Το πρώτο τους hit: Πώς ξεκίνησαν οι Έλληνες τραγουδιστές πριν γίνουν stars

Αυτά είναι τα ντεμπούτα που άνοιξαν τον δρόμο για επιτυχημένες καριέρες και καθιέρωσαν τις φωνές που αγαπήσαμε

Η ελληνική μουσική σκηνή είναι γεμάτη ιστορίες που ξεκινούν πάντα με έναν ήχο, ένα τραγούδι, μια πρώτη δισκογραφική στιγμή που άνοιξε τον δρόμο. Ένα single μπορεί να μοιάζει με απλή δοκιμή, όμως συχνά γίνεται η σπίθα που χαράζει μια ολόκληρη πορεία, αφήνοντας πίσω του μνήμες που ταξιδεύουν μέσα στα χρόνια. Το πρώτο τραγούδι δεν είναι ποτέ απλώς μια εισαγωγή, είναι το κομμάτι που φέρει μέσα του την ταυτότητα, το ύφος και το όραμα του καλλιτέχνη, προοιωνίζοντας όλα όσα θα ακολουθήσουν.

Στις τελευταίες δεκαετίες, πολλοί από τους πιο αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές, αλλά όλοι ξεκίνησαν από εκείνο το πρώτο κομμάτι που τους σύστησε στο κοινό, τους έφερε στα ραδιόφωνα, στα charts και, κυρίως, στις καρδιές μας. Άλλοι με μια δειλή, σχεδόν αθώα παρουσία, κι άλλοι με θριαμβευτικό ντεμπούτο που έδειξε από την πρώτη στιγμή το μέγεθος του ταλέντου τους. Όπως κι αν έγινε, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Αυτά τα τραγούδια έγιναν η αρχή μιας διαδρομής γεμάτης επιτυχίες. Ακολουθεί ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, στα πρώτα hits που σύστησαν στο κοινό μερικούς από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές.

Σάκης Ρουβάς / «Πάρ’ τα» (1991)

Το ντεμπούτο single του Σάκη Ρουβά κυκλοφόρησε το 1991 μέσα από τον πρώτο του δίσκο και αποτέλεσε την αρχή μιας καριέρας που σημάδεψε την ελληνική ποπ σκηνή. Το «Πάρ’ τα» ανέδειξε τον νεαρό τότε καλλιτέχνη ως έναν νέο pop idol, ανοίγοντας τον δρόμο για τις εκρηκτικές εμφανίσεις και τις αμέτρητες επιτυχίες που ακολούθησαν.

Antique / Έλενα Παπαρίζου /«Opa Opa» (1999)

Πριν ακόμη η Έλενα Παπαρίζου γράψει ιστορία στη Eurovision, το πρώτο μεγάλο βήμα της έγινε με το συγκρότημα Antique. Το «Opa Opa», το 1999, έγινε διεθνές hit, συστήνοντας το ελληνικό pop στοιχείο σε κοινό πέρα από τα σύνορα και βάζοντας τη φωνή της Παπαρίζου στο επίκεντρο.

Δέσποινα Βανδή / «Γέλα μου» (1994)

Το πρώτο άλμπουμ της Δέσποινας Βανδή με τίτλο «Γέλα μου» την τοποθέτησε αμέσως στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Το ομώνυμο κομμάτι ήταν το τραγούδι που ξεχώρισε και έγινε η βάση για την εντυπωσιακή της πορεία, πριν ακόμα γίνει η pop queen που γνωρίζουμε σήμερα.

Άννα Βίσση / «Ας Κάνουμε Απόψε Μιαν Αρχή» (1977)

Η Άννα Βίσση, ήδη ανερχόμενο ταλέντο της δεκαετίας του ’70, συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από το κομμάτι «Ας Κάνουμε Απόψε Μιαν Αρχή», το οποίο παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήταν η πρώτη γεύση από μια καριέρα που θα εξελισσόταν σε μία από τις πιο σημαντικές στην ελληνική μουσική.

Μιχάλης Χατζηγιάννης / «Άγγιγμα Ψυχής» (1998)

Προερχόμενος από την Κύπρο, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε το πρώτο του βήμα στην Ελλάδα με το single «Άγγιγμα Ψυχής». Το τραγούδι αυτό αποτέλεσε το εισιτήριο για μια διαδρομή γεμάτη pop ballads που αγαπήθηκαν από το κοινό και έμειναν διαχρονικές.

Έλλη Κοκκίνου / «Κάποια Μέρα» (1998)

Η Έλλη Κοκκίνου ξεκίνησε τη δισκογραφική της πορεία με το single «Κάποια Μέρα», το οποίο κυκλοφόρησε το 1998. Με αυτό το κομμάτι συστήθηκε στο κοινό και έθεσε τις βάσεις για την επιτυχημένη της πορεία στα ελληνικά charts.

Πέγκυ Ζήνα / «Πέγκυ Ζήνα» (1995)

Το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ της Πέγκυς Ζήνα, που κυκλοφόρησε το 1995, περιείχε τραγούδια που έφεραν στο προσκήνιο τη χαρακτηριστική φωνή της. Από τότε ξεκίνησε το ταξίδι της προς την καθιέρωση ως μία από τις πιο αγαπημένες λαϊκο-ποπ ερμηνεύτριες.

Melisses / «Κρυφά» (2009)

Το συγκρότημα Melisses μπήκε με φόρα στη μουσική σκηνή με το τραγούδι «Κρυφά». Το κομμάτι έγινε ραδιοφωνικό hit και έφερε το γκρουπ στο προσκήνιο, εγκαινιάζοντας μια επιτυχημένη πορεία που συνεχίζεται δυναμικά μέχρι σήμερα.

Τάμτα / «Είσαι Το Άλλο Μου Μισό» (2004)

Μετά τη συμμετοχή της στο Super Idol, η Τάμτα έκανε το πρώτο της δισκογραφικό βήμα με το single «Είσαι Το Άλλο Μου Μισό». Το τραγούδι αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για μια καριέρα που θα την καθιέρωνε ως fashion-forward pop star.

Παντελής Παντελίδης / «Δεν ταιριάζετε σου λέω» (2012)

Ο Παντελής Παντελίδης αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα καλλιτέχνη που έγινε γνωστός από το πρώτο του τραγούδι. Με το «Δεν ταιριάζετε σου λέω», που αρχικά ανέβασε στο YouTube, κατάφερε να κατακτήσει το κοινό πριν ακόμα βρεθεί σε δισκογραφική εταιρεία. Το αυθεντικό του ύφος, η ειλικρίνεια στους στίχους και η λαϊκή του ερμηνεία έκαναν το τραγούδι viral.

Γιώργος Μαζωνάκης / «Με λένε Γιώργο» (1992)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στη δισκογραφία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με το τραγούδι «Με λένε Γιώργο». Ήταν ένα τολμηρό και γεμάτο αυτοπεποίθηση ντεμπούτο, που αμέσως έδειξε τη διαφορετική του στάση απέναντι στο λαϊκό τραγούδι. Με το ιδιαίτερο στιλ και την εκρηκτική παρουσία του, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και συνέχισε να ανανεώνει το λαϊκό ρεπερτόριο με τρόπο μοναδικό.

