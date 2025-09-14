50 χρόνια μετά, το Wish You Were Here των Pink Floyd ξαναγεννιέται

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το εμβληματικό «Wish You Were Here» των Pink Floyd επιστρέφει με μια πολυτελή επανέκδοση που υπόσχεται να ενθουσιάσει παλιούς και νέους θαυμαστές. Το άλμπουμ, που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1975, αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του συγκροτήματος, σηματοδοτώντας μια στροφή σε πιο εσωτερικούς στίχους, γεμάτους νοσταλγία και απογοήτευση, και έμελλε να καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της κλασικής ροκ.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Το ροκ αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne από Aerosmith και Yungblud

Η νέα έκδοση, με τίτλο «Wish You Were Here 50», θα κυκλοφορήσει στις 12 Δεκεμβρίου μέσω της Sony Music σε πλήθος φυσικών και ψηφιακών μορφών: 3LP, 2CD, Blu-ray αλλά και συλλεκτικό box set. Εκτός από την πλήρως remastered εκδοχή του άλμπουμ, περιλαμβάνει 25 bonus tracks, μεταξύ των οποίων εναλλακτικές λήψεις από το στούντιο και ζωντανές ηχογραφήσεις από τη συναυλία των Pink Floyd στο Los Angeles Sports Arena στις 26 Απριλίου 1975. Την αποκατάσταση του ήχου επιμελήθηκε ο Steve Wilson, μέλος των Porcupine Tree και καταξιωμένος παραγωγός.

Ανάμεσα στις σπάνιες ηχογραφήσεις ξεχωρίζουν το «The Machine Song (Roger’s demo)» -η πρώτη κατ’ οίκον εκδοχή που παρουσίασε ο Roger Waters στην μπάντα-, μια instrumental εκδοχή του «Wish You Were Here» και η πλήρης μορφή του μνημειώδους «Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9)».

Η έκδοση σε Blu-ray θα περιλαμβάνει τρεις συναυλιακές ταινίες από την παγκόσμια περιοδεία του 1975, καθώς και μια μικρού μήκους ταινία του εκλιπόντος Storm Thorgerson, δημιουργού του θρυλικού εξωφύλλου. Το συλλεκτικό box set θα εμπλουτιστεί επιπλέον με το «Live at Wembley 1974» σε clear βινύλιο, ένα 7ιντσο single-ρέπλικα των «Have a Cigar» και «Welcome to the Machine» από την Ιαπωνία, φωτογραφικό λεύκωμα, πρόγραμμα της περιοδείας και αφίσα συναυλίας. Ως προάγγελο της επανέκδοσης, οι Pink Floyd έδωσαν στη δημοσιότητα μια πρώιμη εκδοχή του «Welcome to the Machine». Το τραγούδι, που τότε είχε ακόμη τον τίτλο «The Machine Song», παρουσιάζεται συντομότερο σε διάρκεια και αποτελεί demo που δεν είχε ακουστεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Το «Wish You Were Here» υπήρξε το πρώτο άλμπουμ των Pink Floyd που έφτασε στην κορυφή τόσο του βρετανικού UK Albums Chart όσο και του αμερικανικού Billboard 200, ενώ μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Με αυτή την πολυτελή επανέκδοση, το συγκρότημα δεν τιμά απλώς το παρελθόν του, αλλά προσφέρει στο κοινό μια σπάνια ματιά στη δημιουργική διαδικασία πίσω από έναν από τους σημαντικότερους δίσκους όλων των εποχών.

Πέντε δεκαετίες μετά, το «Wish You Were Here» παραμένει ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της μουσικής, αγγίζοντας το συναίσθημα και τη μνήμη εκατομμυρίων ακροατών. Η νέα επανέκδοση δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής σε μια χρυσή εποχή της ροκ, αλλά και μια υπενθύμιση της διαχρονικής αξίας των Pink Floyd, που συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές ακροατών με τον ίδιο ανεπανάληπτο τρόπο.

Κεντρική φωτογραφία: www.wikipedia.org

Διάβασε επίσης: Ai-Da: Η πρώτη ρομποτ καλλιτέχνης δημιουργεί Τέχνη και προκαλεί σάλο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.