Το reunion που όλοι περιμέναμε: Οι Måneskin επιστρέφουν στο Sanremo 2027!

Ο Damiano, η Victoria, ο Thomas και ο Ethan ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, πραγματοποιώντας την πρώτη τους μεγάλη κοινή εμφάνιση

Με μια ματιά Οι Måneskin θα εμφανιστούν στο Sanremo 2027 ως επίτιμοι καλεσμένοι.

Η εμφάνιση σηματοδοτεί την πρώτη τους κοινή παρουσία μετά τις σόλο δράσεις τους.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Stefano De Martino.

Το Sanremo υπήρξε το εφαλτήριο για τη διεθνή επιτυχία του συγκροτήματος το 2021. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο πολυαναμενόμενες εκπλήξεις για το προσεχές Sanremo 2027 είναι γεγονός. Οι Måneskin ετοιμάζονται να ανέβουν ξανά μαζί στη θρυλική σκηνή του Teatro Ariston, πραγματοποιώντας την πρώτη τους μεγάλη κοινή εμφάνιση μετά την έναρξη των προσωπικών τους σόλο μουσικών βημάτων.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από αποκλειστικές δηλώσεις του παρουσιαστή και καλλιτεχνικού διευθυντή της 77ης διοργάνωσης, Stefano De Martino, στο περιοδικό TV Sorrisi e Canzoni. Ο Damiano David, η Victoria De Angelis, ο Thomas Raggi και ο Ethan Torchio θα δώσουν το «παρών» ως επίτιμοι καλεσμένοι στο Φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2027.

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Παρά την επιβεβαίωση της παρουσίας τους, οι λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα παρουσιάσουν παραμένουν άγνωστες. Ο De Martino δεν αποκάλυψε αν το αγαπημένο ροκ συγκρότημα ετοιμάζει κάποιο ολοκαίνουργιο single ή αν θα ερμηνεύσει ένα δυναμικό medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πορείας του, ενώ από την πλευρά τους τα μέλη των Måneskin δεν έχουν ακόμη προβεί σε κάποια επίσημη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το Teatro Ariston στην κορυφή της Ευρώπης

Η επιστροφή τους στο Ariston κουβαλάει τεράστια συναισθηματική αξία, καθώς το ιταλικό Φεστιβάλ υπήρξε το εφαλτήριο για τη διεθνή τους απογείωση. Το 2021, το συγκρότημα κατέκτησε την πρωτιά στο Sanremo ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Zitti e buoni», κερδίζοντας ταυτόχρονα το εισιτήριο για τον διαγωνισμό της Eurovision.

Λίγους μήνες αργότερα, στο Ρότερνταμ, οι Måneskin σήκωσαν την κούπα της 65ης Eurovision, χαρίζοντας στην Ιταλία μια ιστορική νίκη και ανοίγοντας τον δρόμο για μια σαρωτική παγκόσμια πορεία μεsold-out περιοδείες και κορυφώσεις στα διεθνή charts. Η επανένωσή τους στο Sanremo 2027 αναμφίβολα θα αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές και μουσικές στιγμές της χρονιάς.

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