Η Ariana Grande βραβεύθηκε ως η Τραγουδίστρια της Χρονιάς από τη SESAC

Η Ariana Grande κατέκτησε νέο ρεκόρ, αφού είναι πλέον η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα τραγούδια που έκαναν ντεμπούτο στο No.1 των charts

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής και στη δημιουργικότητα πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, η Ariana Grande τιμήθηκε ως «Τραγουδοποιός της Χρονιάς» στα SESAC LA Music Awards 2025. Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο W Hotel στο Χόλιγουντ, ανέδειξε τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν τον ήχο του 2024, ενώ η ίδια η Ariana Grande έκλεψε την παράσταση.

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, που πρόσφατα ανακοίνωσε την πρώτη της παγκόσμια περιοδεία μετά από επτά χρόνια για το άλμπουμ «Eternal Sunshine», βραβεύτηκε για το hit «We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)». Το τραγούδι έγινε η έβδομη επιτυχία της που έκανε ντεμπούτο στο No.1 του Billboard Hot 100, χαρίζοντάς της ένα ιστορικό ρεκόρ: τη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα τραγούδια που έχουν κάνει πρεμιέρα στην κορυφή των charts.

Οι υπόλοιπες βραβεύσεις της βραδιάς

Η τέταρτη διοργάνωση των SESAC LA Music Awards τίμησε συνθέτες και δημιουργούς που έγραψαν τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια του 2024 σε πολλά μουσικά είδη. Οι Dez Wright και The Legendary Traxster βραβεύτηκαν ως «Παραγωγοί της Χρονιάς», χάρη στις συνεργασίες τους με καλλιτέχνες όπως οι Travis Scott, Future, Beyoncé και Megan Thee Stallion. Μεταξύ των βραβευμένων δημιουργών ξεχώρισαν επίσης οι Jack Harlow, Emily Armstrong, Dahi, Japanese Breakfast, Green Day, Fede Vindver και Sam Tinnesz. Η βραδιά περιλάμβανε και τιμητικές διακρίσεις: οι James Leach και John Sweeney τιμήθηκαν μεταθανάτια για τη συμβολή τους στην πρόοδο της μουσικής βιομηχανίας και την υποστήριξη των δημιουργών.

Η αναγνώριση της Ariana Grande ως Τραγουδοποιού της Χρονιάς δεν είναι απλώς μια διάκριση, αλλά είναι η επιβεβαίωση της επιρροής της στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Με το «Eternal Sunshine» να σημειώνει τεράστια επιτυχία και την περιοδεία της να αναμένεται με ανυπομονησία, η Ariana Grande συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα, η αυθεντικότητα και η τόλμη είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τους πραγματικούς καλλιτέχνες.

