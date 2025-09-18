Ποιες Ελληνίδες τραγουδίστριες επέρριψαν το Fuego πριν το απογειώσει η Φουρέιρα

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η Τάμτα ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στα κακεντρεχή σχόλια, τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και την εμπειρία της μητρότητας. Αν και τα όσα μοιράστηκε ήταν από μόνα τους εξαιρετικά ενδιαφέροντα, υπήρξε ένα στοιχείο που κατάφερε να κεντρίσει ακόμα περισσότερο την προσοχή των θαυμαστών της.

Η τραγουδίστρια προχώρησε σε μια πρωτοφανή αποκάλυψη σχετικά με το τραγούδι «Fuego», που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον διαγωνισμό της Eurovision. Όπως αποκάλυψε η ίδια, το κομμάτι δεν προοριζόταν αρχικά για την Ελένη Φουρέιρα. Η πρώτη επιλογή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αρνήθηκε, ενώ στη συνέχεια πέρασε από την ίδια την Τάμτα, που επίσης το απέρριψε. Τελικά, το τραγούδι κατέληξε στην Ελένη Φουρέιρα, η οποία χάρισε μια από τις πιο iconic στιγμές της Eurovision, φέρνοντας την Κύπρο στην υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ στον διαγωνισμό.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αποσύρεται η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η νέα ταυτότητα της Τάμτα

Στην ίδια συνέντευξη, η Τάμτα αναφέρθηκε στα όνειρα και τις ιδέες που είχε για την καριέρα της, αλλά δεν τολμούσε να τα υλοποιήσει, φοβούμενη την αυστηρή κριτική του κοινού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω πνιγεί 20 χρόνια από ιδέες που είχα, από πράγματα που θα ήθελα να κάνω, πώς θα ήθελα να βγω, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Κουράστηκα!».

Σε άλλα σημεία της συνέντευξης, η Τάμτα αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά της χρόνια και στο απαιτητικό ταξίδι της μητρότητας. Έκανε επίσης μια σύντομη αναφορά στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, τα οποία, όπως φάνηκε, πλέον δεν την εκφράζουν καλλιτεχνικά, υπογραμμίζοντας την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη που έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια.

