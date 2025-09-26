Οι Έλληνες celebrities που λένε «ναι» στην ψυχοθεραπεία και μιλούν δημόσια για αυτό

Σε μια εποχή που η ψυχική υγεία βγαίνει στο φως, αυτοί οι celebrities δείχνουν τον δρόμο χωρίς φόβο και ντροπή

Στην Ελλάδα, η κουβέντα για την ψυχοθεραπεία αρχίζει να χάνει το στιγματισμό που την περιέβαλλε για χρόνια και περισσότεροι από ποτέ Έλληνες celebrities δηλώνουν ανοιχτά ότι συμβουλεύονται ψυχολόγο ή ψυχίατρο, επιλέγοντας τη θεραπεία ή τη διαδικασία της ψυχανάλυσης ως εργαλείο αυτογνωσίας και υποστήριξης.

Αυτή η αλλαγή στάσης όχι μόνο βοηθά τους ίδιους, αλλά λειτουργεί ως φάρος για όσους νιώθουν δισταγμοί ή ντροπή να αναζητήσουν βοήθεια.

Ο ψυχολόγος δεν είναι απλώς «ο ειδικός», είναι συνοδοιπόρος σε μια πορεία εσωτερικής αναζήτησης. Όταν ένας γνωστός άνθρωπος δηλώνει ότι έχει περάσει/περνά από ψυχοθεραπεία, κατάθλιψη, άγχος ή άλλες δυσκολίες, στέλνει το μήνυμα ότι δεν είσαι μόνος, ότι η ανθρώπινη πλευρά της ζωής απαιτεί φροντίδα και αντίληψη. Εξίσου κρίσιμο είναι ότι η δημοσιότητα τον βοηθά να «ξεκολλήσει» από τα ταμπού που επιμένουν – το να παραδεχθείς χρειάζεσαι βοήθεια, η να πας στον ψυχολόγο δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη.

Στην εγχώρια showbiz υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις τέτοιων εξομολογήσεων

Για παράδειγμα, η Κατερίνα Καινούργιου έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς πέρασε αντιδραστική κατάθλιψη και πώς αποφάσισε να απευθυνθεί σε ειδικό. Επίσης, η Λίνα Σακκά έχει δηλώσει ότι κάνει ψυχανάλυση εδώ και χρόνια, για να καταλάβει τον εαυτό της καλύτερα, να ξεπεράσει ενοχές και εσωτερικά διλήμματα. «Έχω κάνει ψυχανάλυση και συνεχίζω να κάνω, γιατί δεν είναι κάτι που έχει τέλος» είχε δηλώσει σε συνέντευξη της, στο περιοδικό Οk το 2011. «Νιώθω ότι έχω καλύτερη επαφή με τον εαυτό μου, την αλήθεια και τις επιθυμίες μου. Ήμουν απίστευτο ενοχικό άτομο. Ένιωθα ότι έφταιγα και μόνο που ανέπνεα. Είναι το πιο ωραίο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου».

Μιλώντας στο περιοδικό You, η Ναταλία Δραγούμη παραδέχτηκε ότι παλιότερα έκανε ψυχανάλυση, όμως τώρα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. «Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που έκαναν όλοι ψυχανάλυση. Έτσι όταν ένιωθα μέσα μου ότι κάτι με “τρώει” , αυτό ήταν η εύκολη λύση. Σήμερα δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν έχω πλέον την πολυτέλεια του χρόνου να έχω πρόβλημα ή να πω δεν είμαι καλά. Γι’ αυτό, όποτε αισθάνομαι… κάπως, δίνω στον εαυτό μου ένα χαστούκι και προχωράω μπροστά».

Πριν καν εμφανιστεί στα τηλεοπτικά πλατό ως παρουσιαστής, ο Πέτρος Λαγούτης είχε μιλήσει δημοσίως, με την ιδιότητα του ηθοποιού, αναφορικά με την επιλογή του να κάνει ψυχανάλυση. «Ως αδυναμία θεωρώ τον παρορμητισμό μου. Δεν κάνω ψυχανάλυση για να λύσω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά για να έχω βοήθεια σε αυτή την εσωτερική αναζήτηση» είχε αποκαλύψει στο Big Fish.

Άλλοι, όπως η Ελεονώρα Μελέτη, έχουν αναφέρει ότι προχώρησαν σε ψυχοθεραπεία (ή/και ψυχανάλυση) για να διαχειριστούν δυσκολίες όπως θυμό ή κρίσεις πανικού. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια έει ξεκινήσει από το 1997 και με κάποιες περιόδους αποχής να λέει «ναι» στην ψυχανάλυση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Νοέμβριο στο περιοδικό People, η Zέτα Μακρυπούλια είχε πει ότι μετρούσε ήδη 7 χρόνια σε θεραπεία. «Ξεκίνησα λόγω μιας κλασικής κρίσης πανικού που όλο ο κόσμος παθαίνει πια. Αυτή ήταν η αφορμή για να ζητήσω βοήθεια. Για μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού το να κάνω ψυχανάλυση».

