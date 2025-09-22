Αναστασία: Έπαιξε ποδόσφαιρο και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της

Φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους Θοδωρή Ζαγοράκη και Γιώργο Καραγκούνη

Η Αναστασία έζησε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας της σε μια μεγάλη γιορτή στη Θεσσαλονίκη, παρουσία περίπου 2.000 θεατών.

Η συμμετοχή της στο event έγινε με πρωτοβουλία του μάνατζέρ της, Mike Stathakis, ο οποίος θέλησε να προσφέρει αφιλοκερδώς μια βραδιά–δώρο στην πόλη: «Θα έρθουμε, αλλά δεν θα υπάρχει καμία αμοιβή».

Με τη γνωστή αγάπη της για το ποδόσφαιρο, η Αναστασία φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη και Γιώργο Καραγκούνη. Το πάθος της, η άνεση στο χορτάρι και η χαρά που μοιράστηκε με τα παιδιά από τις ακαδημίες συγκίνησαν μικρούς και μεγάλους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε νεαρή ηλικία είχε φορέσει τη φανέλα του Βύζαντα Μεγάρων και αγωνίστηκε στην αντρική ομάδα, τότε που δεν υπήρχε γυναικείο τμήμα.

Η βραδιά κορυφώθηκε όταν η Αναστασία ανέβηκε στη σκηνή και με την εκρηκτική της ενέργεια ξεσήκωσε το κοινό, χαρίζοντας ένα live που συνδύασε ρυθμό, συγκίνηση και χαρά.

Η παρουσία της δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν μια προσφορά αγάπης από τον Mike Stathakis και την Αναστασία. Ένα δώρο στη Θεσσαλονίκη, που απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είτε με μια μπάλα στα πόδια είτε με ένα μικρόφωνο στο χέρι, η Αναστασία ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα και να κερδίζει τις καρδιές.

