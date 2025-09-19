Ο Chris Cornell τραγουδά Rihanna με την κόρη του σε συγκινητικό throwback video

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο φέρνει ξανά στο φως την τρυφερή σχέση του αείμνηστου Chris Cornell με την κόρη του Toni με μουσική υπόκρουση το Love the Way You Lie

Μερικές στιγμές παραμένουν ανεξίτηλες στον χρόνο. Μια τέτοια στιγμή ξαναζωντάνεψε με αφορμή τα 21α γενέθλια της Toni Cornell, κόρης του αείμνηστου Chris Cornell. Η Vicky Cornell μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο ο τραγουδιστής της grunge σκηνής τραγουδά μαζί με τη μικρή τότε κόρη του. Στο βίντεο, ο Chris Cornell παίζει κιθάρα δίπλα στην Toni και ερμηνεύουν μαζί το ρεφρέν της Rihanna από το τραγούδι του Eminem «Love the Way You Lie». Χαλαροί δίπλα στην πισίνα, πατέρας και κόρη τραγουδούν στίχους που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά: «Απλώς θα στέκεσαι εκεί και θα με βλέπεις να καίγομαι; / Ε, δεν πειράζει, γιατί μου αρέσει ο τρόπος που πονάει».

Διάβασε επίσης: Rihanna: Μαμά για 3η φορά; Γιατί δεν αποκαλύπτει πως γέννησε

Αν και δεν είναι σαφές πόσο χρονών ήταν τότε η Toni, το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2010, όταν εκείνη δεν είχε κλείσει ακόμη τα έξι της χρόνια. Επτά χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2017, ο Chris Cornell βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Ντιτρόιτ, βυθίζοντας τον κόσμο της μουσικής στο πένθος.

Στο μήνυμα που ανάρτησε η Vicky Cornell αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στο ανείπωτο βάρος που η κόρη της κλήθηκε να κουβαλήσει: «Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο. Η ζωή σου έδωσε ένα σκληρό χτύπημα, μια απώλεια που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να βιώσει», έγραψε. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να τονίσει τη δύναμη της Toni: «Συνέχισες να μεγαλώνεις, να αγαπάς και να λάμπεις. Είμαι τόσο περήφανη για σένα και ξέρω ότι και ο μπαμπάς σου είναι».

Η τρυφερή ανάρτηση συνοδεύτηκε από ευχές αλλά και από την υπενθύμιση ότι, παρά την απουσία, η μουσική και η μνήμη του Chris Cornell παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, το συγκρότημα Soundgarden ετοιμάζεται να ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame τον ερχόμενο Νοέμβριο, γεγονός που θα τιμήσει για ακόμη μια φορά την κληρονομιά του Chris Cornell.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 50 χρόνια μετά, το Wish You Were Here των Pink Floyd ξαναγεννιέται

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.