Μιλώντας στη Ναταλία Γερμανού και την εκπομπή «Η Γερμανού ξανάρχεται», ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στο ότι κάνει ψυχανάλυση. «Έχω περάσει από διάφορα στάδια. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο ίδιος σου ο εαυτός. Στο να μπορέσεις να συμβιώσεις και να αγαπηθείς με αυτό που πραγματικά είσαι. Μου αρέσει να με γνωρίζω. Τα τελευταία χρόνια άρχισα να με κάνω παρέα λίγο περισσότερο».

«Έχω περάσει κρίσεις πανικού, νευρικό κλονισμό και ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή. Έκανα ψυχανάλυση τρία χρόνια και με βοήθησε πολύ» είχε αναφέρει στο περιοδικό «ΕΓΩ» η Ναταλία Γερμανού.

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό People το 2013, ο Νίκος Μουτσινάς είχε αποκαλύψει: «Η απάντηση στο τι καλό μου έκανε η ψυχανάλυση δεν είναι απλή. Ουσιαστικά αρχίζεις να καταλαβαίνεις και τον απέναντί σου μέσα από την ψυχανάλυση. Νιώθω σα μια νέα, βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού μου».

Η Ελένη Ράντου, μιλώντας στο «ΕΓΩ», παραδέχτηκε ότι είχε κάνει απόπειρα να κάνει ψυχανάλυση αλλά δεν τη συνέχισε. «Δεν άντεξα. Δε μου έκανε καλό γιατί ένιωθα πως μου ματώνει πάλι τις πληγές μου χωρίς να τις επουλώνει. Αυτο-ψυχαναλύθηκα. Κατάλαβα ότι η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορώ να προσφέρω στον εαυτό μου είναι να δουλέψω με το μυαλό μου γιατί αυτό τα κάνει όλα». «Έχω κάτσει στο κρεβάτι του ψυχολόγου και πιστεύω πως ανήκω σε μία πολύ τυχερή γενιά που μπορεί να απολαύσει τα δώρα της επιστήμης που λέγεται Ψυχολογία. Προσωπικά αντιμετωπίζω τη ψυχανάλυση σαν ένα μάθημα, σαν αγωγή της ψυχής» έχει δηλώσει η Νάντια Κοντογεώργη στο περιοδικό GLOW. «Έκανα ψυχανάλυση γιατί δεχόμουν πολύ σκληρό bullying στο σχολείο μέχρι τη γ’ γυμνασίου» ανέφερε ο Άρης Πλασκασοβίτης σε συνέντευξη του στο περιοδικό «EΓΩ», συμπληρώνοντας ότι και αργότερα επέλεξε τη ψυχανάλυση για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη συγκυρία στη ζωή του. «Πήγα πρόσφατα για ψυχανάλυση. Ανακάλυψα τον εαυτό μου, τις κρυφές πλευρές του, όσα γεγονότα μου συνέβησαν που με είχαν πειράξει ή πονέσει, αλλά τα είχα θάψει μέσα μου. Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να κάνουν αυτό το δώρο στον εαυτό τους» δήλωσε σε συνέντευξη της στο «ΕΓΩ», η Πέγκυ Ζήνα.

Τα οφέλη που φαίνονται είναι πολλαπλά. Πρώτον, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει την αυτογνωσία και την κατανόηση των συναισθημάτων, άρση ενοχών ή φόβων που συσσωρεύονται. Δεύτερον, βοηθά στη διαχείριση κρίσεων – άγχους, κατάθλιψης, στρες – που συχνά επιδεινώνονται από την πίεση της δημοσιότητας ή των απαιτήσεων του κοινού. Τρίτον, η εμφανής αποδοχή από δημόσια πρόσωπα συμβάλλει στην κανονικοποίηση της αναζήτησης ψυχολογικής υποστήριξης – κάνει πιο εύκολη τη συζήτηση και για όσους δεν έχουν φωνή.

Από τεχνική άποψη, η ψυχοθεραπεία, η ψυχανάλυση, η συμβουλευτική ψυχολογίας προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο για να επεξεργαστείς τραύματα, να βελτιώσεις σχέσεις (με τον εαυτό σου, τους γύρω σου), να ενισχύσεις την ψυχική σου αντοχή. Δεν υπάρχει «ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους». Διαφορετικές μέθοδοι δουλεύουν για διαφορετικούς ανθρώπους.

Τέλος, αυτή η τάση είναι πολύ σημαντική σε μια εποχή όπου η ταχύτητα, η επιπόλαιη προβολή στα social media, και η αέναη σύγκριση με άλλους μπορούν να προκαλέσουν πίεση. Το να βλέπεις ότι κάποιος που θαυμάζεις παραδέχεται εμπόδια, ψυχική κούραση, και να κάνει κάτι πρακτικό γι’ αυτό, δίνει ελπίδα και αίσθηση ότι «μπορούμε να τα καταφέρουμε κι εμείς».

