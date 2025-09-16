Eurovision 2026: Αποσύρεται η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Στη λίστα με τις χώρες που αποφάσισαν να αποσυρθούν από τηνν Eurovision φέτος, εάν συμμετάσχει σ’ αυτόν το Ισραήλ προστίθεται η Ισπανία, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE.

Μάλιστα, η Ισπανία είναι η 5η χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του υπουργού Πολιτισμού της χώρας, Ερνέστ Ουρτασούν, ο οποίος τόνισε πως «οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision».

«Αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος στο διαγωνισμό», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό, υποστηρίζοντας μια θέση την οποία έχουν ήδη υιοθετήσει «η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία» υπενθύμισε.

