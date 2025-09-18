Celeb News 18.09.2025

Rihanna: Μαμά για 3η φορά; Γιατί δεν αποκαλύπτει πως γέννησε

Αν και το φύλο του μωρού δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως πρόκειται για κορίτσι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα που θέλουν την Rihanna και τον A$AP Rocky να έχουν γίνει γονείς για τρίτη φορά.

Το ζευγάρι όπως γνωρίζουμε περιμένει το τρίτο του παιδί, γεγονός που ανακοίνωσε επίσημα κατά τη διάρκεια του Met Gala 2025 στη Νέα Υόρκη. Η Rihanna εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο A$AP Rocky δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους: «It feels amazing… it’s time that we show the people what we was cooking up», εκφράζοντας τη χαρά του για τη νέα εγκυμοσύνη.

Το ζευγάρι έχει ήδη δύο παιδιά, τον RZA, που γεννήθηκε τον Μάιο του 2022, και τον Riot Rose, που γεννήθηκε το 2023. Όπως και στα προηγούμενα παιδιά, έτσι και αυτή τη φορά σκοπεύουν να δώσουν στο νέο τους μωρό ένα όνομα που ξεκινά με το γράμμα «R», κάτι που η Rihanna έχει επιβεβαιώσει σε συνέντευξή της.

Αν και το φύλο του μωρού δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως πρόκειται για κορίτσι.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα πως η Rihanna γέννησε, ωστόσο τα δημοσιεύματα περί τοκετού ολοένα και πληθαίνουν. Οι θαυμαστές της παρακολουθούν με ενθουσιασμό την πορεία της, ενώ η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της περιόδου.

