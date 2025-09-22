Beauty 22.09.2025

Τα 5 φθινοπωρινά statement nail trends που μοιάζουν να έχουν βγει από πασαρέλα

Αυτή τη σεζόν τα νύχια γίνονται καμβάς δημιουργικότητας, με χρώματα και σχέδια που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα και προσθέτουν λάμψη στις πιο μουντές φθινοπωρινές μέρες
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινόπωρο είναι εκείνη η εποχή του χρόνου που η μόδα και η ομορφιά παίρνουν μια πιο ζεστή, ατμοσφαιρική διάσταση. Οι έντονες αποχρώσεις του καλοκαιριού δίνουν τη θέση τους σε γήινους τόνους, πλούσιες υφές και λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα με πιο μυστηριώδη και κομψό τρόπο. Και αν τα ρούχα και τα αξεσουάρ έχουν τη δική τους στιγμή, το μανικιούρ μετατρέπεται στο απόλυτο πεδίο δημιουργικότητας για να εκφράσει το προσωπικό στιλ, να φωτίσει τις μέρες και να χαρίσει ένταση ακόμη και στα πιο minimal σύνολα.

Αυτή τη σεζόν, τα νύχια δεν αρκούνται στο να ακολουθήσουν απλώς τις τάσεις, γίνονται μικροί καμβάδες που αποτυπώνουν ιστορίες, διαθέσεις και εναλλαγές. Από τις ιριδίζουσες αποχρώσεις που θυμίζουν την κίνηση του νερού, μέχρι τα κομψά μοτίβα που δανείζονται έμπνευση από την υψηλή ραπτική, το φθινόπωρο 2025 μας προσκαλεί να δοκιμάσουμε μανικιούρ που ισορροπούν ανάμεσα στην κομψότητα, την τόλμη και τη διαχρονικότητα. Ορίστε οι 5 πιο must επιλογές που θα ανανεώσουν την ομορφιά των χεριών και θα ανεβάσουν το fashion quotient στο επόμενο επίπεδο.

https://www.instagram.com/m.o.n.a.j/

Fishing nails

Η πιο ανατρεπτική πρόταση της σεζόν. Εμπνευσμένα από τα μικρά ψάρια των θαλασσινών βυθών, αυτά τα ημιδιάφανα και ιριδίζοντα νύχια αιχμαλωτίζουν το φως σε κάθε κίνηση. Πιο τολμηρά από το κλασικό chrome, αποτελούν το ιδανικό μανικιούρ για να χαρίσουν λάμψη στις μουντές μέρες του φθινοπώρου.

https://www.instagram.com/madirose.nails/

Brick nails

Η απόχρωση του κεραμιδί είναι το απόλυτο χρώμα της σεζόν. Πιο βαθύ από το κόκκινο αλλά πιο μαλακό από το καφέ, προσφέρει κομψότητα με μια cozy διάθεση. Το brick red μανικιούρ είναι ιδανικό για όσες θέλουν κάτι ταυτόχρονα διαχρονικό και μοντέρνο.

https://www.instagram.com/matejanova/

Polka dots 

Η πιο refined πρόταση. Μεταξένια υφή και μοτίβα που θυμίζουν polka dots, τα silk dot nails μοιάζουν σαν να έχουν καλυφθεί από ένα πέπλο υψηλής ραπτικής. Η αισθητική τους κινείται ανάμεσα στη γοτθική κομψότητα και τη θηλυκή λεπτότητα, καθιστώντας τα ιδανικά για το Halloween αλλά και για ιδιαίτερες βραδινές εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/m.o.n.a.j/

Ρίγες 

Οι ρίγες κυριάρχησαν ήδη στη μόδα του φθινοπώρου/χειμώνα 2025, και τώρα περνούν και στο μανικιούρ. Από λεπτές, γραφιστικές γραμμές μέχρι πιο έντονες color-block εκδοχές, τα stripe nails δίνουν στα χέρια έναν preppy, old-school χαρακτήρα που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε προσωπικότητα.

Καθρέφτες 

Μεταλλική λάμψη και σχεδόν υγρή επιφάνεια που αντανακλά το φως, τα mirror nails είναι το μανικιούρ που δεν πρέπει να λείπει από καμία beauty agenda. Ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και την τόλμη, προσφέροντας την απαραίτητη δόση fun στις πιο σκοτεινές μέρες του φθινοπώρου.

https://www.instagram.com/zsofi.nailtech/

