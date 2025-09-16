Μουσικά Νέα 16.09.2025

Eurovision 2026: Αποσύρεται η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Eurovision 2026: Αποσύρεται η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ
Είναι η 5η χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη λίστα με τις χώρες που αποφάσισαν να αποσυρθούν από τηνν Eurovision φέτος, εάν συμμετάσχει σ’ αυτόν το Ισραήλ προστίθεται η Ισπανία, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE.

Μάλιστα, η Ισπανία είναι η 5η χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Eurovision 2026: Αποσύρεται η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026 Αποκλειστικό: Όλες οι αλλαγές και οι εκπλήξεις που φέρνει η ΕΡΤ για την ανάδειξη του φετινού τραγουδιού

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του υπουργού Πολιτισμού της χώρας, Ερνέστ Ουρτασούν, ο οποίος τόνισε πως «οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision».

Eurovision 2026: Αποσύρεται η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

«Αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος στο διαγωνισμό», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό, υποστηρίζοντας μια θέση την οποία έχουν ήδη υιοθετήσει «η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία» υπενθύμισε.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2025: Αυτή είναι η πιθανότερη εκπρόσωπος της Κύπρου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 διαγωνισμός Ισπανία ΙΣΡΑΗΛ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές (video)

16.09.2025
Επόμενο

O Eric Dane σε συγκινητικό video κάνει έκκληση για να βρεθεί η θεραπεία για την ALS

16.09.2025

Δες επίσης

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές (video)
TV

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές (video)

16.09.2025
ΛΕΞ & Light σπάνε ρεκόρ με το videoclip του Capo Dei Capi
Μουσικά Νέα

ΛΕΞ & Light σπάνε ρεκόρ με το videoclip του Capo Dei Capi

16.09.2025
Eurovision 2026 Αποκλειστικό: Όλες οι αλλαγές και οι εκπλήξεις που φέρνει η ΕΡΤ για την ανάδειξη του φετινού τραγουδιού
TV

Eurovision 2026 Αποκλειστικό: Όλες οι αλλαγές και οι εκπλήξεις που φέρνει η ΕΡΤ για την ανάδειξη του φετινού τραγουδιού

16.09.2025
Coachella 2026: Οι Headliners που θα δώσουν τον ρυθμό
Μουσικά Νέα

Coachella 2026: Οι Headliners που θα δώσουν τον ρυθμό

16.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *