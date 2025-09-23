O Elton John χάνει στοίχημα και παραδίδει τα κλειδιά του σπιτιού του

Το στοίχημα που οδήγησε τον Sir Elton John να παραδώσει, έστω για λίγο, το σπίτι του στη νεαρή τραγουδίστρια Lola Young

Η καριέρα του Elton John είναι γεμάτη από θρυλικές στιγμές, αμέτρητες επιτυχίες και μεγάλες συνεργασίες. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν είναι η μουσική του που μονοπωλεί τα φώτα, αλλά ένα χιουμοριστικό στοίχημα που έβαλε με τη νεαρή ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Lola Young… και το οποίο μάλιστα έχασε. Σε ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral, ο θρύλος της βρετανικής μουσικής παραδίδει τα κλειδιά του σπιτιού του στην τραγουδίστρια, τηρώντας την υπόσχεσή του.

Στο ξεκαρδιστικό βίντεο, ο Sir Elton John δηλώνει: «Είμαι εδώ με τη Lola και της είπα: “Lola, αν το single σου δεν φτάσει στο Νο. 1… τότε θα σου δώσω τα κλειδιά του σπιτιού μου”». Η Lola Young, με χιούμορ και άνεση, απάντησε: «Ναι, το ξέρω, το περίμενα».

Όταν ο Elton John προσπάθησε να ρωτήσει αν αυτός και ο σύζυγός του, David Furnish, θα μπορούσαν να μένουν περιστασιακά, εκείνη αντέτεινε: «Όχι, συγγνώμη, τώρα είναι δικό μου». Με μια γκριμάτσα απογοήτευσης, ο Elton John σχολίασε: «Εγώ και το μεγάλο μου στόμα», προτού ξεσπάσουν και οι δύο σε γέλια. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Sir Elton John φιλοξένησε τη Lola Young στην εκπομπή του στο Apple Music, «Rocket Hour». Εκεί, ενθουσιασμένος από το τραγούδι της «Dealer», το χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο χιτ που έχω ακούσει εδώ και χρόνια» και αστειευόμενος έβαλε το στοίχημα για το σπίτι του.

Η ίδια σχολίασε αστειευόμενη στο Instagram: «Αφού το “Dealer” δεν έφτασε στο Νο. 1, ο @eltonjohn έπρεπε να μου δώσει το σπίτι του (όπως είχε υποσχεθεί). Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξαναβάλει ποτέ τέτοιο στοίχημα… Ευχαριστώ @eltonjohn, σ’ αγαπώ». Ο Elton John απάντησε στο ίδιο ύφος, γράφοντας: «Ευχαριστώ που μας αφήνεις να κοιμόμαστε πού και πού, @lolayounggg!».

Το τραγούδι «Dealer» μπορεί να μην έφτασε στο Νο. 1, αλλά έχει ήδη κατακτήσει το κοινό. Περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Lola Young με τίτλο «I’m Only F–king Myself», που κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου. Στο ίδιο άλμπουμ συναντάμε και το κομμάτι «One Thing», το οποίο έφτασε στο Νο. 20 του UK Songs Chart και στο Νο. 14 του Bubbling Under Hot 100.

