15.09.2025

Αναστασία: Χιλιάδες κόσμου στη ΔΕΘ 2025 για τη συναυλία της και η έκπληξη που έκανε στο κοινό

Αναστασία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια εκρηκτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Αναστασία στη ΔΕΘ 2025, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές που άγγιζαν τις 10.000 και κατάφερε για δύο ολόκληρες ώρες να συναρπάσει τους πάντες!

Το κοινό περίμενε με ανυπομονησία τη συναυλία της καθηλωτικής τραγουδίστριας. Όταν λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή της 89ης ΔΕΘ -το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου- η διάθεση όλων εκτοξεύτηκε με την αστείρευτη ενέργειά της. Η Αναστασία φρόντισε ώστε το κοινό να βιώσει μια αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία, και μαζί με τις ταλαντούχες χορεύτριές της και την ορχήστρα της απογείωσε τη βραδιά.

Διάβασε επίσης: Η Αναστασία στην κορυφή: 1ο σε πωλήσεις το άλμπουμ «Σαν Όνειρο»

Η εμφάνισή της απέδειξε για ακόμα μια φορά πως είναι γεννημένη γι’ αυτό που κάνει. Η ίδια δουλεύει ασταμάτητα όχι μόνο επειδή αγαπά πραγματικά να τραγουδά, αλλά επειδή ένας από τους κύριους στόχους της είναι να τιμά κάθε φορά τους ανθρώπους που την ακολουθούν και πιστεύουν σε εκείνη.

Η συναυλία της στην 89η ΔΕΘ αποτέλεσε ένα μουσικό γεγονός που όπως αποδείχθηκε θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όσων έδωσαν το «παρών». Για δύο ώρες κατόρθωσε να δημιουργήσει συναισθήματα, να αγγίξει τις ψυχές των θεατών με την ερμηνεία της επικοινωνώντας όπως μόνο εκείνη ξέρει μαζί τους, και βέβαια να τους κάνει να χορεύουν ασταμάτητα στο ρυθμό των smash hits της και των νέων τραγουδιών της που περιλαμβάνονται στο δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο «Σαν Όνειρο».

Η Αναστασία ξεκινά εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όμως, η χαρισματική τραγουδίστρια επεφύλασσε μια απρόσμενη έκπληξη στο κοινό. Η Αναστασία ανακοίνωσε πως από τις 7 Νοεμβρίου -και αφού ολοκληρωθεί η πρώτη περιοδεία της σε Αμερική και Καναδά με το «Anastasia USA/Canada Tour”-, θα ξεκινήσει εμφανίσεις στο Mona Lisa της Θεσσαλονίκης με τον Ηλία Καμπακάκη στο πλευρό της, τον οποίο μάλιστα υποδέχτηκε στη σκηνή της ΔΕΘ. Η αγαπημένη του κοινού ετοιμάζει το απόλυτο live show με το Mona Lisa να μετατρέπεται στον no 1 προορισμό.

@minosemi_official Για την Ελλάδα @Anastasia #greece #eurobasket #anastasia ♬ πρωτότυπος ήχος – Minos EMI


Μετά την καταιγιστική εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Παλαιό Φάληρο με το Back to the City Concert η Αναστασία θέλησε να απογειώσει και τη Θεσσαλονίκη. Και τα κατάφερε!

Διάβασε επίσης: Σ' ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση έγραψε πάλι ιστορία (video)

Αναστασία ΔΕΘ
