αφορμή είναι ο εορτασμός των 50 χρόνων από τη δημιουργία των Ramones, ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα την ιστορία της rock μουσικής.

Η θρυλική μπάντα Ramones ποζάρει με το χαρακτηριστικό τους στυλ, γιορτάζοντας 50 χρόνια rock μουσικής.
https://www.instagram.com/ramones/

Η συναυλία-αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου στο ιστορικό Hollywood Forever Cemetery στο Los Angeles και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες punk μουσικές βραδιές της χρονιάς. Το event θα ενώσει θρυλικά ονόματα από διαφορετικές γενιές της σκηνής, αποτίοντας φόρο τιμής σε μία μπάντα που ενέπνευσε αμέτρητους καλλιτέχνες.

Εσύ ήξερες ότι οι Ramones έχουν πουλήσει περισσότερα T-shirts παρά δίσκους με τραγούδια τους;

Με ένα line-up που δύσκολα θα ξαναδούμε, το νέο supergroup υπόσχεται να χαρίσει μια μοναδική εμπειρία στους fans, παρουσιάζοντας ζωντανά μερικά από τα πιο ιστορικά τραγούδια των Ramones.

Οι Cretin Family κάνουν το ντεμπούτο τους

Το νέο supergroup θα εμφανιστεί με το όνομα Cretin Family και αποτελείται από τον Tim Armstrong των Rancid, τον Billie Joe Armstrong των Green Day, τον Travis Barker των Blink-182 και τον πρώην μπασίστα των Ramones, CJ Ramone.

Οι Ramones σε μια θρυλική συναυλία γιορτάζοντας 50 χρόνια rock, με χιλιάδες θαυμαστές να απολαμβάνουν την ενέργεια της σκηνής.
https://www.instagram.com/ramones/

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν επίσης και special guests, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, διατηρώντας το στοιχείο της έκπληξης για τη μεγάλη βραδιά.  Η εμφάνιση των Cretin Family θα είναι η πρώτη τους ως συγκρότημα και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 50 χρόνια των Ramones.

Οι Ramones σε μια επική συναυλία γιορτάζουν 50 χρόνια rock μουσικής με ένα κοινό που τους αποθεώνει.
https://www.instagram.com/ramones/

Η διοργάνωση σηματοδοτεί μισό αιώνα από την κυκλοφορία του εμβληματικού ντεμπούτου album «Ramones», που κυκλοφόρησε το 1976 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της punk μουσικής.

Μέσα από τραγούδια όπως τα «Blitzkrieg Bop», «Judy Is A Punk» και «Now I Wanna Sniff Some Glue», οι Ramones άνοιξαν τον δρόμο για την punk επανάσταση και επηρέασαν γενιές μουσικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

punk rock Ramones αφιέρωμα ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ «έφεραν» τα καλοκαιρινά soundtracks – Η playlist για την παραλία είναι εδώ

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ «έφεραν» τα καλοκαιρινά soundtracks – Η playlist για την παραλία είναι εδώ

13.07.2026
Επόμενο
Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

13.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Rack ανεβάζει τον πήχη: «Το videoclip του “Paloma” είναι το καλύτερό μου»
Μουσικά Νέα

Ο Rack ανεβάζει τον πήχη: «Το videoclip του “Paloma” είναι το καλύτερό μου»

13.07.2026
Toquel: «Δεν κάνω εκπτώσεις στα όνειρά μου» – Η ανακοίνωση που στεναχώρησε τους fans
Μουσικά Νέα

Toquel: «Δεν κάνω εκπτώσεις στα όνειρά μου» – Η ανακοίνωση που στεναχώρησε τους fans

13.07.2026
Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ «έφεραν» τα καλοκαιρινά soundtracks – Η playlist για την παραλία είναι εδώ
Μουσικά Νέα

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ «έφεραν» τα καλοκαιρινά soundtracks – Η playlist για την παραλία είναι εδώ

13.07.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Πώς έκανε το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα» το απόλυτο viral anthem του καλοκαιριού
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Πώς έκανε το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα» το απόλυτο viral anthem του καλοκαιριού

13.07.2026
«I just might»: Ο Bruno Mars μόλις πέτυχε ακόμη ένα Top 10 και το Billboard το επιβεβαιώνει
Μουσικά Νέα

«I just might»: Ο Bruno Mars μόλις πέτυχε ακόμη ένα Top 10 και το Billboard το επιβεβαιώνει

12.07.2026
Rihanna: Η ενθαρρυντική ατάκα σε θαυμάστρια που δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο
Μουσικά Νέα

Rihanna: Η ενθαρρυντική ατάκα σε θαυμάστρια που δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο

12.07.2026
«Margarita»: Ο Χρήστος Μάστορας έφερε το απόλυτο global hype και και το feed μας πήρε «φωτιά»!
Μουσικά Νέα

«Margarita»: Ο Χρήστος Μάστορας έφερε το απόλυτο global hype και και το feed μας πήρε «φωτιά»!

11.07.2026
Η Charli XCX αποκαλύπτει το tracklist του «Music, Fashion, Film» και τον special guest της
Μουσικά Νέα

Η Charli XCX αποκαλύπτει το tracklist του «Music, Fashion, Film» και τον special guest της

11.07.2026
«Break up in reverse»: Ο Teddy Swims έκανε το απόλυτο plot twist σε ένα love song
Videoclips

«Break up in reverse»: Ο Teddy Swims έκανε το απόλυτο plot twist σε ένα love song

10.07.2026
Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι