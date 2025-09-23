Μουσικά Νέα 23.09.2025

Το φαινόμενο Παντελής Παντελίδης κατακτά ξανά την κορυφή

Παντελής Παντελίδης
Βρίσκεται 4 συνεχόμενες ημέρες στην κορυφή του Spotify και της Apple Music με το τραγούδι «’Ισως Ήσουν Κυρία»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το μουσικό φαινόμενο Παντελής Παντελίδης όχι μόνο δεν ξεπερνιέται αλλά συνεχίζει να κατακτά τις καρδιές του κόσμου με τη διαχρονική μουσική και τα τραγούδια του.

Ο Παντελής έχει χαρίσει αναρίθμητες επιτυχίες στο πιστό και τεράστιο κοινό του, παραμένει στο πάνθεο των πιο επιτυχημένων και αγαπημένων καλλιτεχνών, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως το ταλέντο του μιλά απευθείας στις καρδιές μας.

2 νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια από τον Παντελή Παντελίδη

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Έπαιξε ποδόσφαιρο και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της

Ο Παντελής Παντελίδης βρίσκεται 4 συνεχόμενες ημέρες στην κορυφή του Spotify και της Apple Music με το τραγούδι «’Ισως Ήσουν Κυρία». Το τραγούδι του -που κυκλοφόρησε το 2012 από τη Minos EMI, A Universal Music Company και περιλαμβάνεται στον πολυπλατινένιο δίσκο του «Αλκοολικές Οι Νύχτες»- αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα του χαρισματικού καλλιτέχνη.

Παντελή Παντελίδη μέσα από 7 συγκινητικά βίντεο!

Ο Παντελής Παντελίδης συνεχίζει να μας συντροφεύει με τις μελωδίες του, τους στίχους του, τη φωνή του, ενώ το τραγούδι του έγινε το απόλυτο TikTok viral!

Το συγκινητικό απόσπασμα με τον Παντελή Παντελίδη:

@minosemi_official «Ίσως Ήσουν Κυρία» (Αλκοολικές Οι Νύχτες – 2012) @pantelis.pantelidis.real #viral #pantelispantelidis #greektiktok #fyp #tiktokgreece ♬ Isos Isoun Kiria – Pantelis Pantelidis

 

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://padelispadelidis.lnk.to/AlkoolikesINihtesID

Διάβασε επίσης: Πάνω από 400 καλλιτέχνες δεν θα διαθέτουν τη μουσική τους στο Ισραήλ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

ANIMASYROS 2025: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αποκαλύπτεται!

23.09.2025
Επόμενο

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου επιβεβαιώνει ξανά την ανθρωποφαγία των social media

23.09.2025

Δες επίσης

Γιώργος Κακοσαίος: Με sexy dark διάθεση στο νέο του video clip «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Κακοσαίος: Με sexy dark διάθεση στο νέο του video clip «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι»

23.09.2025
VIDEOCLIP: Selini, Papazó – Flert
Μουσική

VIDEOCLIP: Selini, Papazó – Flert

23.09.2025
Ο Justin Bieber δίνει μια γεύση από το Coachella 2026 με το «Speed Demon»
Μουσικά Νέα

Ο Justin Bieber δίνει μια γεύση από το Coachella 2026 με το «Speed Demon»

23.09.2025
H Dua Lipa στη σκηνή με θρύλο της μουσικής, σε ένα live που έγραψε ιστορία
Μουσικά Νέα

H Dua Lipa στη σκηνή με θρύλο της μουσικής, σε ένα live που έγραψε ιστορία

22.09.2025