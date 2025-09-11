Ζώδια 11.09.2025

Πώς θα καταλάβεις ότι ένας Τοξότης σε συμπαθεί χωρίς να στο πει ποτέ

ζώδια Τοξότη
Με αυτούς τους 5 τρόπους θα καταλάβεις ότι κάτι τρέχει, χωρίς να χρειαστεί να ρωτήσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν περιμένεις από έναν Τοξότη να κάνει κίνηση τύπου «μου αρέσεις, πάμε για καφέ», ετοιμάσου να… περιμένεις πολύ. Οι Τοξότες δεν λειτουργούν με το manual – ούτε των σχέσεων, ούτε της φιλίας, ούτε του φλερτ. Είναι αυθόρμητοι, unpredictable και, ναι, λίγο τρομακτικά ειλικρινείς. Αλλά όταν σε συμπαθούν, το δείχνουν με τρόπο που λίγοι καταλαβαίνουν.

Πριν αρχίσεις να αναλύεις αν σου μίλησε «σαν φίλος» ή «σαν κάτι παραπάνω», δες πώς θα καταλάβεις ότι έχει όντως ενδιαφέρον, απλά… το λέει αλλιώς.

Αλλαγή εποχής, αλλαγή ενέργειας: Τι φέρνει ο Σεπτέμβρης για κάθε ζώδιο
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 φράσεις που θέλει να ακούσει κάθε Ταύρος στο πρώτο ραντεβού

1. Σου στέλνει memes. Πολλά memes. Όλη μέρα.

Αυτό είναι η γλώσσα αγάπης τους. Αν γελάτε μαζί, είστε ήδη σε καλό δρόμο.

2. Σε παίρνει σε αυθόρμητες βόλτες χωρίς σχέδιο

Γιατί Τοξότης + πρόγραμμμα = error. Αν θέλει να σε δει «just because», σημαίνει ότι νιώθει άνετα μαζί σου.

Αυτά είναι τα ζώδια που έχουν main character energy
Pinterest.com

3. Σε πειράζει χωρίς έλεος

Το πειραχτήρι mode είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι σε προσέχει. Αν σε γουστάρει, θα σου κάνει roast μέχρι να γελάσεις (ή να εκνευριστείς – κι αυτό του αρέσει).

4. Σου ανοίγεται όταν δεν το περιμένεις

Μπορεί να συζητάτε για tacos και ξαφνικά να σου πει κάτι πραγματικά προσωπικό. Boom. Έτσι δείχνει εμπιστοσύνη.

Αυτά είναι τα ζώδια που έχουν main character energy
Pinterest.com

5. Σε προσκαλεί στα πιο random πράγματα

Από πάρτι που δεν ξέρει κανείς μέχρι yoga σε ταράτσα. Αν θέλει να μοιράζεται τις περιπέτειές του μαζί σου, μάλλον σε βλέπει σαν κάτι περισσότερο.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Γιατί ο Παρθένος είναι το underrated icon του ζωδιακού

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 14 καλλιτέχνες στέλνουν ηχηρό μήνυμα για τις Πρώτες Βοήθειες

11.09.2025
Επόμενο

Delulu is the Solulu: Το πιο viral trick της Gen Z για να κάνει το σύμπαν σύμμαχό της

11.09.2025

Δες επίσης

Le Dix: Ο οίκος Balenciaga επαναλανσάρει το πρώτο του άρωμα
Beauty

Le Dix: Ο οίκος Balenciaga επαναλανσάρει το πρώτο του άρωμα

12.09.2025
Back to school: Τι θα έλεγε η τσάντα σου αν μπορούσε αν μιλήσει
Life

Back to school: Τι θα έλεγε η τσάντα σου αν μπορούσε αν μιλήσει

12.09.2025
Oλικό lifting στα χαρτονομίσματα – Maria Callas, Beethoven και Marie Curie στο πορτοφόλι σου
Life

Oλικό lifting στα χαρτονομίσματα – Maria Callas, Beethoven και Marie Curie στο πορτοφόλι σου

12.09.2025
Η Ήβη Αδάμου έχει τον πιο fun στιλιστικό συνδυασμό για την επιστροφή στο γραφείο
Fashion

Η Ήβη Αδάμου έχει τον πιο fun στιλιστικό συνδυασμό για την επιστροφή στο γραφείο

12.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *