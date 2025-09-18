Έρχεται το soundtrack του Wicked με 2 ολοκαίνουρια τραγούδια

Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo δίνουν νέα πνοή στη μαγεία ενός από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ του Broadway, το Wicked: For Good

Το «Wicked» υπήρξε από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ του Broadway και τώρα επιστρέφει στον κινηματογράφο με την ταινία «Wicked: For Good». Μαζί της φέρνει κι ένα soundtracκ που υπόσχεται να καθηλώσει τους θεατές, όχι μόνο με κλασικά κομμάτια, αλλά και με δύο ολοκαίνουριες συνθέσεις που θα ακουστούν για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο sequel στις κινηματογραφικές αίθουσες. Συνολικά θα περιλαμβάνει 11 κομμάτια, με μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Broadway, όπως τα «Thank Goodness/I Couldn’t Be Happier», «As Long as You’re Mine» και «For Good», αλλά και δύο πρωτότυπες δημιουργίες ειδικά για τη νέα ταινία.

Ο συνθέτης Stephen Schwartz, δημιουργός της μουσικής του αρχικού μιούζικαλ και συνεργάτης στην κινηματογραφική μεταφορά, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το άλμπουμ του “Wicked: For Good” περιέχει τόσο πολύ καινούριο υλικό. Εκτός από τα δύο ολοκαίνουρια τραγούδια, έχουν προστεθεί νέες λεπτομέρειες και σε αρκετά από τα ήδη γνωστά. Έτσι, όχι μόνο οι ακροατές που θα ακούσουν για πρώτη φορά τη μουσική, αλλά και οι πιστοί φίλοι του Broadway θα έχουν πολλά να ανακαλύψουν.»

Η Cynthia Erivo, που υποδύεται την Elphaba, ερμηνεύει το πρώτο νέο τραγούδι με τίτλο «No Place Like Home». Σε συνέντευξή της στο Variety είχε προαναγγείλει ότι η μπαλάντα θα είναι «πολύ συγκινητική», ενώ αποκάλυψε ότι συνέβαλε στη συγγραφή της μαζί με τον Stephen Schwartz. «Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γι’ αυτό», είχε δηλώσει. «Νιώθω ότι το κομμάτι είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο και πιστεύω πως ακόμη και μόνο ο τίτλος θα σας αγγίξει.»

Η Ariana Grande, που ερμηνεύει την Glinda, τραγουδά το δεύτερο νέο κομμάτι, με τίτλο «The Girl in the Bubble». Το «Wicked: For Good» έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση, καθώς το σάουντρακ της πρώτης ταινίας «Wicked», που κυκλοφόρησε το 2024, είχε καταφέρει να εισέλθει απευθείας στο Νο. 2 του Billboard 200, σημειώνοντας την υψηλότερη πρεμιέρα για κινηματογραφική διασκευή θεατρικού μιούζικαλ.

Το tracklist του «Wicked: For Good»

«Every Day More Wicked» – Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo feat. Michelle Yeoh, Ariana Grande «Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier» – Ariana Grande, Wicked Movie Cast feat. Michelle Yeoh «No Place Like Home» – Cynthia Erivo «The Wicked Witch of the East» – Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater «Wonderful» – Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo «I’m Not That Girl (Reprise)» – Ariana Grande «As Long As You’re Mine» – Cynthia Erivo, Jonathan Bailey «No Good Deed» – Cynthia Erivo «March of the Witch Hunters» – Wicked Movie Cast, Ethan Slater «The Girl in the Bubble» – Ariana Grande «For Good» – Cynthia Erivo, Ariana Grande

Η κυκλοφορία του σάουντρακ του «Wicked: For Good» δεν είναι απλώς μια μουσική προσθήκη σε μια πολυαναμενόμενη ταινία, είναι η υπόσχεση μιας νέας εμπειρίας για όσους έχουν αγαπήσει το μιούζικαλ από τη σκηνή ή τον κινηματογράφο. Με την Ariana Grande και τη Cynthia Erivo να ηγούνται ερμηνευτικά, η μαγεία του «Wicked» ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του.

