Πάνω από 400 καλλιτέχνες δεν θα διαθέτουν τη μουσική τους στο Ισραήλ

Η μουσική βιομηχανία βρίσκεται πλέον στην καρδιά μιας από τις πιο ηχηρές καμπάνιες πολιτιστικού μποϊκοτάζ των τελευταίων ετών. Η οργή για τον πόλεμο στη Γάζα και τις πολιτικές πρακτικές του Ισραήλ μεταφέρεται στον χώρο της μουσικής, με περισσότερους από 400 καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες να αποσύρουν τη μουσική τους από τις υπηρεσίες streaming που λειτουργούν στο Ισραήλ αναφέρει ο αναφέρει ο Guardian. Ανάμεσά τους ηχηρά ονόματα όπως η Arca, οι Fontaines DC, οι Kneecap, οι Primal Scream αλλά και η Faye Webster.

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande βραβεύθηκε ως η Τραγουδίστρια της Χρονιάς από τη SESAC

No Music for Genocide

Η καμπάνια «No Music for Genocide» ξεκίνησε μόλις την περασμένη εβδομάδα, αλλά ήδη έχει γιγαντωθεί. Οι συμμετέχοντες καλούν συναδέλφους τους να μπλοκάρουν τη διάθεση της μουσικής τους στο Ισραήλ και να επιβάλλουν γεωγραφικούς περιορισμούς υποβάλλοντας αιτήματα προς τις δισκογραφικές εταιρείες. Η πρωτοβουλία στηρίζεται, όπως επισημαίνουν οι πρωτεργάτες, στην ανάγκη να απαντηθεί «η γενοκτονία στη Γάζα, η εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και το απαρτχάιντ στο Ισραήλ». Επιπλέον υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο αυθόρμητο, αμιγώς εθελοντικό κίνημα χωρίς καμία θεσμική ή οικονομική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην εκστρατεία: «Η πράξη αυτή αποτελεί μόνο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της απομόνωσης και απονομιμοποίησης του Ισραήλ, που σκοτώνει χωρίς καμία διεθνή συνέπεια. NO ART FOR APARTHEID, NO MUSIC FOR GENOCIDE». Παράλληλα, τονίζεται ρητά ότι «το μποϊκοτάζ του Ισραήλ δεν ταυτίζεται με τον αντισημιτισμό», ενώ διευκρινίζεται ότι οι γεωγραφικοί αποκλεισμοί που εφαρμόζονται δεν επηρεάζουν τη Δυτική Όχθη ούτε τη Γάζα.

Η ηχηρή παρέμβαση των Massive Attack

Ακόμα πιο βαρυσήμαντη ήταν η απόφαση των Massive Attack να επεκτείνουν το μποϊκοτάζ τους πέρα από το Ισραήλ και να στραφούν εναντίον του Spotify. Το συγκρότημα απηύθυνε επίσημο αίτημα προς την Universal Music Group για την πλήρη απόσυρση του καταλόγου του από την πλατφόρμα, καταγγέλλοντας προσωπικά τον διευθύνοντα σύμβουλο Daniel Ek για τις επενδύσεις του σε εταιρεία στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης. Σε ανάρτησή τους, οι Massive Attack έγραψαν: «Το παράδειγμα των καλλιτεχνικών μποϊκοτάζ κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και τα εγκλήματα που διαπράττει σήμερα το κράτος του Ισραήλ καθιστούν την καμπάνια ‘No Music for Genocide’ επιτακτική. Στην περίπτωση του Spotify, το οικονομικό βάρος που ήδη υπομένουν οι καλλιτέχνες επιβαρύνεται πλέον με ένα ηθικό φορτίο: τα έσοδα των θαυμαστών και οι δημιουργίες των μουσικών χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες. Φτάνει πια».

Το συγκρότημα υπενθύμισε ότι έχει διακόψει τις εμφανίσεις του στο Ισραήλ ήδη από το 1999, ενισχύοντας έτσι το μήνυμα συνέπειας στη στάση του. Παράλληλα, οι Massive Attack χαρακτήρισαν την καμπάνια «μουσικό ισοδύναμο» της δράσης «Film Workers for Palestine», στην οποία περισσότεροι από 4.000 επαγγελματίες του κινηματογράφου δεσμεύτηκαν να απέχουν από συνεργασίες με ισραηλινούς θεσμούς.

Κύμα αλληλεγγύης

Η απόφαση των Massive Attack και εκατοντάδων άλλων καλλιτεχνών να αποσύρουν τη μουσική τους από το Ισραήλ, αλλά και το πλήρες μποϊκοτάζ του Spotify από την εμβληματική μπάντα, σηματοδοτεί μια σπάνια στιγμή πολιτιστικής ανυπακοής με παγκόσμιες προεκτάσεις. Δεν πρόκειται μόνο για μια μουσική διαμάχη αλλά για ένα ευρύτερο μήνυμα: ότι η τέχνη, ακόμη και στην ψηφιακή εποχή των streams και των πλατφορμών, μπορεί να αποτελέσει πεδίο αντίστασης και πολιτικής πράξης. Το αν η πίεση αυτή θα φέρει απτά αποτελέσματα, μένει να φανεί. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι σαφές, η μουσική δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και όπλο απέναντι σε αδικίες που συγκλονίζουν τον κόσμο.

Πηγή: Guardian

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Miley Cyrus: Το Something Beautiful επιστρέφει σε deluxe edition με εμβληματικές συνεργασίες

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.