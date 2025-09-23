Το φαινόμενο Παντελής Παντελίδης κατακτά ξανά την κορυφή

Βρίσκεται 4 συνεχόμενες ημέρες στην κορυφή του Spotify και της Apple Music με το τραγούδι «’Ισως Ήσουν Κυρία»

Το μουσικό φαινόμενο Παντελής Παντελίδης όχι μόνο δεν ξεπερνιέται αλλά συνεχίζει να κατακτά τις καρδιές του κόσμου με τη διαχρονική μουσική και τα τραγούδια του.

Ο Παντελής έχει χαρίσει αναρίθμητες επιτυχίες στο πιστό και τεράστιο κοινό του, παραμένει στο πάνθεο των πιο επιτυχημένων και αγαπημένων καλλιτεχνών, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως το ταλέντο του μιλά απευθείας στις καρδιές μας.

Ο Παντελής Παντελίδης βρίσκεται 4 συνεχόμενες ημέρες στην κορυφή του Spotify και της Apple Music με το τραγούδι «’Ισως Ήσουν Κυρία». Το τραγούδι του -που κυκλοφόρησε το 2012 από τη Minos EMI, A Universal Music Company και περιλαμβάνεται στον πολυπλατινένιο δίσκο του «Αλκοολικές Οι Νύχτες»- αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα του χαρισματικού καλλιτέχνη.

Ο Παντελής Παντελίδης συνεχίζει να μας συντροφεύει με τις μελωδίες του, τους στίχους του, τη φωνή του, ενώ το τραγούδι του έγινε το απόλυτο TikTok viral!

Το συγκινητικό απόσπασμα με τον Παντελή Παντελίδη:

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://padelispadelidis.lnk.to/AlkoolikesINihtesID

